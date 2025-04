Dự báo lãi suất ngân hàng trước áp lực thuế quan của Mỹ

10 ngày có đến 26 ngân hàng giảm lãi suất

Theo Ngân hàng Nhà nước , từ 25/2-3/4, có 26 ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động . Riêng những ngày đầu tháng 4, có 2 ngân hàng giảm lãi suất là VPBank và MB.

Danh sách 26 ngân hàng giảm lãi suất kể từ sau cuộc họp giữa Ngân hàng Nhà nước (NHNN) với ngân hàng thương mại (25/2-3/4) là: BVBank, MSB, VietBank, Saigonbank, VIB, BAOVIET Bank, KienLongBank, BACABank, VietABank, Eximbank, PGBank, LPBank, NamABank, SHB, NCB, VCBNeo, BIDV, Techcombank, Vikki Bank, Ngân hàng Việt Nam Hiện đại (MBV), OCB, VietinBank, Agribank, ABBank, VPBank, MB.

Lãi suất huy động của ngân hàng khó duy trì được mức thấp (ảnh: Như Ý).

Mức giảm lãi suất của các ngân hàng từ 25/2 tới nay là từ 0,1-1,05%/năm tùy theo từng kỳ hạn.

Tính riêng trong 3 ngày đầu tháng 4, có 2 ngân hàng giảm lãi suất huy động là VPBank và MB. Cụ thể, từ ngày 28/3-3/4, Vpbank giảm 0,1% kỳ hạn 1-5 tháng và 0,2% kỳ hạn trên 6 tháng đối với các sản phẩm.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 20/3, dư nợ tín dụng nền kinh tế đạt hơn 15,9 triệu tỷ đồng, tăng 1,98% so với cuối năm 2024 và tăng 17,60% so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, tín dụng tăng vẫn còn khá chậm nhưng đã phục hồi mạnh mẽ nếu so với cùng kỳ năm ngoái.

Khó duy trì được lãi suất thấp từ nay đến cuối năm

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia thuộc Trường Đại học Nguyễn Trãi - phân tích, việc Mỹ áp thuế qua lại lên đến 46% đối với hàng hóa từ Việt Nam, nếu có hiệu lực vào ngày 9/4 sẽ tạo ra những tác động sâu rộng đến nền kinh tế Việt Nam trên nhiều khía cạnh như xuất nhập khẩu, tăng trưởng kinh tế, tỷ giá, lạm phát và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Cụ thể, về xuất khẩu, hiện Mỹ đang là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Ước tính xuất khẩu sang Mỹ có thể giảm mạnh, có thể lên đến 20-30% hoặc hơn, tùy thuộc vào khả năng chuyển hướng thị trường.

Về nhập khẩu, Việt Nam có thể phải tăng nhập khẩu từ Mỹ để giảm thặng dư thương mại nhằm xoa dịu áp lực thuế quan . Tuy nhiên, điều này sẽ làm gia tăng chi phí nhập khẩu, đặc biệt với các mặt hàng công nghệ và nguyên liệu sản xuất.

Xuất khẩu giảm, nhập khẩu tăng sẽ khiến thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ bị thu hẹp đáng kể, có thể khiến tổng xuất siêu của Việt Nam xuống thấp hơn, gây áp lực lên nguồn cung ngoại tệ.

“Có khả năng Ngân hàng Nhà nước sẽ phải can thiệp bằng cách bán dự trữ ngoại hối, tỷ giá USD có thể tăng 3-5% trong năm 2025. Trong bối cảnh tỷ giá của các thị trường bị áp thuế đồng loạt mất giá, đồng nhân dân tệ nếu suy yếu để đáp trả chính sách thuế quan của Mỹ sẽ càng làm trầm trọng thêm áp lực tỷ giá, buộc Ngân hàng Nhà nước phải điều hành linh hoạt hơn để ổn định thị trường ngoại hối. Theo đó, lãi suất khó duy trì được mức thấp”, ông Huy nói.

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của Ngân hàng Nhà nước mới đây cho thấy phần lớn các tổ chức tín dụng được khảo sát (74-76%) kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế trong quý I có sự cải thiện so với quý IV/2024, dự kiến tiếp tục xu hướng cải thiện trong quý II.

Tuy nhiên, tỷ lệ tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh suy giảm so với quý trước đã tăng từ 8,8% trong quý IV/2024 lên 14,8% trong quý I năm nay, cao hơn nhiều so với kỳ vọng.

Về lãi suất, các tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng lãi suất huy động vốn bình quân toàn hệ thống duy trì ổn định trong quý II và chỉ tăng 0,02% đối với các kỳ hạn trên 6 tháng, tăng 0,17% với các kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống trong cả năm 2025. Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay bình quân toàn hệ thống được dự báo tiếp tục giảm nhẹ 0,03 - 0,08% trong quý II và cả năm nay.

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng sẽ tiếp tục cải thiện hơn so với quý I và năm trước, trong đó nhu cầu vay vốn tiếp tục được kỳ vọng cải thiện nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.