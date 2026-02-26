Dự báo đầu tiên về "siêu phẩm" Galaxy S26 series, sẽ thế nào ở Việt Nam?

Samsung Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra vừa chính thức ra mắt thị trường tại sự kiện Unpacked 2026, ba mẫu máy có kích thước màn hình lần lượt là 6,3 inch, 6,7 inch và 6,9 inch, công nghệ Dynamic AMOLED 2X, tần số quét 120 Hz.

Điểm nhấn của Galaxy S26 series nằm ở sức mạnh phần cứng vượt trội. Phiên bản Ultra dùng bộ vi xử lý di động tùy biến Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy. Phiên bản cao cấp nhất dùng RAM 16 GB, bộ nhớ trong 1 TB.

Dung lượng pin của Galaxy S26 là 4.300 mAh, tăng 300 mAh so với Galaxy S25. Bản Plus được trang bị viên pin 4.900 mAh. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra dùng pin 5.000 mAh, dùng sạc có dây 65W, sạc không dây Super Fast Charging 3.0 cho phép sạc từ 0% lên 75% trong vòng 30 phút.

Sau sự kiện ra mắt Samsung Galaxy S26 series toàn cầu, Di Động Việt - đối tác chiến lược toàn diện của Samsung tại Việt Nam chia sẻ những dự báo và nhận định đầu tiên xoay quanh bối cảnh thị trường, thói quen nâng cấp máy và những quyền năng AI mới sẽ tác động đến xu hướng mua sắm của người dùng Việt trong thời gian tới.

Ghi nhận tại hệ thống, lượng đăng ký nhận thông tin Samsung Galaxy S26 series từ 11/02 đến 25/02 đã tăng khoảng 25% so với thế hệ tiền nhiệm.

Với tín hiệu tích cực này, Di Động Việt kỳ vọng doanh số của Galaxy S26 series sẽ tăng khoảng 15%, khẳng định sức hút mạnh mẽ của các tính năng AI mới đối với người dùng Việt.

"Chúng tôi dự kiến Galaxy S26 Ultra sẽ chiếm lượng đặt hàng cao nhất, khoảng 80%. Đồng thời, phiên bản màu tím hero được dự đoán là màu bán chạy nhất năm nay, bởi đây là màu chủ đạo mang tính nhận diện cao và phù hợp với đa dạng đối tượng khách hàng",đại diện hệ thống chia sẻ.

Bên cạnh sức hút của sản phẩm, hệ thống này cho biết cũng sẽ triển khai nhiều chính sách nhằm tối ưu chi phí cho khách hàng trong giai đoạn đặt trước Galaxy S26, với tổng giá trị ưu đãi có thể lên đến 16 triệu đồng tùy phiên bản và phương thức thanh toán.

Cụ thể, khách hàng đã đăng ký nhận thông tin sớm trước đó được tặng voucher 500.000 đồng và được cộng dồn trong giai đoạn đặt trước từ ngày 26/02 đến 05/03. Trong thời gian này, khách đặt cọc tiếp tục nhận thêm voucher giảm giá đến 7,5 triệu đồng, đồng thời hưởng ưu đãi thanh toán qua ngân hàng lên đến 4 triệu đồng.

Khách hàng nhận máy sớm từ ngày 06/03 đến 08/03 được tặng thêm voucher 500.000 đồng. Đặc biệt, 100 khách hàng đầu tiên đặt trước phiên bản Galaxy S26 Ultra sẽ nhận bộ quà tặng độc quyền gồm ốp lưng Magnet và củ sạc nhanh 60W.

Ngoài ưu đãi cho sản phẩm chính, hệ thống cũng áp dụng giảm thêm 10% khi mua kèm Galaxy Buds 4 series và ưu đãi đến 30% cho các phụ kiện, thiết bị đeo thông minh.

Song song đó, Di Động Việt tiếp tục triển khai chương trình thu cũ đổi mới với mức trợ giá lên đến 4,5 triệu đồng và chính sách “Trả góp 30” gồm 0% lãi suất, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước.

Thói quen mua sắm của người dùng Việt so với thị trường quốc tế như thế nào?

Minh chứng rõ nét là chỉ sau vài giờ mở cổng đặt trước, số lượng đơn đặt hàng tại hệ thống đã tăng gấp 1,5 lần so với thế hệ tiền nhiệm ở cùng thời điểm. Tốc độ “bắt trend” này phản ánh sự nhạy bén của người dùng trong nước, và cũng phần nào là tiền đề để dự đoán được sức bán năm nay.

Hệ thống này cho biết sẽ chính thức trả hàng Galaxy S26 từ 0h ngày 06/03 tại các cửa hàng trên toàn quốc. Đơn vị đã có kế hoạch phân bổ nguồn hàng và tăng cường nhân sự tại các điểm bán nhằm đảm bảo khách đặt trước có thể nhận máy đúng thời gian cam kết.

Trong ngày mở bán, một số cửa hàng tổ chức khu vực trải nghiệm để người dùng có thể trực tiếp dùng thử sản phẩm trước khi nhận máy. Hệ thống cũng đã và đang rà soát quy trình vận hành từ khâu xác nhận đơn đến giao máy nhằm hạn chế thời gian chờ và tối ưu trải nghiệm nhận hàng trong những ngày đầu mở bán.