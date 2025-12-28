Dự báo 2026: Việt Nam cùng 2 nước dẫn đầu, sự trỗi dậy của Việt Nam "không có gì đáng ngạc nhiên"

Sự trỗi dậy liên tục của Việt Nam

Tạp chí Monocle về chính trị, đối ngoại của Anh mới đây có bài viết dự báo về tình hình năm 2026, trong đó nhận định tại khu vực châu Á, Việt Nam, Trung Quốc và Malaysia sẽ dẫn đầu. Và sự trỗi dậy liên tục của Hà Nội được đánh giá là "không có gì đáng ngạc nhiên".

Trước đó, tờ Asia Times bình luận, nếu nhìn vào lịch sử, giới đầu tư có lẽ không nên đặt cược chống lại sức bật của kinh tế Việt Nam. Chuyên gia phân tích Tamma Febrian của Fitch Ratings nhận định "tăng trưởng kinh tế vững vàng" của Việt Nam sẽ tiếp tục.

"Các chính sách ưu tiên tăng trưởng của Chính phủ cùng với xuất khẩu và dòng vốn FDI duy trì tốt sẽ tiếp tục tạo môi trường thuận lợi, giúp nâng đỡ chất lượng tài sản của các ngân hàng", ông Febrian nói.

Không chỉ những "động cơ kinh tế truyền thống" đang thúc đẩy đà tăng trưởng của Việt Nam. Chuyên gia Adam Slater thuộc Oxford Economics nhận định "làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) là một yếu tố then chốt hỗ trợ tăng trưởng thương mại tại các nền kinh tế châu Á", và Việt Nam nằm trong số những thị trường "hưởng lợi rõ nét nhất từ làn sóng này".

Trong 11 tháng năm 2025 có 36 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 94,1% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 70,3%).

Cục Xuất nhập khẩu dự báo rằng nếu không xuất hiện biến động lớn, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong cả năm có thể chạm mốc khoảng 900 tỷ USD. Qua đó, Việt Nam sẽ nằm trong nhóm 15 quốc gia có quy mô thương mại lớn nhất thế giới.

Tại báo cáo mới nhất công bố đầu tháng 12, về triển vọng kinh tế toàn cầu, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam lên 6,2% cho năm 2026 và 5,8% cho năm 2027. OECD cũng xếp Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á.

Đáng chú ý, trong bối cảnh kinh tế thế giới đồng loạt giảm tốc thì Việt Nam lại tăng trưởng theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại.

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì được nền tảng vĩ mô vững vàng, ngay cả khi bối cảnh thương mại quốc tế có nhiều bất định.

Điểm nhấn trong 2026

Ngoài ra, Monocle cũng nhắc đến 2 quốc gia khác ở châu Á là Malaysia và Trung Quốc. Cụ thể, là sự sôi động đến từ Kuala Lumpur. Thủ tướng Malaysia, Anwar Ibrahim, đã thể hiện xuất sắc trên trường quốc tế. Nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, Trung Quốc vẫn tiếp tục tiến lên. Điểm nhấn thực sự sẽ đến vào cuối năm 2026 khi Trung Quốc đăng cai tổ chức Hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Thâm Quyến. Đến nay, hầu hết chúng ta đều biết câu chuyện về sự trỗi dậy của Thâm Quyến từ một làng chài nhỏ bé sát biên giới Hồng Kông trở thành một đô thị hiện đại, giàu công nghệ, nhưng đây sẽ là cơ hội hiếm hoi để các nhà lãnh đạo phương Tây được tận mắt chứng kiến.

Thâm Quyến là nơi tổ chức APEC 2026

Khi bước vào thời điểm được gọi là thế kỷ châu Á, sự trỗi dậy và vai trò lãnh đạo của phương Đông ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Và có lẽ chúng ta nên bắt đầu gọi nó bằng đúng tên thật của nó: Thế kỷ của Trung Quốc, tờ Monocle bình luận.

Nhiều tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế, trong đó có Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới, đã điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm nay và năm 2026. Tại Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương vừa qua Phó Chủ nhiệm Văn phòng Tài chính Trung ương Trung Quốc cho biết dự kiến GDP năm 2025 đạt khoảng 140 nghìn tỷ NDT, tăng trưởng khoảng 5% và kinh tế Trung Quốc vẫn là động lực tăng trưởng lớn nhất của nền kinh tế toàn cầu.