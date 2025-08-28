Dự báo 20 triệu khách quốc tế qua sân bay Long Thành ngay năm đầu hoàn thành

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) mới đây đã có kiến nghị với đoàn công tác của Quốc hội về việc sớm đầu tư giai đoạn 2 của dự án Cảng HKQT Long Thành nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách cũng như tránh tác động của quá trình xây dựng ảnh hưởng đến việc khai thác Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1.

Đường băng thứ 2 của sân bay Long Thành đang được thi công.

Theo ACV, trong giai đoạn 1, Cảng HKQT Long Thành được đầu tư xây dựng 1 đường cất hạ cánh, 1 nhà ga hành khách có công suất thiết kế 25 triệu lượt khách, các nhà ga hàng hóa có tổng công suất 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm và các hạng mục phụ trợ khác.

Hồi tháng 3 năm nay, Thủ tướng Chính phủ có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1. Trong đó, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung xây dựng thêm 1 đường băng ngay trong giai đoạn 1 của dự án.

Nhà ga hành khách và các công trình sân bay Long Thành sẽ hoàn hoàn thành trước ngày 19/12.

Ông Nguyễn Tiến Việt - Phó tổng giám đốc ACV - cho biết, theo kế hoạch ban đầu, sân bay Long Thành giai đoạn 1 sẽ hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác trong năm 2026 . Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu rút ngắn thời gian thi công, cơ bản hoàn thành dự án trong năm 2026, đưa vào khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026.

Hiện các gói thầu thuộc dự án đều đang cơ bản bám sát tiến độ đã được điều chỉnh. Đến trước ngày 19/12, dự án sẽ hoàn thành phần xây dựng. Trong ngày 19/12, chuyến bay kỹ thuật đầu tiên sẽ hạ cánh xuống sân bay Long Thành.

Theo ông Việt, thời điểm đưa vào khai thác Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1, lượng khách quốc tế được dự báo đạt mức 20 triệu lượt/năm. Do vậy, giai đoạn 2 của Dự án Cảng HKQT Long Thành cần được triển khai đầu tư ngay sau khi giai đoạn 1 của dự án đưa vào khai thác, cần thiết phải đầu tư xây dựng thêm 1 nhà ga hành khách và đường băng thứ 3 để đáp ứng nhu cầu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị ACV phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo Quốc hội xem xét cho triển khai ngay nhằm tránh tình trạng khi giai đoạn 1 đi vào khai thác, việc thi công xây dựng các gói thầu giai đoạn sau gây bụi phát tán sẽ ảnh hưởng đến vận hành của sân bay.