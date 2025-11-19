Dự án xịn Việt Nam từng xin lùi, được Thủ tướng ra tối hậu thư: Còn đúng 1 tháng, 14.000 người tăng tốc, công nghệ cao vào cuộc

Vào đầu tháng 11/2024, Chính phủ kiến nghị Quốc hội điều chỉnh thời gian hoàn thành, đưa vào khai thác sân bay Long Thành giai đoạn một, chậm nhất là cuối năm 2026 thay vì 2025 với lý do là thời gian thi tuyển kiến trúc kéo dài; đại dịch ảnh hưởng đến tiến độ thiết kế kỹ thuật, huy động chuyên gia nước ngoài. Gói thầu xây dựng nhà ga hành khách phải qua hai lần đấu thầu. Một số công trình dịch vụ hàng không thuộc dự án thành phần 4 chậm triển khai do lần đầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nên còn lúng túng, phải sửa đổi quy định pháp luật.

Tuy nhiên, vào 3/12/2024, tại Đồng Nai, Thủ tướng đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành. Thủ tướng yêu cầu, sân bay Long Thành phải hoàn thành trong năm 2025, không thể chậm hơn và đưa sân bay vào khai thác trước 28/2/2026.

Sau đó, vào 1/2/2025, trong chuyến kiểm tra tiến độ thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Thủ tướng cho biết, tiến độ dự án sân bay Long Thành không thay đổi mục tiêu hoàn thành vào 31/12/2025.

Theo chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng, tiến độ dự án sân bay Long Thành không thay đổi mục tiêu hoàn thành cơ bản vào 19/12/2025. Sân bay Long Thành đã lập kỷ lục khi 3 năm 8 lần đón Thủ tướng tới thị sát, lần gần nhất là vào 2/8.

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện nay, Các công trình thiết yếu Cảng hàng không quốc tế Long Thành - các đơn vị thi công đang huy động hơn 14.000 kỹ sư, công nhân làm việc "3 ca, 4 kíp" cũng với hơn 3.000 thiết bị với mục tiêu cơ bản hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 19/12.

ACV cho biết đến nay, tiến độ chung của Dự án giai đoạn 1 đạt kết quả rất tích cực. Dự án đã bước đầu chứng minh được hiệu quả tài chính và năng lực tự chủ của doanh nghiệp Việt Nam; các công nghệ quản lý tiên tiến được làm chủ như: Trung tâm điều hành sân bay thông minh (Smart APOC), Hệ thống quản trị tổng thể AMS, Hệ thống xử lý hành lý ICS tốc độ cao, OneID, VNeID…, sẽ đưa Long Thành hướng tới chuẩn “Sân bay xanh - thông minh - 5 sao quốc tế”.

Với Gói 4.6 (đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ) đã cơ bản hoàn thiện đường băng. Gói 4.7 (sân đỗ tàu bay) huy động hơn 1.780 kỹ sư, công nhân và 521 thiết bị. Nền đất đã xong, bê tông xi măng đạt 79,4%, thoát nước vượt 93%. Sân đỗ, hầm thiết bị và hệ thống đèn dự kiến hoàn tất trước 19/12; các hạng mục ngầm chồng lấn hoàn thành trước 3/2026.

Gói 4.8 (giao thông nội cảng) đạt hơn 40% khối lượng. Trục đường chính, đường công vụ và nhánh phải cầu cạn kết nối nhà ga sẽ hoàn thành trước 19/12. Hệ thống cấp điện cho nhà ga và đài kiểm soát không lưu dự kiến xong cuối 11/2025.

Gói 4.9 (hệ thống nhiên liệu) đặt mục tiêu hoàn tất nhà và công trình phụ trợ trước 19/12; bồn nhiên liệu trước 5/12. Các thiết bị đặc chủng sẽ lắp đặt cơ khí xong cuối 3/2026. Gói 4.12 (đường cất hạ cánh số 2) đã xong nền đất; cấp phối đá dăm đạt 72,6%, bê tông xi măng hơn 60%. Đường lăn đạt 31–63% tùy hạng mục. Nhà thầu tăng nhân lực để hoàn thiện cơ bản đường băng, đường lăn trước 19/12 và sẵn sàng khai thác từ 6/2026.

Trong đó, gói 5.10 – thi công nhà ga hành khách, hạng mục quan trọng nhất của dự án đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng, hiện huy động 4.914 nhân sự và hơn 1.000 thiết bị. Về tiến độ, mái khu cánh hoàn thành trong 9/2025; khu trung tâm dự kiến xong 30/11. Kết cấu thép cầu ống lồng đã hoàn thiện tháng 10, vách kính khu trung tâm hoàn thành trong tháng 11.

Tại công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành sẽ sử dụng công nghệ 4.0 trong quá trình vận hành, 40 cửa lên máy bay, 72 quầy kiểm tra hộ chiếu sẽ được triển khai. Cùng với đó, công trình nhà ga hành khách được thiết kế xây dựng và áp dụng các công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực hàng không, lựa chọn chủng loại vật liệu theo xu hướng áp dụng cho các nhà ga hàng không hiện đại trên thế giới đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ.

Đặc biệt, công nghệ cao được ứng dụng vào quá trình thi công, điển hình như hệ thống kiểm soát bằng AI được ứng dụng nhằm bảo đảm an ninh, an toàn, lực lượng chức năng.

Cụ thể, công nghệ AI nhận diện khuôn mặt để kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào dự án. Cụ thể, hệ thống camera giám sát, ứng dụng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt và quét mã QR tích hợp để kiểm soát người ra vào khu vực xây dựng sân bay.

Việc trang bị công nghệ AI giúp nâng cao năng lực quản lý an ninh trật tự, điều phối giao thông tại đại dự án lớn nhất Việt Nam. Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành cho biết, mã QR này được tích hợp trên thẻ an ninh của Ban Quản lý dự án cấp cho tất cả người và phương tiện ra vào sân bay.

Chỉ cần quét mã QR một lần thì những lần sau, khi người và phương tiện ra vào cổng máy sẽ tự động quét đồng thời truyền dữ liệu hình ảnh, số lượt ra vào cũng như thời gian ra, vào cổng của mỗi người và phương tiện.