Sự bùng nổ của các công nghệ giám sát và theo dõi đang bước sang một trang hoàn toàn mới với sự xuất hiện của một dự án công nghệ mang tính đột phá đến từ Trung Quốc có tên gọi là Wifi-densepose.

Trong bối cảnh kỹ thuật số hiện đại, dự án mã nguồn mở này đang tạo ra một làn sóng mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới công nghệ bởi những khả năng phân tích và nhận diện mà nó mang lại.

Khác biệt hoàn toàn với các phương pháp giám sát truyền thống vốn luôn bị phụ thuộc vào các thiết bị ghi hình trực tiếp, dự án Wifi-densepose này không đòi hỏi việc lắp đặt bất kỳ một hệ thống máy ảnh đắt tiền nào, đồng thời cũng không cần sử dụng đến các cảm biến hồng ngoại phức tạp.

Thay vào đó, toàn bộ hệ thống này chỉ yêu cầu một thiết bị vô cùng quen thuộc và hiện diện ở hầu hết mọi hộ gia đình hiện nay - đó chính là một chiếc bộ định tuyến wi-fi thông thường.

Thông qua việc khai thác các tần số và tín hiệu wi-fi phát ra từ bộ định tuyến này, nền tảng công nghệ mới sở hữu một khả năng đáng kinh ngạc là đâm xuyên qua các bức tường kiên cố để chụp lại và lập bản đồ một cách chi tiết các tư thế cũng như chuyển động của cơ thể con người, ngay cả khi những người đó đang ở bên trong không gian kín của ngôi nhà.

Đi sâu vào cơ chế hoạt động, sự kỳ diệu của công nghệ Wifi-densepose nằm ở việc ứng dụng một cách khéo léo thông tin trạng thái kênh truyền csi của sóng wi-fi. Trong môi trường không gian thực tế, khi sóng wi-fi phát ra từ bộ định tuyến để kết nối các thiết bị, bất kỳ một sự hiện diện hay một chuyển động dù là nhỏ nhất nào của cơ thể con người cũng sẽ tạo ra những sự nhiễu loạn nhẹ đối với các tín hiệu không dây này.

Hệ thống được thiết kế để tiến hành thu thập và ghi nhận lại một cách tỉ mỉ toàn bộ những sự xáo trộn vi tế đó trên môi trường sóng. Ngay sau đó, thông qua sức mạnh xử lý của một hệ thống mạng nơ-ron nhân tạo, những dữ liệu thu thập được sẽ phân tích để thực hiện quá trình suy luận ngược nhằm tái tạo lại chính xác cấu trúc tư thế của cơ thể người.

Nguyên lý hoạt động phức tạp nhưng đầy hiệu quả này có thể được hình dung một cách sinh động giống như việc chúng ta ném một hòn đá xuống một mặt hồ đang tĩnh lặng. Các gợn sóng lan tỏa trên mặt nước sẽ mang theo những sự thay đổi rõ rệt về mặt biên độ và pha.

Bằng cách quan sát và phân tích những biến đổi của các gợn sóng tín hiệu này, hệ thống có thể lập ra một bản đồ và phản chiếu chi tiết các đặc điểm hình học trên bề mặt của cơ thể con người.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất mà dự án Wifi-densepose đưa ra chính là những tuyên bố mạnh mẽ về khả năng giải quyết triệt để những lo âu của người dùng liên quan đến vấn đề quyền riêng tư. Theo những thông tin được cung cấp từ phía dự án, hệ thống giám sát này hoạt động dựa trên nguyên tắc là hoàn toàn không ghi nhận hay lưu trữ các đặc điểm trên khuôn mặt của đối tượng bị theo dõi.

Dữ liệu duy nhất được hệ thống này tiến hành lưu lại và xử lý chỉ đơn thuần là hình dáng bề mặt tổng thể của cơ thể người. Nhờ vào đặc tính không thu thập dữ liệu sinh trắc học nhận dạng khuôn mặt này, công nghệ Wifi-densepose được đánh giá là sẽ mở ra một không gian tưởng tượng vô cùng rộng lớn cho hàng loạt các lĩnh vực ứng dụng thực tiễn trong tương lai.

Cụ thể, các nhà phát triển dự án kỳ vọng nó có thể được triển khai một cách hiệu quả trong các hệ thống chăm sóc thông minh, các công cụ nhận diện hành vi của người dùng, các phương thức giám sát không tiếp xúc, cũng như ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực tương tác thân thiện với quyền riêng tư cá nhân.

Tuy nhiên, bất chấp những lời đảm bảo về mặt kỹ thuật, dự án công nghệ đến từ Trung Quốc này cũng đồng thời đưa ra một minh chứng rõ ràng cho thấy không gian riêng tư về mặt thể chất của con người đang ngày càng bị thu hẹp lại một cách đáng báo động. Khả năng theo dõi liên tục và lập bản đồ các chuyển động đâm xuyên qua những bức tường ngay trong không gian sống cá nhân kín đáo khiến nền tảng công nghệ này trở thành một chủ đề gây ra nhiều tranh cãi.

Mặc dù không ai có thể phủ nhận rằng đây là một nền tảng công nghệ tuyệt vời và ấn tượng, nhưng những khả năng của nó cũng mang lại những cảm giác đáng sợ và lo ngại sâu sắc. Nếu như hệ thống thu thập dữ liệu này rơi vào tay những kẻ có mục đích xấu, hậu quả của việc lạm dụng dữ liệu giám sát cơ thể người bên trong không gian an toàn của ngôi nhà sẽ là vô cùng khôn lường.