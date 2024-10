Dự án tỷ đô của Trung Quốc được Thủ tướng Campuchia Hun Manet ca ngợi làm ăn ra sao sau 1 năm?

Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã ngày 16/10 dẫn lời đơn vị điều hành Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor (SAI) của Campuchia đưa tin, sân bay do Trung Quốc đầu tư này đã xử lý hơn 14.000 chuyến bay với 1,3 triệu hành khách trong năm đầu tiên hoạt động.

Số liệu thống kê được công bố khi SAI kỷ niệm một năm đi vào hoạt động.

Một năm trước, phát biểu tại lễ khánh thành SAI vào ngày 16/11/2023, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết, sân bay được khánh thành đúng vào dịp Campuchia và Trung Quốc kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao và Trung Quốc kỷ niệm 10 năm ngày ra đời Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI).

"Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor là trái ngọt của hòa bình và là thành tựu nổi bật mới của tình hữu nghị bền vững như sắt đá giữa Campuchia và Trung Quốc", ông Hun Manet nói.

Hành khách làm thủ tục tại Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor ở tỉnh Siem Reap, Campuchia, vào ngày 16/10/2024. Ảnh: Tân Hoa xã

Dự án bước ngoặt trong hợp tác Trung Quốc - Campuchia

Tại lễ kỷ niệm một năm thành lập sân bay SAI vào ngày 16/10/2024, Bộ trưởng phụ trách Ủy ban Nhà nước về Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA) Mao Havannall đã khen ngợi đơn vị điều hành sân bay vì chất lượng dịch vụ, mang đến trải nghiệm mới tuyệt vời cho hành khách và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ di sản quốc gia và phát triển xanh của Campuchia.

"SAI không chỉ đóng góp vào sự phát triển của ngành hàng không dân dụng tại Campuchia mà còn giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và du lịch của quốc gia này, cũng như thu hút đầu tư", ông Havannall nói.

Bộ trưởng Havannall cho biết, dự án sân bay này là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa Campuchia và Trung Quốc theo BRI.

Người đứng đầu ngành hàng không dân dụng Campuchia nói thêm rằng, BRI đã giúp thúc đẩy sự phát triển của Campuchia trong một số lĩnh vực quan trọng, bao gồm kinh tế, thương mại, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, giao thông vận tải và hậu cần, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Bộ trưởng Havannall tin tưởng rằng SAI sẽ giúp tỉnh Siem Reap - nơi có Công viên Khảo cổ Angkor được UNESCO công nhận di sản thế giới - đạt mục tiêu thu hút 7,5 triệu khách du lịch quốc tế vào năm 2035.

Theo Tân Hoa xã, SAI được đầu tư bởi Angkor International Airport Investment (Campuchia) Co., Ltd., một chi nhánh của Yunnan Investment Holdings Ltd. của Trung Quốc.

Liu Minglin - phó chủ tịch Yunnan Investment Holdings Ltd., - cho biết, sân bay đã hoạt động kinh doanh suôn sẻ trong năm đầu tiên đi vào khai thác.

"Là một dự án mang tính bước ngoặt trong khuôn khổ hợp tác BRI giữa Trung Quốc và Campuchia, SAI đã thu hút được nhiều sự chú ý", ông Liu nói.

Ông Liu cho biết công ty rất lạc quan về động lực mạnh mẽ và tiềm năng phát triển kinh tế của Campuchia.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu các cơ hội đầu tư tại Campuchia trong lĩnh vực du lịch văn hóa, phát triển công viên, hậu cần hàng không và năng lượng tái tạo", ông Liu nói.

Theo Tân Hoa xã, với diện tích 700 ha và đường băng dài 3.600 mét, SAI hiện là sân bay lớn nhất Campuchia và là cửa ngõ chính vào Công viên Khảo cổ Angkor. SAI tọa lạc tại quận Sotr Nikum, cách Công viên Khảo cổ Angkor khoảng 40 km và cách thủ phủ cùng tên của tỉnh Siem Reap 50 km.

Theo hãng tin Reuters (Mỹ), Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor (SAI), do Trung Quốc tài trợ như một phần của Sáng kiến Vành đai và Con đường với chi phí khoảng 1,1 tỷ USD, được thiết kế ban đầu để phục vụ 7 triệu hành khách mỗi năm, nhiều hơn 2 triệu người so với Sân bay Quốc tế Siem Reap (REP) - được mở cửa lần đầu tiên vào năm 1932 và chỉ cách quần thể Angkor vài km.

Một chiếc máy bay được chào bằng cổng nước tại Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor ở tỉnh Siem Reap, Campuchia, vào ngày 16/10/2024. Ảnh: Tân Hoa xã

Thứ trưởng kiêm người phát ngôn Bộ Hàng không Dân dụng Campuchia (SSCA) Sinn Chanserey Vutha cho biết, trong vòng một năm kể từ lúc đi vào hoạt động, sân bay quốc tế cấp 4E (theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế ICAO) này đã được củng cố và mở rộng năng lực khai thác theo chính sách của chính phủ Campuchia.

"Nó đã giúp nâng cao hình ảnh của Campuchia trên trường quốc tế", ông Chanserey Vutha nói với Tân Hoa xã. "Sân bay tại địa điểm mới này đã giảm thiểu tối đa tác động đến môi trường xã hội và di sản quốc gia."

Thứ trưởng Chanserey Vutha cho biết SAI có khả năng tiếp đón hầu hết các loại máy bay từ khắp nơi trên thế giới hạ cánh.

"Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai, sẽ có nhiều chuyến bay và hành khách hơn đến sân bay này", ông Chanserey Vutha nói.

Kim Phally - chủ tịch Hiệp hội Vận tải Du lịch tại Sân bay quốc tế Siem Reap Angkor - cho biết, sân bay này đã giúp phục hồi ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 tại địa phương.

"Nó không chỉ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và du lịch ở tỉnh Siem Reap mà còn tạo ra nhiều việc làm cho người dân địa phương, góp phần đáng kể vào việc cải thiện sinh kế của họ", ông Phally nói với Tân Hoa xã.