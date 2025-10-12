Dự án thủy điện 1 tỷ USD đang gặp khó của EVN nhận 'cú hích' 430 triệu Euro từ châu Âu

Nguồn: Báo Chính Phủ

Gói hỗ trợ được công bố chính thức tại Diễn đàn Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway Forum) ở Brussels, Bỉ, là kết quả từ nỗ lực chung của "Team Europe". Sáng kiến này quy tụ Liên minh châu Âu (EU) và các định chế tài chính hàng đầu như Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), và Ngân hàng Phát triển Đức (KfW).

Động thái này không chỉ thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với quá trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam mà còn công nhận tiềm năng to lớn của Bác Ái trong việc đảm bảo an ninh năng lượng một cách bền vững.

Mô hình hoạt động của thủy điện tích năng (Ảnh internet)

Là dự án thủy điện tích năng đầu tiên tại Việt Nam, cơ chế vận hành của Bác Ái có thể được hình dung như một "pin dự trữ" khổng lồ bằng nước. Nhà máy bao gồm hai hồ chứa ở các độ cao chênh lệch. Khi hệ thống điện dư thừa công suất, đặc biệt là vào ban đêm hoặc giữa trưa khi sản lượng điện mặt trời đạt đỉnh, nhà máy sẽ sử dụng nguồn điện này để bơm nước từ hồ dưới lên hồ trên, tích trữ năng lượng dưới dạng thế năng.

Ngược lại, vào giờ cao điểm, nước sẽ được xả xuống qua tuabin để phát điện, bổ sung nguồn cung một cách nhanh chóng. Mô hình này đóng vai trò then chốt trong việc điều hòa phụ tải và ổn định lưới điện, nhất là trong bối cảnh tỷ trọng năng lượng tái tạo như điện gió và mặt trời ngày càng gia tăng.

Cụm công trình cửa xả của dự án thủy điện tích năng Bác Ái

Với tổng mức đầu tư khoảng 21.101 tỷ đồng và công suất 1.200 MW , dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư được triển khai tại tại xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa . Theo cập nhật tiến độ đến đầu tháng 10/2025, công trường đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực như thông tuyến các đường thi công chính và hoàn thành đào hố móng.

Đến thời điểm hiện tại, hạng mục hầm thi công - vận hành và cấp gió đã đào và gia cố 166,5/180 mét dài

Tuy nhiên, dự án đang đối mặt với thách thức lớn về tiến độ ở các hạng mục hầm ngầm. Nguyên nhân được xác định do điều kiện thời tiết bất lợi và địa chất phức tạp, khiến việc thi công tuyến đường vận hành VH3A – hạng mục được xem là "đường găng" – bị chậm lại.

Trước tình hình đó, chủ đầu tư cùng liên danh nhà thầu đang tập trung nguồn lực, tổ chức thi công ba ca liên tục để xử lý các vướng mắc. Mục tiêu cho quý cuối năm 2025 là hoàn thành các hạng mục phụ trợ và phần nền đường của các tuyến vận hành chính.

Với sự chỉ đạo từ EVN và nguồn vốn được bổ sung từ châu Âu, dự án đang tiếp tục triển khai để vượt qua các thách thức, hướng tới cột mốc phát điện tổ máy đầu tiên vào tháng 12/2029 và hoàn thành toàn bộ vào tháng 5/2031.