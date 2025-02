Dự án quan trọng hàng đầu Việt Nam được Thủ tướng 2 lần nhấn mạnh chỉ đạo nóng, vừa nhận đề nghị mới từ Phó Thủ tướng: 7.000 người tăng tốc cùng công nghệ cao

Vào tháng 12/2024, tại Đồng Nai, Thủ tướng đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành. Thủ tướng yêu cầu, sân bay Long Thành phải hoàn thành trong năm 2025, không thể chậm hơn và đưa sân bay vào khai thác trước 28/2/2026.

Cùng với đó, vào sáng 1/2/2025, Thủ tướng đã tới động viên, tặng quà Tết cán bộ, công nhân trên công trường và kiểm tra, đôn đốc, tiếp tục nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Thủ tướng cho biết, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, dự án sân bay lớn nhất của nước ta, có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải với hàng ngàn chuyến bay mỗi ngày. Đồng thời, Thủ tướng cho rằng, tiến độ dự án sân bay Long Thành không thay đổi mục tiêu hoàn thành vào 31/12/2025.

Mới đây, vào sáng 17/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Reha Denemec, Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng IC ICTAS, Tổng thầu đứng đầu Liên danh nhà thầu Vietur thực hiện gói thầu 5.10 “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách” của Dự án thành phần 3 thuộc Dự án CHK quốc tế Long Thành, được ví như “trái tim” của sân bay Long Thành.

Theo đó, Phó Thủ tướng mong muốn IC ICTAS và Liên danh nhà thầu Vietur tiếp tục làm việc với các đối tác cung cấp thiết bị để có thể xác định được thời gian có thể rút ngắn để hoàn thành gói thầu 5.10, bảo đảm chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, hiệu quả kinh tế cao nhất.

"Đây không chỉ là sự khẳng định uy tín, năng lực của IC ICTAS mà sẽ trở thành biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ, góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư, kinh tế, thương mại, du lịch, văn hoá… cũng như hoạt động giao lưu giữa nhân dân hai nước", Phó Thủ tướng nói.

Đối với Dự án CHK quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng đề nghị ACV, các bộ, ngành làm việc, thống nhất với Tổng thầu IC ICTAS, trong tháng 3/2025, về gói giải pháp, phương án cụ thể, chi tiết về các vấn đề cần giải quyết khi đẩy nhanh tiến độ hoàn thành gói thầu 5.10, cũng như khớp nối tiến độ của các gói thầu, dự án thành phần khác của Dự án CHK quốc tế Long Thành, trên tinh thần "lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ".

Theo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), vào thời điểm cuối tháng 1/2025, gần 7.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động và gần 3.000 thiết bị tăng tốc với cách thức tổ chức công trường khoa học, chuyên nghiệp, nền nếp, đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thi công.

Về công nghệ sẽ được áp dụng, tại công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành, công nghệ 4.0, 40 cửa lên máy bay, 72 quầy kiểm tra hộ chiếu sẽ được triển khai. Đặc biệt, công trình nhà ga hành khách được thiết kế xây dựng và áp dụng các công nghệ hiện đại nhất trong lĩnh vực hàng không, lựa chọn chủng loại vật liệu theo xu hướng áp dụng cho các nhà ga hàng không hiện đại trên thế giới đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ.

Trong đó, công nghệ AI được áp dụng vào hệ thống làm thủ tục hành khách, hệ thống làm thủ tục xuất nhập cảnh sẽ hỗ trợ việc nhận dạng và xác định danh tính của hành khách thông qua dữ liệu sinh trắc học về khuôn mặt, dấu vân tay… được nhanh chóng, chính xác, rút ngắn được thời gian làm thủ tục hàng không.

Từ đó, AI sẽ giúp đơn vị khai thác phân tích các dữ liệu về chuyến bay, thời tiết, giám sát an ninh... để đơn vị khai thác xây dựng chương trình kiểm soát an ninh an toàn, quản lý rủi ro, dự đoán và lập kế hoạch bay, điều phối và phân chia khai thác.

Đáng chú ý, trong quá trình thi công, để bảo đảm an ninh, an toàn, lực lượng chức năng đang triển khai ứng dụng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt để kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào dự án. Cụ thể, hệ thống camera giám sát, ứng dụng công nghệ AI nhận diện khuôn mặt và quét mã QR tích hợp để kiểm soát người ra vào khu vực xây dựng sân bay.