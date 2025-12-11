Dự án "Nuôi em - Nghệ An": Đề nghị HĐND có ý kiến để UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ

Sáng 11-12, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 35 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) tại Trung tâm Hội nghị phường Thành Vinh.

Các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 35, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: D. Thành

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, cho biết cử tri và nhân dân phản ánh hiện nay một số trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An chưa nhận được kinh phí hỗ trợ theo cam kết từ dự án "Nuôi em - Nghệ An". Tính minh bạch trong tổ chức, điều tiết kinh phí và vận hành của dự án "Nuôi em - Nghệ An" cũng được nhiều cử tri là các nhà hảo tâm quan tâm. Ông đề nghị HĐND tỉnh có ý kiến để UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp, xác minh, làm rõ.

Ông Nguyễn Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An, phát biểu tại kỳ họp

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, những ngày gần đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện một số bài viết bày tỏ sự nghi ngờ về tính minh bạch trong việc sử dụng nguồn tài trợ của dự án từ thiện này. Dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An" hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng khó khăn thuộc các xã miền núi tỉnh Nghệ An, thực hiện từ năm 2019 đến nay.

Từ 2019-2024, nhà hảo tâm hỗ trợ 1.550.000 đồng/học sinh/năm học. Năm học 2024-2025 và 2025-2026, số tiền hỗ trợ tăng lên 1.910.000 đồng/học sinh/năm học.

Theo đó, mỗi học sinh mầm non và tiểu học sẽ được một nhà hảo tâm nhận nuôi, chuyển kinh phí hỗ trợ ăn bán trú cho dự án. Sau khi nhận tiền, dự án sẽ chuyển kinh phí này đến các điểm trường để hỗ trợ thêm phần ăn bán trú cho học sinh. Bà Đ.T.N. được giới thiệu giữ vai trò phụ trách dự án này.

Do dự án có dấu hiệu thiếu minh bạch, nhiều nhà hảo tâm đã liên lạc với bà Đ.T.N., người phụ trách chương trình, nhưng từ ngày 15-10-2025 đến nay, người này không phản hồi và bị mất liên lạc. Nhiều nhà hảo tâm đã viết đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng.

Theo các nhà hảo tâm, tại các điểm trường Mường Ải, Nậm Cắn, Lượng Minh, Nhôn Mai, Xá Lượng…, tỉnh Nghệ An có 241 học sinh được nhận nuôi bởi 61 nhà hảo tâm với số tiền ủng hộ là hơn 514 triệu đồng. Ngoài ra, nếu thống kê toàn bộ Dự án "Nuôi em - Nghệ An" từ thời điểm triển khai đến nay thì con số thực tế lớn hơn rất nhiều…

Dự án thiện nguyên Nuôi em - Nghệ An bị các nhà hảo tâm tố không minh bạch

Các nhà hảo tâm đề nghị các cơ quan chức năng liên quan tại Nghệ An vào cuộc xác minh, làm rõ việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí của dự án. Có biện pháp kịp thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà hảo tâm, đảm bảo uy tín cho các hoạt động thiện nguyện của các tổ chức.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 8-12, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã tiếp nhận đơn trình báo của một số nhà hảo tâm, đề nghị xác minh các thông tin tới dự án thiện nguyện "Nuôi em - Nghệ An".

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển đơn đến Phòng

Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Được biết, tại Nghệ An, theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi không nhận được kinh phí, không liên lạc được với người phụ trách dự án, hiện các trường đã dừng tổ chức bữa ăn cho các em học sinh theo Dự án "Nuôi em - Nghệ An".