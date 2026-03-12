Dự án nghệ thuật Việt Nam lần đầu xuất hiện tại Venice Art Biennale, trưng bày trong cung điện lịch sử

Sau hơn một năm trùng tu, cung điện lịch sử Ca' Giustinian Faccanon tại Venice (Italia) đã mở cửa trở lại và sẽ được sử dụng làm địa điểm tổ chức các triển lãm trong khuôn khổ Venice Art Biennale lần thứ 61, trong đó có dự án nghệ thuật của Việt Nam.

Cung điện được doanh nhân người Venice Andrea Parisotto mua lại và phục hồi, hiện thuộc sự quản lý văn hóa của Art Events. Không gian này sẽ được sử dụng để tổ chức các triển lãm, sự kiện và dự án nghệ thuật quốc tế, mở đầu bằng Venice Art Biennale 2026.

Cung điện Ca' Giustinian Faccanon

Ca' Giustinian Faccanon có hai tầng chính với tổng diện tích khoảng 1.100 m², vẫn giữ nhiều chi tiết kiến trúc Gothic đặc trưng như cửa sổ ba vòm lớn, gương cổ và các đèn chùm thủy tinh Murano. Tọa lạc tại khu San Marco, gần cầu Rialto, công trình được xây dựng vào nửa sau thế kỷ XV bởi gia tộc Giustinian và từng là trụ sở bưu điện cũng như tòa soạn báo Il Gazzettino trong nhiều thập kỷ.

Để đánh dấu sự trở lại của tòa nhà lịch sử này, Art Events sẽ ra mắt không gian triển lãm vào cuối tháng 3 bằng một sự kiện dành cho khách mời quốc tế. Theo ban quản lý, mục tiêu là đưa tòa nhà trở lại đời sống văn hóa của Venice và trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động nghệ thuật sáng tạo.

Trong số những dự án đầu tiên được xác nhận tại Venice Art Biennale lần thứ 61 có triển lãm của Việt Nam. Triển lãm mang tên "Art in the Global Stream" (Nghệ thuật trong dòng chảy toàn cầu) do giám tuyển Đỗ Tường Linh phụ trách. Dự án hướng tới việc giới thiệu các góc nhìn nghệ thuật đương đại của Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa, nơi các nền văn hóa liên tục giao thoa và chuyển động.

Triển lãm Nghệ thuật quốc tế Venice Art Biennale lần thứ 61 dự kiến khai mạc vào tháng 5/2026 và kéo dài đến tháng 11/2026. Đây được xem là một trong những sự kiện nghệ thuật danh giá nhất thế giới, thường được ví như "Thế vận hội của mỹ thuật", quy tụ hàng trăm nghệ sĩ, giám tuyển và tổ chức nghệ thuật từ nhiều quốc gia. Năm nay có 99 quốc gia và vùng lãnh thổ được ban tổ chức chấp thuận tham dự.

Nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu trong quá trình thực hiện tác phẩm

Việc Việt Nam lần đầu tiên tham gia Venice Art Biennale với một dự án nghệ thuật độc lập tại không gian triển lãm riêng được xem là dấu mốc đáng chú ý của mỹ thuật Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật đương đại quốc tế.

Trước đó, quá trình quốc tế hóa của nghệ thuật Việt Nam cũng ghi nhận một số dấu ấn đáng chú ý. Năm 2023, nghệ sĩ Lê Hữu Hiếu trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên được ban tổ chức Venice Art Biennale gửi thư mời tham dự kỳ triển lãm lần thứ 60.

Sinh năm 1982 tại Hà Tĩnh, hiện sống và làm việc tại Hà Nội, Lê Hữu Hiếu từng gây chú ý tại châu Âu với triển lãm cá nhân “Soul Energy” năm 2021 tại Venice. Triển lãm do MoCA Italia và Arte Laguna Studio tổ chức tại Arsenale Nord, với không gian trưng bày gần 1.000 m², dưới sự giám tuyển của TS Chiara Canali.



