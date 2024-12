Dự án lớn nhất Việt Nam vừa xin lùi tiến độ, được Thủ tướng ra tối hậu thư: Hơn 6.000 người tăng tốc cùng công nghệ cao, gói thầu quan trọng vượt tiến độ 3 tháng

Thủ tướng: Sân bay Long Thành phải hoàn thành trong năm 2025, không thể chậm hơn

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành rộng 5.000 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng đang tăng tốc thi công. Theo tờ trình của Chính phủ đầu tháng 11, bên cạnh bổ sung một đường băng cho giai đoạn một, Chính phủ đồng thời kiến nghị Quốc hội điều chỉnh thời gian hoàn thành, đưa vào khai thác sân bay Long Thành giai đoạn một, chậm nhất là cuối năm 2026 thay vì 2025.

Lý do Chính phủ nêu là thời gian thi tuyển kiến trúc kéo dài; đại dịch ảnh hưởng đến tiến độ thiết kế kỹ thuật, huy động chuyên gia nước ngoài. Gói thầu xây dựng nhà ga hành khách phải qua hai lần đấu thầu. Một số công trình dịch vụ hàng không thuộc dự án thành phần 4 chậm triển khai do lần đầu đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nên còn lúng túng, phải sửa đổi quy định pháp luật.

Mới đây, sáng 3/12, tại Đồng Nai, Thủ tướng đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành. Thủ tướng yêu cầu, sân bay Long Thành phải hoàn thành trong năm 2025, không thể chậm hơn và đưa sân bay vào khai thác trước 28/2/2026.

Tổng thể toàn dự án đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, hình hài công trình đã ngày càng rõ nét; nhiều gói thầu vượt tiến độ so với kế hoạch, nhất là dự án thành phần 2 và 3, trên công trường huy động hơn 6.000 nhân lực và 2.200 thiết bị thi công.

Tại khu vực thi công gói thầu 5.10 - nhà ga sân bay Long Thành những ngày qua, được xem là "trái tim" của sân bay Long Thành. Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, đến nay gói thầu 5.10 - nhà ga hành khách hoàn thành gần 31%, vượt tiến độ gần 1 tháng.

Các nhà thầu đã xây dựng xong phần bê tông cốt thép cho cột, dầm, sàn của bốn tầng và đang lắp đặt kết cấu mái thép. Dự kiến, phần xây dựng cơ bản sẽ hoàn thành trước tháng 12/2025, toàn bộ gói thầu sẽ kết thúc vào ngày 31/8/2026.

Cùng với đó, gói thầu 4.6 - thi công đường cất hạ cánh và sân đỗ, ứớc tính khối lượng thực tế hoàn thành đến nay đạt 3.059 tỷ đồng/7.244 đồng (đạt 42,23% so với giá trị hợp đồng). Trong đó, riêng phần đường cất, hạ cánh (CHC) đã hoàn thành lớp nền, móng, dự kiến hoàn thành và khai thác kỹ thuật trước ngày 30/4/2025, tiến độ dự kiến vượt 3 tháng so với hợp đồng. ACV cho biết, sau khi khởi công, liên danh nhà thầu đã huy động 2.136 nhân sự và 518 trang thiết bị máy móc với 50 mũi thi công.

Đến nay, tháp không lưu đã xong phần thô từ cuối tháng 9, đạt độ cao 107,93m/123m và vượt tiến độ 2 tháng. Công nhân đang thi công phần hoàn thiện, gia công, sơn thép mái tại xưởng, đồng thời lắp đặt hệ thống cơ điện. Công trình được ví như khối óc đảm bảo nhiều hoạt động của sân bay.

Hàng loạt công nghệ cao được áp dụng

ACV cho biết, trước khi chính thức khởi công, ACV phối hợp với các đơn vị tư vấn và các nhà thầu thi công áp dụng công nghệ BIM trong quá trình triển khai thiết kế, thi công và trong quá trình quản lý dự án để có các phương án, lường trước các điểm giao cắt giữa các gói thầu, đảm bảo tính đồng bộ giữa các hạng mặt kỹ thuật cũng như tiến độ tổng thể của dự án.

BIM (Building Information Modeling) là mô hình tiên tiến giúp tạo lập và sử dụng thông tin hiệu quả xuyên suốt dự án từ giai đoạn thiết kế, thi công đến vận hành công trình. Theo đó, các nhà tư vấn thiết kế cũng như các nhà thầu xây dựng sử dụng các phần mềm BIM để tạo nên một mô hình của công trình trên máy vi tính. Mô hình này sẽ giống hệt như công trình thực tế ở ngoài công trường, được sử dụng để thể hiện toàn bộ vòng đời của một công trình xây dựng từ khâu thiết kế, thi công, cho đến khâu vận hành.

Tại công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành, công nghệ 4.0 sẽ vận hành cửa lên máy bay và quầy kiểm tra hộ chiếu, với thiết kế hiện đại, vật liệu bền đẹp theo tiêu chuẩn quốc tế. AI hỗ trợ nhận dạng sinh trắc học, rút ngắn thời gian làm thủ tục, đồng thời phân tích dữ liệu chuyến bay, thời tiết, và an ninh để tối ưu quản lý, lập kế hoạch bay và điều phối khai thác.

Với tháp không lưu, radar được gắn trên đỉnh và các hệ thống thiết bị được thiết kế theo công nghệ tự động hóa hiện đại nhất hiện nay và có định hướng mở để đầu tư công nghệ trong tương lai.

Để đảm bảo an ninh, Tổ trưởng An ninh, an toàn của Ban Quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết,, tại công trường đã được trang bị hệ thống camera và công nghệ AI nhận diện khuôn mặt cùng chức năng quét mã QR để kiểm soát việc ra vào khu vực công trình.