Dự án Khoai mì bền vững - ổn định năng suất và thu nhập cho người nông dân trồng mì

Dự án Khoai mì bền vững giúp tăng gấp đôi sản lượng thu hoạch, tăng năng suất cho người nông dân, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính.

Không chỉ là nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm, thức ăn chăn nuôi và sản xuất nhiên liệu sinh học, khoai mì còn là cây trồng mang lại thu nhập cho hàng trăm ngàn hộ nông dân. Tuy vậy, trước nay, việc trồng khoai mì ở Việt Nam chủ yếu dựa vào các phương pháp canh tác truyền thống và đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm năng suất thấp, thiệt hại do bệnh tật đặc biệt là bệnh khảm lá trên cây khoai mì. phụ thuộc vào phân bón hóa học và thu nhập của nông dân bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, việc phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học không chỉ làm gia tăng chi phí sản xuất mà còn tạo áp lực lên môi trường thông qua phát thải khí nhà kính và suy thoái đất canh tác.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, việc áp dụng các giải pháp canh tác hiệu quả, thân thiện với môi trường ngày càng trở nên cần thiết.

Một cánh đồng khoai mì của Dự án Khoai mì bền vững đang thu hoạch

Nhằm góp phần giải quyết những thách thức này, Công ty Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Nông nghiệp Hưng Lộc thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam - Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam triển khai Dự án Khoai mì bền vững.

Dự án mang đến cho nông dân gói giải pháp canh tác tích hợp, bao gồm:

Giới thiệu các giống khoai mì mới có khả năng kháng bệnh và sâu hại.

Cung cấp phân bón ứng dụng các sản phẩm đồng hành từ axit amin do Tập đoàn Ajinomoto phát triển như một giải pháp thay thế cho phân bón hóa học.

Hướng dẫn kỹ thuật về các phương pháp canh tác cải tiến, bao gồm chuẩn bị đất và tưới tiêu.

Phát triển nền tảng Khoai Mì - Aji để trao đổi thông tin kỹ thuật giữa nông dân và chuyên gia thông qua ứng dụng điện thoại thông minh.

Ứng dụng "Khoai Mì - Aji" trên điện thoại thông minh, giúp người nông dân dễ dàng theo dõi quá trình canh tác

Từ những thí điểm ban đầu, Dự án đã chứng minh hiệu quả cải thiện năng suất khoai mì đáng kể, tăng gấp đôi sản lượng thu hoạch, giúp tăng năng suất cho người nông dân, đồng thời giảm phát thải khí nhà kính.

Thông qua việc thúc đẩy nông nghiệp bền vững, Ajinomoto Việt Nam hướng đến thực hiện Mục đích tồn tại là "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin ("AminoScience").

Năng suất khoai mì từ Dự án tăng gấp đôi so với phương pháp canh tác truyền thống

Đáng chú ý, Dự án Khoai mì bền vững vừa được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản lựa chọn nhận trợ cấp thuộc hạng mục Dự án Hợp tác Sáng tạo Định hướng Tương lai Khu vực Nam bán cầu năm tài chính 2024, ghi nhận tiềm năng đóng góp của mô hình đối với phát triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.