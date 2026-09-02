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Dự án ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 5: Dài 349km, qua 7 tỉnh thành; tổng mức đầu tư sơ bộ 288.268 tỷ đồng

chinhphu.vn
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Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội. Dự án dài khoảng 349 km thuộc địa phận 7 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư sơ bộ là 288.268 tỷ đồng.

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 5 -Vùng Thủ đô Hà Nội

Quốc hội ban hành Nghị quyết số 38/2026/QH16 về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất thông qua ngày 24 tháng 8 năm 2026.

Theo đó, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 -Vùng Thủ đô Hà Nội.

Mục tiêu: Hình thành tuyến đường bộ cao tốc kết nối Thủ đô Hà Nội với các địa phương trong Vùng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải bền vững, tạo động lực lan tỏa, mở ra không gian phát triển kinh tế mới.

Dự án đường vành đai 5 sẽtạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời phân luồng giao thông từ xa, góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

Dự án cũng nhằm hoàn thiện đồng bộ hệ thống đường vành đai Thủ đô Hà Nội và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các Nghị quyết của Đảng.

Dự án đường vành đai 5 dài khoảng 349km đi qua địa phận 7 tỉnh, thành

Phạm vi, địa điểm, quy mô và hình thức đầu tư: Đầu tư khoảng 349 km thuộc địa phận 07 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ; hình thức đầu tư công; chia thành các dự án thành phần, quy mô từng dự án thành phần được xác định tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Công nghệ: Dự án áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại, bảo đảm yêu cầu về an toàn,đồng bộ, chất lượng và hiệu quả. Khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong khảo sát, thiết kế, thi công, thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện hình thức thu phí điện tử không dừng trong khai thác, vận hành.

Sơ bộ nhu cầu sử dụng đất: Sơ bộ tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 4.011 ha, gồm đất trồng lúa khoảng1.776 ha (trong đó đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên khoảng 1.590 ha); đất lâm nghiệp khoảng 210 ha; các loại đất khác theo quy định của pháp luật về đất đai khoảng 2.025 ha.

Sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án đường vành đai 5 là 288.268 tỷ đồng

Sơ bộ tổng mức đầu tư và nguồn vốn: Sơ bộ tổng mức đầu tư của Dự án là 288.268 tỷ đồng (Hai trăm tám mươi tám nghìn, hai trăm sáu mươi tám tỷ đồng);

Nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn và nguồn vốn hợp pháp khác.

Trong đó, dự kiến bố trí khoảng 61.394 tỷ đồng (Sáu mươi mốt nghìn, ba trăm chín mươi bốn tỷ đồng) nguồn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 để đầu tư tuyến chính cao tốc (khoảng 116km thuộc địa phận 04 tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh).

Tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 5

Chuẩn bị đầu tư Dự án từ năm 2026; thực hiện Dự án từ năm 2027; phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035, trong đó:

- Đối với các dự án thành phần sử dụng ngân sách trung ương được cân đối vốn giai đoạn 2026 - 2030 cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào vận hành, khai thác năm 2031.

- Đối với các dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách địa phương, các địa phương căn cứ khả năng cân đối vốn, chủ động triển khai thực hiện.

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Đường vành đai 5

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