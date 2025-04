Dự án điện khí hơn 2,2 tỷ USD 'đắp chiếu' nhiều năm ở Quảng Ninh

Theo tính toán, việc đầu tư xây dựng Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh có vị trí tại phường Cẩm Sơn, Cẩm Phú, Cẩm Thịnh, TP. Cẩm Phả và xã Thắng Lợi, huyện Vân Đồn sẽ mang lại nhiều lợi ích về mặt kinh tế, xã hội cho các địa phương, đóng góp vào ngân sách cho tỉnh và giải quyết công ăn việc làm cho nhiều lao động trong tỉnh. Chỉ tính riêng số thuế nộp vào ngân sách tỉnh nói riêng và ngân sách nhà nước nói chung trong thời gian vận hành 25 năm của dự án khoảng 67.000 tỷ đồng.

Quan trọng hơn cả là Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh sẽ bổ sung cho hệ thống điện quốc gia khoảng 9 tỷ kWh/năm trong bối cảnh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính trong bối cảnh miền Bắc có nguy cơ thiếu hụt công suất nguồn điện.

Tuy nhiên, do khối lượng công việc lớn và nhằm đảm bảo phù hợp với Quy hoạch Điện VIII cũng như các quy hoạch có liên quan, dự án đã phải bổ sung mục tiêu dự án, điều chỉnh quy mô, thông tin địa điểm thực hiện, thay đổi diện tích mặt đất, mặt nước sử dụng… dẫn đến nhà đầu tư phải điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án so với kế hoạch ban đầu đặt ra.

Với quyết tâm đồng hành cùng nhà đầu tư để gỡ các nút thắt cho dự án, tháng 7/2024, UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác chỉ đạo tiến độ triển khai Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh, trong đó giao Giám đốc Sở Công Thương là tổ trưởng tổ công tác. Các vướng mắc được tổ công tác tháo gỡ theo hướng phân rõ nhiệm vụ, trách nhiệm , mốc tiến độ cho các thành viên tổ công tác là các sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan.

Đến nay, dự án đã hoàn thành nhiều thủ tục pháp lý quan trọng, như: Chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; bổ sung bến cảng chuyên dùng LNG vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển số 1 quốc gia; thỏa thuận vị trí thông số kỹ thuật chi tiết bến cảng chuyên dùng LNG ; phê duyệt Quy hoạch, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết 1/500 dự án; phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư; báo cáo thiết kế cơ sở hệ thống phòng cháy chữa cháy; giấy chứng nhận đăng ký điều chỉnh lần thứ 2; phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp giấy phép khai thác nước biển; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng...

Được biết, theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII của Thủ tướng Chính phủ, Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh vận hành năm 2028-2029. Để đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong giai đoạn 2026-2030, Bộ Công Thương yêu cầu chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan cần tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu trong quý III/2027, Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh đi vào hoạt động thương mại.

Dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh do Liên danh Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam - CTCP - Công ty CP Cơ khí và Lắp máy Việt Nam - Công ty Tokyo Gas Co., Ltd - Marubeni Corporation thực hiện, với quy mô: 1 nhà máy điện khí sử dụng công nghệ tuabin khí chu trình hỗn hợp công suất 1.500MW; sân phân phối 500kV và các công trình hạ tầng, kỹ thuật phục vụ nhà máy điện; bến nhập cảng LNG đáp ứng quy mô sản lượng thông qua cảng 1,2 triệu tấn LNG/năm.