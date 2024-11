Dự án "Dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng cao" - Kiến tạo cơ hội thắp sáng tương lai

Dự án "Dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng cao" không chỉ giúp các em học sinh vùng cao tiếp cận với ngoại ngữ mà còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức và kết nối với thế giới bên ngoài.

Khắc phục khó khăn, vượt lên thách thức

Từ năm học 2022 - 2023, môn Tiếng Anh đã trở thành môn học bắt buộc từ lớp 3, song điều này lại mang đến nhiều khó khăn cho các trường tại vùng sâu, vùng xa. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết này, trong năm học 2024 - 2025, Hệ thống Giáo dục Nobel School đã triển khai "Dự án dạy học tiếng Anh cho trẻ vùng cao" với hình thức dạy trực tuyến trong giờ học chính khóa tại Trường Tiểu học Ban Công. Dự án có 6 giáo viên thuộc Hệ thống giáo dục Nobel School sẽ đồng hành cùng các em trong suốt ba năm học, với tổng kinh phí hỗ trợ dự án lên đến hơn 230 triệu đồng.

Dự án" Dạy tiếng Anh cho trẻ em vùng cao"

Tiết học trực tuyến của giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Ban Công.

Ngoài ra, Hệ thống Giáo dục Nobel School đã đầu tư trang bị là một phòng học tiếng Anh hiện đại tại Trường Tiểu học Ban Công, bao gồm bàn ghế, máy chiếu, loa, và các thiết bị cần thiết khác nhằm tạo điều kiện cải thiện cơ sở vật chất qua đó giúp các em học sinh dễ dàng tiếp cận kiến thức hơn.

Phòng học tiếng Anh được tài trợ bởi Hệ thống Giáo dục Nobel School.

Dẫu vậy, dự án không tránh khỏi khó khăn ban đầu như đường truyền internet chưa ổn định và việc học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nên tiếp thu ngoại ngữ thứ hai ngoài tiếng mẹ đẻ là một thách thức lớn.

Thành công ban đầu và sự phấn khởi từ học sinh

Sau hai tháng triển khai, các em học sinh đã dần làm quen với hình thức học trực tuyến đồng thời thể hiện nhiều tiến bộ trong khả năng tiếp thu kiến thức và tương tác. Cô giáo Phạm Thùy Linh, một trong những giáo viên của Nobel School, chia sẻ: "Ban đầu, việc dạy trực tuyến gặp nhiều khó khăn vì các em còn bỡ ngỡ, nhưng hiện tại các em đã tự tin hơn trong giao tiếp và sử dụng tiếng Anh."

Trong buổi gặp gỡ trực tiếp vừa qua, các em học sinh đã thể hiện sự tự tin khi giao tiếp bằng tiếng Anh, khiến cô và các giáo viên của Nobel School vô cùng phấn khởi.

Buổi giao lưu Tiếng Anh giữa học sinh cùng thầy cô giáo thuộc Hệ thống Giáo dục Nobel School

Cô Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ban Công, cho biết nhà trường đang thiếu giáo viên tiếng Anh, do đó sự hỗ trợ từ Nobel School là vô cùng quý báu. Phụ huynh và nhà trường đều mong muốn dự án tiếp tục được duy trì để học sinh vùng cao có thêm cơ hội học ngoại ngữ.

Tiếng Anh - Cánh cửa ra thế giới

Theo bà Nguyễn Thị Lan, nhà sáng lập Nobel School, việc học tiếng Anh rất quan trọng cho trẻ em tại xã Ban Công, đặc biệt vì đây là cửa ngõ của khu du lịch Pù Luông. "Biết thêm một ngoại ngữ là có thêm cơ hội để các em mở cánh cửa ra thế giới," bà Lan chia sẻ. Dự án này không chỉ dừng lại ở lớp học trực tuyến mà còn mang ý nghĩa lớn hơn - một hành trình dài lan tỏa giá trị giáo dục đến các cộng đồng vùng cao.

Bà Nguyễn Thị Lan cùng các em học sinh trường Trường Tiểu học Ban Công

Thông tin về Nobel School

Nobel School là hệ thống giáo dục liên cấp từ Mầm non đến Trung học Phổ thông do Tổng Công ty Hà Thanh đầu tư. Với mục tiêu xây dựng một môi trường giáo dục đẳng cấp quốc tế tại Việt Nam, Nobel School không ngừng nỗ lực chuẩn bị cho học sinh đầy đủ kiến thức, kỹ năng và phẩm chất cần thiết để trở thành công dân toàn cầu, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.