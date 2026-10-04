HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM dự kiến vận hành trong tháng 11

THY HUỆ
|

Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng ở TP.HCM, sau nhiều năm dừng thi công dù đã hoàn thành phần lớn khối lượng, dự kiến vận hành trong tháng 11.

Sáng 3/10, báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh thông tin về tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Công Vinh, dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1 dự kiến được đưa vào vận hành trong tháng 11, theo chỉ đạo của Thủ tướng.

- Ảnh 1.

Sau 10 năm thi công, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng tại TP.HCM dự kiến vận hành trong tháng 11/2026.

Đây là dự án chống ngập có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2016 với mục tiêu kiểm soát ngập do triều cho khu vực rộng khoảng 570 km², nơi có khoảng 6,5 triệu người sinh sống.

Công trình gồm 6 cống kiểm soát triều lớn là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô, Phú Định cùng hệ thống đê, kè và các hạng mục phụ trợ.

Dự án từng được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập do triều tại khu vực trung tâm và phía Nam TP.HCM. Tuy nhiên, quá trình triển khai phát sinh nhiều vướng mắc liên quan thủ tục pháp lý và phương án thanh toán hợp đồng BT.

Đến cuối năm 2020, khi phần lớn khối lượng công trình đã hoàn thành, dự án phải tạm dừng.

Việc một công trình chống ngập quy mô gần 10.000 tỷ đồng nằm “đắp chiếu” trong thời gian dài khiến thời điểm hoàn thành liên tục phải lùi lại, trong khi nhiều hạng mục đã được xây dựng gần xong.

Nút thắt của dự án chỉ từng bước được tháo gỡ sau khi Chính phủ và TP.HCM thống nhất các giải pháp xử lý những tồn tại liên quan.

Đầu tháng 2/2026, dự án chính thức được tái khởi động. Nhà đầu tư và các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện những phần việc còn lại, kiểm tra thiết bị, hệ thống vận hành tại các cống kiểm soát triều.

Đến cuối tháng 8, công trường tại nhiều hạng mục đã thi công trở lại. Cống Mương Chuối đạt khoảng 95% tiến độ, trong khi cống Phú Xuân đạt khoảng 93%. Các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ khí, điện, nhà vận hành, kè và các hạng mục phụ trợ.

Việc thành phố dự kiến đưa công trình vào vận hành trong tháng 11 đánh dấu bước tiến quan trọng đối với dự án sau khoảng một thập kỷ kể từ ngày khởi công.

Khi hoàn thành, hệ thống có nhiệm vụ kiểm soát triều cường trên sông Sài Gòn và các tuyến kênh liên quan, qua đó hỗ trợ chống ngập cho khu vực rộng khoảng 570 km².

Tại cuộc họp, lãnh đạo TP.HCM cho biết thành phố đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm. Cùng với dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng, nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn đang được thành phố thúc đẩy nhằm tạo thêm dư địa phát triển trong giai đoạn tới.

Taxi bay Trung Quốc sắp thử ở Hà Nội: Từng bán online giá hơn 9,2 tỷ đồng/chiếc, vé 1,16 triệu đồng, gập lại gọn như ô tô
Tags

dự án chống ngập

chống ngập

kiểm soát

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

Bắt giữ hàng chục “hot girl” giả danh bác sĩ với kịch bản lừa khách tại hàng loạt cơ sở thẩm mỹ

02:19
Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

Sân bay lớn nhất Thái Lan ngổn ngang hành lý, nhân viên bật khóc xin lỗi khách hàng

00:41
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

Thảm họa "mưa đứng yên" khiến Bangkok chìm trong biển nước lịch sử

00:38
Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

Con mang hung khí đi hỗn chiến, cha bàng hoàng "ở nhà thì vâng vâng dạ dạ"

02:10
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại