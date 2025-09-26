Dự án Bữa ăn học đường được ‘làm mới’ với sáng kiến “Quầy Buffet rau”

Dự án cải thiện thực đơn bán trú cho trẻ

Dự án Bữa ăn học đường là một sáng kiến trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe do Công ty Ajinomoto Việt Nam khởi xướng, được chính thức triển khai từ năm 2017 với sự hợp tác chặt chẽ của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia – Bộ Y tế.

Dự án được triển khai tại các trường tiểu học bán trú trên toàn quốc với mục tiêu mang đến giải pháp dinh dưỡng hiệu quả, cải thiện chất lượng bữa ăn bán trú, từ đó nâng cao thể chất, trí tuệ cho các em học sinh, với 3 nội dung chính bao gồm: Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, Chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức" và "Bếp ăn mẫu bán trú".

Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cung cấp ngân hàng hơn 360 món ăn đáp ứng tiêu chuẩn dinh dưỡng theo khuyến nghị của Bộ Y tế phù hợp với từng độ tuổi. Ngoài ra, các thực đơn này còn được thiết kế theo khẩu vị 3 miền, phù hợp với nguyên liệu tại địa phương.

Một bữa ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng từ Phần mềm xây dựng thực đơn của Dự án.

Nhờ đó, nhà trường và các đơn vị cung cấp suất ăn dễ dàng áp dụng, thuận tiện trong việc tạo ra các thực đơn cân bằng dinh dưỡng, học sinh được hưởng bữa ăn ngon miệng, hấp dẫn.

Về chương trình "Ba phút thay đổi nhận thức", các thông tin, kiến thức thú vị về dinh dưỡng và thực phẩm sẽ được truyền tải đến học sinh trước giờ ăn trưa thông qua áp phích, video giáo dục dinh dưỡng. Nhờ đó các em hiểu rõ hơn giá trị thực phẩm và thêm yêu thích món ăn, đặc biệt là rau củ quả và dần hình thành thói quen ăn uống lành mạnh.

Chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức" trước giờ ăn trưa.

Đến nay, đã có hơn 4.400 trường tiểu học bán trú với khoảng 1,5 triệu học sinh hưởng lợi mỗi năm từ các nội dung hữu ích của Dự án. Từ cuối năm 2023, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã nhân rộng Dự án sang các trường không có bếp ăn bán trú hoặc sử dụng dịch vụ cung cấp suất ăn, với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Sở Giáo dục & Đào tạo các địa phương, nhà trường và các đơn vị cung cấp suất ăn.

Đơn vị cung cấp suất ăn chuẩn bị bữa trưa theo thực đơn của Dự án.

Sáng kiến mới "trị" thói quen lười ăn rau của trẻ

Không dừng lại ở việc cung cấp thực đơn cân bằng dinh dưỡng, Ajinomoto Việt Nam còn đặc biệt chú trọng đến việc khuyến khích trẻ ăn nhiều rau xanh hơn để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Dự án đã phát triển thêm các thực đơn rau hấp dẫn, hướng dẫn nhà trường chế biến rau xanh đa dạng, đồng thời chia sẻ tới phụ huynh để duy trì thói quen ăn rau củ cho trẻ tại nhà.

Học sinh tự lấy thêm rau củ từ "Quầy buffet rau".

Vừa qua, Dự án đã cho ra đời mô hình "Quầy buffet rau", nơi các bạn học sinh tự tay bổ sung thêm chất xơ cho bữa ăn. Sáng kiến này không chỉ khiến các em hào hứng tăng cường rau củ trong khẩu phần ăn, mà còn tạo cơ hội rèn luyện văn hóa xếp hàng, tự phục vụ, nâng cao ý thức và văn hóa ứng xử… Từ mô hình thí điểm ở Đồng Tháp, "Quầy buffet rau" đã nhanh chóng được nhân rộng ra nhiều tỉnh như Khánh Hòa, Cà Mau, Vĩnh Long…

Tất cả những sáng kiến trên khiến giờ bán trú trở nên hấp dẫn hơn, đảm bảo cân bằng dưỡng chất cho sự phát triển toàn diện, lại giàu trải nghiệm và mang tính giáo dục. Không chỉ phối hợp sâu sát với các trường, đơn vị cung cấp suất ăn và phụ huynh, Ajinomoto Việt Nam còn liên tục đổi mới và nâng cấp Dự án Bữa ăn học đường, nhằm mang đến các bữa ăn vừa ngon miệng, vừa đầy đủ dinh dưỡng, góp phần bồi đắp thể lực và trí tuệ cho thế hệ tương lai, hướng đến hiện thực hóa Mục đích tồn tại của Công ty là "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")".