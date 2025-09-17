Dự án 9.400m2 ở TPHCM: Hà Đô, MIK Group, Khải Hoàn Land... 'bỏ chạy' khi bị 'hét giá', đại gia Malaysia chi 850 tỷ đồng mua

Doanh nghiệp bất động sản SkyWorld của Malaysia vừa có thông báo chuẩn bị chi 850 tỷ đồng để sở hữu dự án Khu phức hợp căn hộ thương mại Sài Gòn - Thuận An (Sai Gon - Thuan An Central) tại TPHCM.

Theo ﻿SkyWorld, thông qua công ty con SkyWorld Việt Nam, doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ (MoU) với Công ty TNHH MTV Vina An Thuận Phát và người đại diện Lê Văn Phong về hợp tác này. Dự kiến, doanh nghiệp Malaysia sẽ mua lại toàn bộ vốn điều lệ của doanh nghiệp Việt Nam và các lợi ích đi kèm.

Công ty TNHH MTV Vina An Thuận Phát có tên cũ là Công ty TNHH MTV Hàm Rồng.

Dự án này có diện tích 9.443,5 m2 tại phường Lái Thiêu (trước thuộc tỉnh Bình Dương), nay là TPHCM. ﻿Dự kiến, quy mô xây dựng là tòa nhà cao tầng với chiều cao tối đa 40 tầng trên và 3 tầng hầm, có 1.241 căn hộ.

Theo SkyWorld, dự này bám sát kế hoạch phát triển của mình và có lợi thế về việc có thể sẽ sớm khởi động khi kế hoạch tỷ lệ 1:500 đã được phê duyệt.

Từ tháng 6/2025, theo thông tin của báo Đầu tư, dự án này từng được đưa ra giá bán 900 tỷ đồng. Khá nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Hà Đô, Phú Đông Group, MIK Group, Khải Hoàn Land… quan tâm tìm hiểu Dự án Sai Gon - Thuan An Central, nhưng sau khi nghe mức giá, thì đều... “bỏ chạy”, bởi các quỹ đất tương tự tại khu vực này chỉ có giá khoảng 300 tỷ đồng.

Với mức giá này, cộng với tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng và các chi phí khác, chủ đầu tư mới phải bán căn hộ với giá 85 triệu đồng/m2, thì mới có lợi nhuận. Trong khi đó, giá nhà tại khu vực này đang giao dịch ở quanh mức 45 triệu đồng/m2.

Trước dự án này, một thương vụ nổi bật của SkyWorld ﻿ở Việt Nam là mua 100% cổ phần, tức 1,7 triệu cổ phiếu của CTCP Sản xuất Thương mại và Kinh doanh Bất động sản Thuận Thành với giá 350 tỷ đồng, vào tháng 9/2023. Khi đó, Thuận Thành là pháp nhân sử dụng duy nhất và hợp pháp của 1 lô đất có diện tích 2.060m2 tại TPHCM, lúc đó đang thế chấp tại LienvietPostBank – TPHCM.