Dự án 70 tỷ đồng ở Quảng Ngãi bỏ hoang nhiều năm, ki-ốt thành chuồng gà

Sau 9 năm triển khai, dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong (tỉnh Quảng Ngãi) được đầu tư hơn 70 tỷ đồng vẫn dang dở, xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm. Những dãy ki-ốt được người dân tận dụng làm nơi nuôi gà, tập kết rơm rạ và chứa đồ đạc.

Dự án tiền tỷ thành nơi nuôi gà, chứa rơm rạ

Nằm bên Quốc lộ 1A, Dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong (thuộc xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi) đang trong cảnh dang dở sau nhiều năm triển khai. Những dãy ki-ốt xây dựng chưa hoàn thiện bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.

Ghi nhận của phóng viên sáng 4/11 tại khu vực dự án, một số hạng mục như nhà lồng, đường giao thông, hệ thống thoát nước đã được xây dựng nhưng chưa thể đưa vào sử dụng. Những dãy ki-ốt được người dân tận dụng làm nơi nuôi gà, tập kết rơm rạ và chứa đồ đạc.

Dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí đất đai, vốn đầu tư.

Công trình với kỳ vọng hình thành khu chợ mới, giải quyết tình trạng buôn bán tự phát dọc Quốc lộ 1. Thế nhưng, sau nhiều năm, dự án vẫn chưa thể đưa vào hoạt động, trong khi các hạng mục xây dựng ngày càng xuống cấp.

Ông Hồ Hoàng (64 tuổi), người có 34 năm sinh sống tại xóm 4, thôn Phong Niên Hạ xã Tịnh Phong cũ, nay là xã Thọ Phong cho biết, dự án vướng mắc do người dân chưa đồng thuận với phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

Các dãy ki-ốt bỏ hoang cỏ dại mọc um tùm.

Theo ông Hoàng, người dân mong muốn dự án sớm hoàn thành để thuận tiện mua bán, nhưng đến nay vẫn chưa biết khi nào công trình được đưa vào sử dụng. Trong thời gian bỏ hoang, ông tận dụng một phần đất trống để dựng lều bán đồ nhậu vào buổi chiều và chăn nuôi gia súc.

Việc dự án chưa thể hoạt động còn khiến bài toán tổ chức mua bán và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực chưa được giải quyết. Dự án nằm bên Quốc lộ 1A, gần Trường tiểu học Thọ Phong. Vào giờ học sinh đến trường và tan học, lưu lượng phương tiện trên tuyến đường tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều hạng mục xây dựng dang dở bị bỏ hoang, tường thấm nước, rêu mốc phủ kín, xuống cấp nghiêm trọng.

Trong khi đó, chợ Bò, khu chợ tự phát hoạt động từ năm 1975, vẫn là nơi người dân mua bán. Tình trạng tiểu thương lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường Quốc lộ 1 từng là một trong những lý do khiến địa phương đầu tư xây dựng dự án này.

Phấn đấu hoàn thành năm 2028

Dự án Khu thương mại - dịch vụ và dân cư Tịnh Phong do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh (cũ) làm chủ đầu tư, có tổng vốn hơn 70 tỷ đồng.

Nhiều dãy ki-ốt xây xong bỏ không được người dân tận dụng làm nơi nuôi gà, tập kết rơm rạ và chứa đồ đạc.

Rác thải trong khuôn viên dự án khiến cảnh quan nhếch nhác.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2017 - 2019, trên diện tích gần 5 ha, gồm khu chợ với 4 ki-ốt, nhà lồng có 60 quầy cùng hệ thống giao thông, thoát nước, điện chiếu sáng, cấp nước, xử lý nước thải và phòng cháy, chữa cháy.

Khu chợ được kỳ vọng thay thế toàn bộ chợ Bò, hạn chế tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường Quốc lộ 1. Tuy nhiên, dự án mới thi công được khoảng 30% khối lượng, trong khi công tác giải phóng mặt bằng đạt khoảng 70% thì phải dừng lại.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những bất đồng về giá đền bù đất đai, nhà cửa, khiến việc bàn giao mặt bằng không thể hoàn tất. Bên cạnh đó, một số người dân có nhu cầu kinh doanh tại chợ đề nghị được bố trí lô, sạp để buôn bán thay vì phải tham gia đấu giá mới có mặt bằng kinh doanh.

Do dự án bỏ hoang kéo dài, người dân dựng nhà trái phép trong khuôn viên để sinh sống.

Lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi tiếp nhận dự án từ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Sơn Tịnh (cũ), đơn vị đã triển khai thủ tục gia hạn thời gian thực hiện đến năm 2028.

Trung tâm đang phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi rà soát, điều chỉnh, bổ sung những nội dung liên quan nhằm bảo đảm dự án phù hợp với quy hoạch.

Được kỳ vọng thay thế chợ Bò, khu chợ tự phát nằm sát Quốc lộ 1, nhưng sau nhiều năm triển khai đến nay dự án vẫn dang dở.

Sau khi quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, Trung tâm sẽ tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai, phấn đấu hoàn thành dự án vào năm 2028.