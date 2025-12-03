Dự án 178.000 tỷ đồng của Vingroup được chốt tên trong danh mục quan trọng

Ngày 2/12/2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2634/QĐ-TTg, chính thức phê duyệt Danh mục các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng.
Dự án Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) LNG Hải Phòng nằm trong danh mục các dự án nguồn điện trọng điểm quốc gia, với tổng công suất quy hoạch lên tới 4.800 MW – thuộc nhóm dự án quy mô lớn nhất miền Bắc.
Trong danh sách các NMNĐ trọng điểm ngành năng lượng còn có 20 dự án khác như Nhà máy LNG Quảng Ninh, Thái Bình, Nghi Sơn, Công Thanh,...
Các dự án Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) như NMTĐ tích năng Bác Ái (Công suất 1.200 MW), NMTĐ tích năng Phước Hòa (1.200 MW).
Nhóm mở rộng công suất (MR): Gồm NMTĐ Sơn La mở rộng (800 MW), Lai Châu mở rộng (260 MW) và Huội Quảng mở rộng.
Danh sách cũng nêu danh mục các dự án trọng điểm về điện gió ngoài khơi, các chuỗi dự án Khí – Điện (Sử dụng khí mỏ trong nước), hệ thống lưới điện và liên kết khu vực, lọc hóa dầu và Trung tâm năng lượng.
Dự án xây dựng Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng nằm trong khu đất của Khu Công nghiệp Tân Trào, do Liên danh Nhà đầu tư Tập đoàn Vingroup – Công ty CP và Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư, diện tích gần 100 ha, tổng số vốn hơn 178.000 tỷ đồng.
Công trình được xây dựng trong 5 năm, dự kiến đi vào vận hành cuối năm 2030. Nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,6 tỷ kWh/năm (giai đoạn 1) và 19,2 tỷ kWh/năm (giai đoạn 2), vừa đáp ứng điện phục vụ sản xuất cho toàn Khu Công nghiệp Tân Trào, vừa bổ sung nguồn công suất lớn vào lưới điện quốc gia, hỗ trợ điều tiết hệ thống lưới điện và và giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng truyền thống.
Nhà máy có công suất thiết kế 4.800 MW (giai đoạn 1: 1.600 MW, giai đoạn 2: 3.200 MW) đây sẽ là nhà máy nhiệt điện lớn nhất Việt Nam - theo Quy hoạch điện VIII của Chính phủ và nằm trong nhóm các nhà máy sản xuất điện từ khí LNG hàng đầu thế giới.
Điện làm từ khí LNG có ưu thế vượt trội bảo vệ môi trường khi gần như không phát thải SO₂, không phát sinh bụi và lượng NOx thấp so với điện làm từ những nhiên liệu hóa thách như: than đá, dầu mỏ. Sự ra đời của nhà máy đánh dấu bước đi chiến lược của Vingroup trong tiến trình chuyển dịch năng lượng sạch, mở đường cho phát triển kinh tế xanh - bền vững.