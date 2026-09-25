Dự án 1,5 tỷ USD mang thương hiệu Trump tại Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng đến đâu?

Sau hơn một năm khởi công, dự án Trump International Hưng Yên quy mô 990 ha, tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 40.000 tỷ đồng đã cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng giai đoạn 1.

Sau hơn một năm kể từ ngày khởi công, công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 của Khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf Khoái Châu đã cơ bản hoàn thành, theo Báo Hưng Yên.

Dự án có quy mô 990 ha, nằm trên địa bàn các xã Châu Ninh, Khoái Châu và Chí Minh, với tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 40.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,5 tỷ USD.

Trong giai đoạn 1, dự án cần thu hồi khoảng 566 ha đất. Riêng tại xã Châu Ninh có khoảng 483 ha, với gần 4.000 hộ thuộc diện thu hồi đất. Tại xã Khoái Châu, diện tích cần thu hồi khoảng 82,6 ha, ảnh hưởng đến gần 720 hộ.

Sau khi các diện tích đất được bàn giao, CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên đã bắt đầu triển khai những hạng mục đầu tiên theo kế hoạch.

Theo quy hoạch, dự án được chia thành 4 tiểu khu chức năng, gồm khu dân cư sinh thái gắn với sân golf cao cấp; khu dân cư sinh thái gắn với sân golf sinh thái; khu đô thị thương mại - dịch vụ; cùng khu cây xanh và công viên chuyên đề.

Chủ đầu tư dự án là CTCP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên. Doanh nghiệp này hiện do Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) nắm 85% vốn điều lệ.

KBC hợp tác với The Trump Organization để phát triển dự án dưới thương hiệu Trump International Hưng Yên.

Phối cảnh tổng thể dự án Trump International Hưng Yên. Ảnh: Baohungyen

Sau lễ khởi công hồi tháng 5/2025, nhiều thông tin trên truyền thông khiến dư luận hiểu lầm rằng Tập đoàn Trump đang trực tiếp đầu tư vào dự án. Nhưng một tháng sau đó, theo báo cáo được công bố bởi Văn phòng Đạo đức chính phủ của Mỹ (Office of Government Ethics), ông Donald Trump sẽ nhận 5 triệu USD phí nhượng quyền thương hiệu từ Công ty Cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên.

Khoản tiền này được tiếp nhận thông qua DT Marks Vietnam LLC - công ty thuộc đơn vị quản lý thương hiệu Trump. Tại thời điểm công bố, DT Marks Vietnam LLC mới ghi nhận 4 triệu USD, tức một phần vẫn chưa thực thu.

Giá trị thực tế của hợp đồng nhượng quyền không được công khai mà chỉ được báo cáo là “không thể xác định một cách khách quan” (value not readily ascertainable).

Điều đáng chú ý, trong tài liệu quảng bá dự án dưới dạng sách điện tử (flippingbook) có lưu ý rằng: dự án Trump International Hưng Yên không thuộc quyền sở hữu, phát triển, hoặc phân phối bởi ông Donald Trump, Tập đoàn Trump, hoặc các công ty liên kết.

Quyền sử dụng tên và nhãn hiệu "Trump" được cấp cho Công ty Cổ phần dịch vụ khách sạn Hưng Yên là đơn vị chủ đầu tư và phát triển dự án, theo thỏa thuận cấp phép từ DT Marks Vietnam LLC.

Tài liệu này cũng nhấn mạnh: Thỏa thuận này có thể bị chấm dứt hoặc thu hồi theo các điều khoản được quy định trong hợp đồng. Các hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa và không đại diện cho thiết kế hoàn thiện của dự án.

Thông tin này sau đó cũng được làm rõ trong biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của KBC diễn ra cuối tháng 6/2025. Tại đây, ông Charles Boyd Bowman, đại diện dự án Trump International Hưng Yên, khẳng định sau khi hoàn thành, Tập đoàn Trump sẽ chịu trách nhiệm quản lý dự án.