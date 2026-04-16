ĐTVN sắp có chân sút nhập tịch mới gốc Brazil: Trẻ hơn Xuân Son 1 tuổi, ghi 45 bàn ở V.League

Vào sáng nay (16/4), CLB CAHN đã tiến hành gia hạn hợp đồng thêm 2 năm với tiền đạo Alan Grafite. Điều này đồng nghĩa với việc chân sút người Brazil sẽ gắn bó với đội bóng đến hết tháng 6/2028.

Đáng chú ý, đó cũng sẽ là thời điểm Alan tiến gần tới mốc 5 năm liên tiếp thi đấu tại Việt Nam. Đây là điều kiện quan trọng để anh có thể nhập tịch và thi đấu cho tuyển Việt Nam theo đúng quy định của FIFA.

Alan duy trì phong độ ghi bàn ổn định trong suốt những mùa giải vừa qua tại V.League.

Alan tới Việt Nam vào quý 3 năm 2023 để đầu quân cho CLB Bình Định. Mùa giải 2023/24, chân sút này chơi bùng nổ với 17 bàn thắng và 7 kiến tạo, góp công giúp CLB Bình Định giành ngôi á quân.

Điều này giúp anh lọt vào tầm ngắm của CLB CAHN. Đến mùa 2024/25, Alan tiếp tục duy trì phong độ ổn định khi có 23 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 30 trận đấu trên cả 4 đấu trường. Những đóng góp trên của anh giúp CLB CAHN giành Siêu cúp Quốc gia, vô địch Cúp Quốc gia, á quân Cúp C1 Đông Nam Á và về thứ 3 tại V.League.

Alan có thể khoác áo tuyển Việt Nam trong tương lai nếu đủ điều kiện.

Đến mùa 2025/26, Alan tiếp tục là trụ cột hàng công với 18 bàn, 3 kiến tạo sau 25 trận. Tính riêng tại V.League, tiền đạo người Brazil đang dẫn đầu danh sách ghi bàn mùa này với 14 pha lập công. Rộng hơn, chỉ sau hơn 2 năm thi đấu tại Việt Nam, Alan đã có tới 45 bàn thắng ở V.League, một con số thể hiện rõ đẳng cấp của chân sút này.

Sinh năm 1998, Alan sẽ bước sang tuổi 30 khi đạt điều kiện 5 năm liên tiếp thi đấu tại Việt Nam vào năm 2028. Nếu vẫn duy trì được phong độ ổn định và được nhập tịch, anh hoàn toàn có thể trở thành mũi tấn công mới cho tuyển Việt Nam trong tương lai.