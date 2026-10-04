ĐT Việt Nam dễ thua đậm ở World Cup khi đối thủ vừa “đè bẹp” cả Hà Lan 5-1

Tuyển Bỉ, đối thủ đầu tiên của U17 Việt Nam tại VCK U17 World Cup, vừa phô diễn sức mạnh huỷ diệt khi trút 5 bàn vào lưới Hà Lan.

Tối 3/10 (giờ Việt Nam), U17 Bỉ có trận giao hữu gặp U17 Hà Lan nhằm chuẩn bị cho U17 World Cup 2026 chuẩn bị khởi tranh. Đáng lưu ý, U17 Bỉ chính là đối thủ đầu tiên của U17 Việt Nam ở VCK World Cup.

Trước trận, U17 Hà Lan và U17 Bỉ có thành tích đối đầu khá cân bằng. Song, Hà Lan có lợi thế nhất định khi đá trên sân nhà.

Dù vậy, Hà Lan lại dễ dàng vỡ trận trong một ngày mà U17 Bỉ thi đấu vô cùng thăng hoa ở mặt trận tấn công. Đội khách nhập cuộc tốt, giành thế trận lấn lướt và dẫn tới 3 bàn chỉ trong hiệp 1.

Sang hiệp hai, U17 Bỉ vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu. Họ tạo thêm một số pha dứt điểm nguy hiểm và ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Trong khi đó, tất cả những gì mà U17 Hà Lan làm được chỉ là ghi 1 bàn gỡ danh dự. Trận đấu khép lại với tỷ số 5-1 chung cuộc dành cho Bỉ.

U17 Bỉ vừa trình diễn phong độ huỷ diệt.

Như vậy, U17 Bỉ đã phô diễn sức mạnh huỷ diệt, đặc biệt là phong độ chói sáng trên hàng công. Tuyển trẻ của Bỉ vẫn đang nối dài chuỗi phong độ rất thuyết phục sau khi họ từng đánh bại cả U17 Pháp và chỉ thua Italia trên chấm luân lưu ở U17 Euro hồi tháng 6 vừa qua.

Vào tháng 11 tới, U17 World Cup 2026 sẽ khởi tranh. U17 Việt Nam sẽ gặp Bỉ ngay lượt trận mở màn (ngày 20/11). Với sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp, nguy cơ U17 Việt Nam để thua đậm rõ ràng sẽ rất cao.

Sau trận gặp Bỉ, U17 Việt Nam sẽ gặp New Zealand vào ngày 23/11 và gặp Mali ngày 26/11.