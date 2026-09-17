ĐT Trung Quốc gục ngã “siêu nghẹt thở” trước Italia sau loạt luân lưu ở World Cup

Tuyển trẻ Trung Quốc đã phải hứng chịu kết cục rất đáng tiếc khi dự World Cup.

Rạng sáng 17/9, tuyển U20 nữ chạm trán Italia ở vòng knock-out tại U20 nữ World Cup 2026. Đúng như dự đoán, hai đội đã cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu vô cùng căng thẳng, đến nỗi phải trải qua loạt sút penalty “siêu nghẹt thở”.

Trong hiệp một, Italia là đội thi đấu tốt hơn, tạo được thế trận lấn lướt. Dù thủ môn Trung Quốc đã có một số pha cứu thua xuất sắc nhưng đại diện của châu Á vẫn không thoát được kịch bản bị thủng lưới. Phút 34, sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Italia đã ghi bàn mở tỷ số.

Tuy nhiên, cao trào tiếp tục xảy ra trong hiệp hai. U20 nữ Trung Quốc dồn lên tấn công dữ dội, tạo được sức ép rất lớn lên phần sân của Italia. Sau nhiều pha dứt điểm, U20 nữ Trung Quốc cũng tìm được bàn gỡ, xuất phát từ một pha phản lưới nhà của thủ môn Italia ở phút 73.

Bàn thắng của U20 nữ Trung Quốc.

Hai đội thi đấu giằng co với thế trận cân bằng ở những phút sau đó, khiến trận đấu phải bước vào những hiệp phụ. Đây là thời điểm mà thủ môn Trung Quốc vẫn là nhân vật chơi nổi bật nhất. Cô đã thực hiện một số pha cứu thua quan trọng, giúp đội nhà thoát thua.

Một pha cứu thua của thủ môn Trung Quốc.

Hai đội phải kéo nhau vào loạt sút luân lưu. Cuối cùng, U20 nữ Trung Quốc để thua cay đắng với tỷ số luân lưu 4-5. Các cô gái Trung Quốc sút chuẩn xác ở 4 lượt đầu tiên sau đó sút hỏng ở lượt thứ 5.

Cú sút luân lưu hỏng của cầu thủ Trung Quốc.

Với thất bại đau đớn, U20 nữ Trung Quốc ngậm ngùi nhìn Italia giành vé tiến vào vòng tứ kết tại U20 nữ World Cup 2026.

Theo đánh giá của truyền thông Trung Quốc, đội tuyển trẻ của họ đã có một trận đấu đáng khen dù phải nhận thất bại trước Italia.

Tại kỳ World Cup năm nay, cả 4 đội thuộc khu vực châu Á đều giành vé vào vòng knock-out. Ngoài Trung Quốc thì Nhật Bản và Triều Tiên sẽ phải chạm trán nhau ở cuộc đối đầu trực tiếp, còn Hàn Quốc trước đó đã xuất sắc đánh bại Argentina 1-0 để vào tứ kết.