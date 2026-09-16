Báo Trung Quốc: “Bất ngờ lớn khi U23 Việt Nam sút 21 lần vẫn không thắng”

Truyền thông Trung Quốc cho rằng việc U23 Việt Nam không thắng được Kuwait là một trong những bất ngờ lớn nhất ở lượt mở màn ASIAD 2026.

Trang Sohu (Trung Quốc) vừa đăng bài viết tổng hợp về những điểm nhấn đáng chú ý tại lượt trận mở màn môn bóng đá nam ASIAD 2026. Theo bài viết này, việc U23 Việt Nam bị Kuwait cầm hoà dù vượt trội về các chỉ số thống kê, chính là một trong những bất ngờ lớn nhất tính tới thời điểm hiện tại.

Trang Sohu nhắc lại thành tích của U23 Việt Nam với danh hiệu hạng Ba ở giải U23 châu Á cách đây không lâu, rồi bày tỏ ngạc nhiên khi toàn đội không thắng được Kuwait.

“U23 Việt Nam từng thua U23 Trung Quốc 0-3 tại bán kết giải U23 châu Á 2026, nhưng họ đã chứng tỏ khả năng với việc đánh bại cả U23 Hàn Quốc trong trận tranh hạng Ba. Trong trận đầu tiên tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), U23 Việt Nam đã tạo ra bất ngờ lớn khi mất điểm trước Kuwait, một đội bóng yếu hơn đến từ châu Á.

U23 Việt Nam có tới 21 cú sút, gấp 3 đối thủ, nhưng bất ngờ là họ không giành được chiến thắng. Phút 78, Kuwait, dù thất thế trong kiểm soát bóng, đã vươn lên dẫn trước và sau đó, U23 Việt Nam đã gờ hoà nhờ tiền đạo dự bị Nguyễn Ngọc Mỹ” – Sohu viết.

Báo Trung Quốc bất ngờ khi U23 Việt Nam dứt điểm vượt trội mà vẫn không thắng Kuwait.

Ngoài việc nhắc tới U23 Việt Nam và kết quả của một số đội khác như Hàn Quốc, Uzbekistan, trang Sohu cũng cho rằng một “điểm nhấn” khác chính là một sự cố xảy ra liên quan tới công tác tổ chức của nước chủ nhà Nhật Bản.

“Điều thú vị là theo một số nguồn tin, cả tài xế xe buýt chở đội U23 Hàn Quốc và Qatar đều mắc một sai lầm nghiêm trọng trước trận đấu, khi đưa các cầu thủ đến sân vận động bóng chày thay vì sân bóng đá và khiến họ đến muộn 30 phút. Điều này đã làm gián đoạn quá trình khởi động của các cầu thủ. Họ đáng lẽ phải đến sân trước 1,5 giờ, nhưng chỉ đến trước 1 giờ. Một quan chức của LĐBĐ Hàn Quốc cho rằng đây là sự cố hiếm khi xảy ra trong các giải đấu quốc tế lớn”.

Trở lại với U23 Việt Nam, theo một số thống kê thì số pha dứt điểm của toàn đội ở trận đấu gặp Kuwait thậm chí là 27 lần chứ không phải 21 như thông tin trên Sohu. Bản thân HLV Đinh Hồng Vinh sau trận cũng tỏ ra rất tiếc nuối. Ông nói: “Trận đấu hôm nay là một điều đáng tiếc cho U23 Việt Nam. Rất nhiều cơ hội, chúng tôi có 27 cú sút, trong đó có 6 cú trúng đích nhưng chỉ có 1 bàn thắng”.

Hiện tại, U23 Việt Nam tạm đứng thứ 3 bảng C sau lượt mở màn, xếp trên Philippines. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ gặp chính Philippines vào ngày 18/9 sau đó đối đầu Uzbekistan ngày 22/9.