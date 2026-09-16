U23 Việt Nam mất 2 điểm: 27 cú sút và điều đáng lo ở ASIAD

U23 Việt Nam tạo ra hàng tá cơ hội để giành chiến thắng trước Kuwait, nhưng cuối cùng chỉ có được một kết quả rất đáng tiếc.

Khả năng dứt điểm đáng báo động

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số 1-1, trận hòa Kuwait có thể khiến U23 Việt Nam bị đánh giá là khởi đầu không như mong muốn. Nhưng những diễn biến trên sân cho thấy câu chuyện khác hẳn.

U23 Việt Nam nhập cuộc chủ động và liên tục tạo ra cơ hội. Lê Phát có hai lần đưa bóng tìm đến khung gỗ ngay trong hiệp một, trong khi Thanh Nhàn cũng dứt điểm trúng cột ở phút 27. Theo thống kê được các nguồn sau trận ghi nhận, U23 Việt Nam tung ra tới 27 cú sút và có thế trận tấn công vượt trội. Vấn đề là tất cả những con số ấy chỉ đổi được lấy một bàn thắng.

Kuwait thậm chí mới là đội mở tỷ số. Phút 79, Omar Al Matar đánh đầu từ một tình huống đá phạt, đưa đội bóng Tây Á vượt lên. U23 Việt Nam chỉ mất hai phút để đáp trả, với cú đánh đầu của Ngọc Mỹ sau quả bóng được Văn Thuận đưa vào vòng cấm.

Đó là phản ứng tích cực, nhưng cũng đồng thời cho thấy một nghịch lý: U23 Việt Nam phải chờ đến khi bị đẩy vào thế bất lợi mới tìm được bàn thắng, dù trước đó đã tạo ra hàng loạt cơ hội.

U23 Việt Nam có trận hoà đáng tiếc trươc Kuwait.

Các dữ liệu thống kê khác cũng cho thấy xu hướng tương tự. Việt Nam có nhiều pha dứt điểm và chỉ số bàn thắng kỳ vọng cao hơn Kuwait, nhưng không thể chuyển ưu thế ấy thành khoảng cách trên bảng tỷ số.

Có thể, một số người hâm mộ cho U23 Việt Nam kém may mắn. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm của U23 Việt Nam rõ ràng đang gặp vấn đề. Sau trận đấu hôm qua, một bài đăng tại Indonesia cũng thống kê Việt Nam có tới 27 lần dứt điểm, 6 lần trúng đích nhưng chỉ ghi 1 bàn, đồng thời dẫn lời HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận sự đáng tiếc này.

Trận đấu hôm qua cũng phần nào cho thấy khi một “cỗ máy ghi bàn” như Đình Bắc vắng mặt tại giải, U23 Việt Nam đã gặp khó khăn rất lớn trong việc chuyển hoá những cơ hội thành bàn thắng. Nếu vấn đề này không được cải thiện, đội quân của HLV Đình Hồng Vinh có thể còn gặp thêm khó khăn tại ASIAD năm nay.

U23 Việt Nam cần sửa sai cấp tốc

Một trận hòa ở trận mở màn chưa đóng lại cánh cửa đi tiếp của U23 Việt Nam. Nhưng nó khiến cuộc đua bảng C trở nên khó khăn hơn, đặc biệt sau khi Uzbekistan đánh bại Philippines tới 5-1. Việt Nam và Kuwait cùng có 1 điểm, trong khi Uzbekistan lập tức tạo ra lợi thế lớn về điểm số lẫn hiệu số.

Vì vậy, trận gặp Philippines ngày 18/9 sẽ không đơn thuần là cơ hội tìm chiến thắng đầu tiên. Đó còn là bài kiểm tra trực tiếp cho vấn đề lớn nhất mà trận Kuwait đã phơi bày: U23 Việt Nam có thể tạo ra đủ cơ hội để kiểm soát một trận đấu, nhưng liệu có thể kết thúc nó bằng hiệu quả tương xứng hay không?

U23 Việt Nam cần sửa sai sau khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Philippines vừa thua Uzbekistan 1-5, vì thế U23 Việt Nam sẽ có thêm cơ sở để hướng tới một thế trận tấn công. Nhưng chính hoàn cảnh ấy cũng tạo ra áp lực phải tận dụng cơ hội tốt hơn.

Sau thất bại của lứa “đàn em” U20 Việt Nam ở vòng loại U20 châu Á, U23 Việt Nam bước vào ASIAD với kỳ vọng khác, đó là chứng minh bóng đá trẻ Việt Nam không bị tụt lại ở đấu trường châu lục. Trận hòa Kuwait chưa thể nói lên kết cục của cả giải đấu, nhưng nó đã chỉ ra một vấn đề rất cụ thể.

27 cú sút mà chỉ có một bàn thắng là sự lãng phí mà U23 Việt Nam không nên tiếp tục kéo dài. Bởi ở ASIAD, đặc biệt trong cuộc đua có Uzbekistan, những trận đấu mà đội bóng tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể giành 3 điểm có thể nhanh chóng trở thành cái giá rất đắt.



