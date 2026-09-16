ĐT Trung Quốc bất ngờ thắng ngược, khiến Triều Tiên dễ bị loại sớm khỏi ASIAD

Thủng lưới sớm nhưng U23 Trung Quốc cuối cùng vẫn đánh bại Triều Tiên để nắm lợi thế tại ASIAD.

Tại bảng B môn bóng đá nam ASIAD 2026, ngoài Iran được đánh giá cao nhất thì U23 Trung Quốc và Triều Tiên được đánh giá là tương đối cân bằng. Điểm mạnh của Trung Quốc là họ có 3 cầu thủ quá tuổi, vốn là những trụ cột ở ĐTQG, trong khi Triều Tiên là đội khá bí ẩn nhưng có ưu thế lớn về thể lực.

Đúng như dự đoán, U23 Trung Quốc gặp rất nhiều khó khăn trước lối đá giàu thể lực của Triều Tiên. Thống kê cho thấy, Triều Tiên kiểm soát bóng vượt trội, lên tới 68%, thực hiện tới 12 pha dứt điểm trong đó có 5 trúng đích, còn U23 Trung Quốc chỉ kiểm soát bóng 32%, thực hiện 8 cú sút trong đó 5 lần trúng đích.

Khoảng nửa đầu hiệp 1, U23 Triều Tiên nhập cuộc và thi đấu tốt hơn. Thể lực và tốc độ giúp đội bóng áo trắng tạo ra sức ép lớn và hệ quả là họ có bàn thắng mở tỷ số ở phút 27.

U23 Trung Quốc dùng 3 cầu thủ quá tuổi trong trận đấu.

Sau khi bị dẫn bàn, U23 Trung Quốc buộc phải dâng cao hòng tìm kiếm bàn thắng. Sau nhiều nỗ lực, Trung Quốc cũng có được bàn gỡ ở phút 44 sau pha lập công của tiền đạo trụ cột ở ĐTQG, Zhang Yuning.

Sau hiệp 1 thi đấu giằng có với kết quả bất phân thắng bại, trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn trong hiệp hai. Triều Tiên vẫn là đội kiểm soát bóng lấn lướt, tạo được nhiều pha dứt điểm hơn. Tuy nhiên, các cầu thủ của họ lại thiếu đi sự chính xác ở những pha xử lý cuối cùng.

Ngược lại, U23 Trung Quốc dù cầm bóng và dứt điểm kém hơn nhưng họ lại thành công hơn ở việc chắt chiu cơ hội. Phút 68, U23 Trung Quốc đã có bàn thắng quý giá nhờ một cầu thủ kỳ cựu khác, Wu Xi. Đây cũng là một trụ cột ở ĐTQG được triệu tập để thi đấu tại ASIAD.

Những phút cuối, Triều Tiên tấn công mạnh mẽ nhưng U23 Trung Quốc đã chơi nỗ lực để bảo toàn thành quả. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-1 chung cuộc cho Trung Quốc.

Với kết quả này, U23 Trung Quốc tạm xếp nhì bảng, dưới Iran, trong khi Triều Tiên đứng thứ ba, trên UAE. Hiện Trung Quốc đã nắm lợi thế lớn để tranh vé vào tứ kết còn Triều Tiên đứng trước nhiều nguy cơ bị loại sớm.

Tỷ số chung cuộc: U23 Trung Quốc 2-1 Triều Tiên

Đội hình xuất phát: