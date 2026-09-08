ĐT Thái Lan, Indonesia nguy cơ rơi vào “bảng tử thần” ở giải châu Á

Các đội như Thái Lan, Indonesia và cả Malaysia khả năng sẽ rơi vào những bảng đấu đầy khó khăn tại VCK giải châu lục.

Khu vực Đông Nam Á có 3 đại diện góp mặt ở VCK giải U20 châu Á 2027 gồm Indonesia, Thái Lan và Malaysia. Cho tới nay, AFC vẫn chưa chính thức công bố phân nhóm hạt giống cho lễ bốc thăm chia bảng tại VCK. Tuy nhiên, những đội thuộc khu vực Đông Nam Á khả năng cao sẽ phải nằm ở những bảng đấu đầy khó khăn ở giải đấu vào năm sau.

Theo tính toán, U20 Indonesia và Thái Lan dự kiến sẽ cùng nằm ở nhóm hạt giống số 3 bên cạnh Tajikistan và Oman.

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 1 dự kiến sẽ gồm chủ nhà Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia.

Nhóm hạt giống số 2 dự kiến gồm đương kim vô địch Uzbekistan, Iraq, Iran và Jordan.

Trong khi đó, nhóm 4 dự kiến gồm Ấn Độ, Triều Tiên, Malaysia và Lebanon.

U20 Thái Lan có thể nằm ở "bảng tử thần" tại giải châu Á 2027.

Việc phân bổ nhóm này là sự tính toán dựa trên thành tích của mỗi đội tại giải đấu năm 2025 và vòng loại gần nhất.

Như vậy, Thái Lan và Indonesia dự kiến sẽ không chung bảng ở VCK giải U20 châu Á 2027. Tuy nhiên, hai đội sẽ gặp phải thách thức lớn bởi hầu hết các đối thủ từ nhóm 1 và nhóm 2 đều rất mạnh.

Giải U20 châu Á 2027 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24/3 đến 10/4 tại Trung Quốc. Đáng tiếc là U20 Việt Nam lại không thể góp mặt ở đấu trường này, do toàn đội vừa để thua cả 3 trận tại vòng loại.

Thậm chí, U20 Việt Nam còn bị xuống hạng (nằm ở nhóm phát triển), chắc chắn không được tranh vé dự VCK ở kỳ tiếp theo vào năm 2029.