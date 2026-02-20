ĐT Lào bổ nhiệm HLV châu Âu thay thế bạn của HLV Kim Sang-sik

Sáng 20/2/2026, LĐBĐ Lào chính thức thông báo quyết định bổ nhiệm HLV Vladica Grujic dẫn dắt cả ĐTQG và U23 Lào. Nhà cầm quân người Serbia được kỳ vọng sẽ giúp bóng đá Lào cải thiện thành tích trong giai đoạn sắp tới.

HLV Vladica Grujic sinh năm 1970, là cựu tiền vệ từng thi đấu giai đoạn 1992–2005 trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Ông sở hữu bằng UEFA Pro License và có kinh nghiệm làm việc tại nhiều nền bóng đá như Áo, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Thái Lan, Ấn Độ và Serbia.

Tuyển Lào chính thức có HLV mới.

HLV Grujic không phải gương mặt xa lạ với bóng đá Lào khi từng giữ vai trò trợ lý tuyển quốc gia giai đoạn 2010–2011. Lần trở lại này, ông sẽ thay thế ban huấn luyện cũ trong nỗ lực nâng cấp ĐTQG và U23.

Nhiệm vụ quan trọng trước mắt của HLV Grujic là chuẩn bị dẫn dắt ĐT Lào đấu Nepal trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3/2026 trên sân nhà. Đây là đấu trường mà tuyển Lào không còn cơ hội đi tiếp nhưng mục tiêu của tân HLV người Serbia chắc chắn sẽ là một chiến thắng.

Trong năm 2026, tân HLV Grujic sẽ còn một mục tiêu rất quan trọng khác, đó là dẫn dắt ĐTQG dự AFF Cup 2026. Tại vòng bảng, Lào nằm ở bảng B, lần lượt gặp Thái Lan (25/7, sân nhà), Malaysia (28/7, sân khách), Philippines (1/8, sân nhà) và Myanmar (4/8, sân khách).

Trong trường hợp có thể vào bán kết, HLV Grujic sẽ có cơ hội chạm trán tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.