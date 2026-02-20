Báo Trung Quốc sửng sốt trước “hiện tượng lạ” của bóng đá Việt Nam

Trang 163 của Trung Quốc vừa đăng tải một bài viết khá đặc biệt nói về việc nhiều tổ chức, CLB ở châu Âu và quốc tế, đều đồng loạt gửi lời chúc Tết Nguyên đán đến bóng đá Việt Nam. Theo 163, “hiện tượng lạ” này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên.

“Vì sao các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu lại đồng loạt gửi lời chúc mừng năm mới đến người hâm mộ Việt Nam?

Sáng ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, khi Việt Nam vẫn đang chìm đắm trong không khí lễ hội năm Ngựa, mạng xã hội của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã tràn ngập những lời chúc "màu đỏ" từ các câu lạc bộ bóng đá châu Âu. Khác với những lời chúc tiếng Anh đơn điệu thường thấy, năm 2026, các câu lạc bộ lớn của châu Âu dường như đã cùng nhau thực hiện một cuộc "tấn công văn hóa" để "xem ai hiểu Việt Nam hơn".

Trước đây, lời chúc mừng Tết Nguyên đán từ các câu lạc bộ nước ngoài thường chỉ dừng lại ở những biểu tượng đơn giản như pháo hoa và treo đèn lồng. Nhưng năm nay, nhiều câu lạc bộ hàng đầu, bao gồm Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, và thậm chí cả trang của FIFA, đều đã "sử dụng chiêu bài văn hóa Việt Nam", thể hiện sự tận tâm đáng kinh ngạc” – trang 163 bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên lớn.

Một số CLB nổi tiếng ở châu Âu đăng tải vào dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam.

Trang 163 đưa một số ví dụ về việc các CLB, tổ chức quốc tế gửi lời chúc đến bóng đá Việt Nam:

“CLB Tottenham Hotspur đã mạnh dạn sử dụng phong cách tranh vẽ Tết Nguyên đán Đồng Hồ truyền thống của Việt Nam cho thiệp chúc mừng của mình. Trong tranh, các ngôi sao của Tottenham khoác lên mình trang phục cổ truyền, cầm cờ và cưỡi ngựa, khéo léo thể hiện chủ đề "Năm Ngựa". Điều này vừa tôn vinh nghệ thuật tranh vẽ truyền thống Việt Nam, vừa thể hiện ý nghĩa tốt lành "trở về nhà trong vinh quang", tạo nên một thiết kế vừa cổ điển vừa vui tươi.

Borussia Dortmund : Nhấn mạnh trải nghiệm "đắm chìm". Trong video, các ngôi sao, trong trang phục truyền thống Việt Nam "Áo dài" , cầm hoa đào và phong bao lì xì đỏ, rồi đi xông nhà.

Atletico Madrid : Thể hiện tình cảm "đoàn tụ". Câu lạc bộ đã đăng tải bức ảnh các cầu thủ ngồi quanh bàn thưởng thức "bữa tối đoàn viên.

Trong khi đó, FIFA đã dành tặng "vinh dự cao nhất". FIFA thậm chí còn sử dụng hình ảnh thủ môn Việt Nam mặc áo đội tuyển quốc gia, cầm hoa đào và bánh trôi để gửi lời chúc phúc. Đây không chỉ là sự công nhận cá nhân cầu thủ mà còn là sự khẳng định chính thức về vị thế đang lên của bóng đá Việt Nam”.

Thông điệp từ trang của FIFA.

Theo 163, động thái chúc Tết của những CLB châu Âu hay FIFA, ngoài việc xuất phát từ mục đích thương mại, còn là sự khẳng định cho vị thế ngày càng nổi bật của bóng đá Việt Nam.

“Việt Nam như một mở vàng 100 triệu dân. Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc trong những năm gần đây, với tầng lớp trung lưu ngày càng tăng nhanh. Điều này dẫn đến sự gia tăng đáng kể sức mua của người hâm mộ - từ áo đấu chính thức và đăng ký truyền hình đến các sự kiện xem trực tiếp, thị trường Việt Nam cho thấy tiềm năng tiêu dùng khổng lồ. Đối với các câu lạc bộ châu Âu tinh ý, đây là một cơ hội.

Hơn nữa, lượng người hâm mộ bóng đá ở Việt Nam rất cuồng nhiệt. Việt Nam là một trong những quốc gia yêu bóng đá nhất thế giới, với lượng người hâm mộ luôn nằm trong top đầu Đông Nam Á về mức độ tương tác trên mạng xã hội. Bằng cách để các cầu thủ ngôi sao nói tiếng Việt và ăn các món ăn Việt Nam, các câu lạc bộ có thể nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với người hâm mộ và biến những người hâm mộ bình thường thành những người ủng hộ cuồng nhiệt.

Đặc biệt, hiện tượng kể trên nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 về cơ bản là một hình ảnh thu nhỏ cho vị thế quốc tế đang lên của Việt Nam”.



