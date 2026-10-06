ĐT Hàn Quốc thắng giòn giã, gây ra mối lo lớn cho tuyển Việt Nam

ĐT Hàn Quốc đã thị uy sức mạnh và đây là lời cảnh báo cho tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu ở giải châu Á.

Nhằm chuẩn bị cho Asian Cup 2027, tuyển Hàn Quốc có trận giao hữu trên sân nhà gặp Uzbekistan. Đáng lưu ý, Hàn Quốc cũng chính là đối thủ nằm chung bảng đấu với tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2027.

ĐT Hàn Quốc bước vào trận đấu sau khi chia tay HLV Hong Myung-bo, người kết thúc nhiệm kỳ thứ hai sau khi đội tuyển bị loại từ vòng bảng World Cup 2026. HLV người Tây Ban Nha Moreno trở thành người tạm quyền dẫn đội bóng xứ Kim chi.

Ít phút đầu tiên, cả Hàn Quốc và Uzbekistan đều nhập cuộc khá thận trọng, nhưng chủ nhà Hàn Quốc bất ngờ vượt lên dẫn trước từ rất sớm nhờ siêu phẩm của Son Heung-min. Phút thứ 6, từ chấm đá phạt ngay sát vạch vòng cấm, thủ quân của Hàn Quốc thực hiện cú sút tinh quái đưa bóng xuyên khe hàng rào Uzbekistan.

Sau bàn mở tỷ số, Hàn Quốc nắm giữ thế trận. Đội chủ nhà tích cực pressing khiến Uzbekistan gặp nhiều khó khăn. Dù chỉ kiểm soát bóng 46% nhưng chính Hàn Quốc mới là đội thành công hơn với chiến thuật của mình.

Son Heung-min lập siêu phẩm rất sớm.

Cuối hiệp 1, Uzbekistan chơi khởi sắc hơn, tạo được một số cơ hội dứt điểm và khiến Hàn Quốc lùi đội hình khá sâu để phòng ngự. Tuy nhiên, đại diện từ Trung Á lại không chính xác ở những pha xử lý cuối cùng.

Sang hiệp hai, Hàn Quốc vẫn là thi đấu hiệu quả hơn. Khả năng áp sát, giàu thể lực và sẵn sàng phản công với tốc độ cao, khiến đội nhà nhiều lần uy hiếp khung thành của Uzbekistan.

Hệ quả là đến phút 60, Hàn Quốc đã có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt. Trong một pha phối hợp bóng bổng, Oh Se-hun bật cao đánh đầu tung lưới Uzbekistan sau quả tạt của cầu thủ vào sân thay người Song Min-kyu.

Sau bàn thứ hai, Hàn Quốc phối hợp ngắn rất tự tin, khiến Uzbekistan gặp khó trong việc giành lại bóng chứ chưa nói đến việc triển khai tấn công.

Suốt thời điểm nửa sau của hiệp hai, Hàn Quốc đá phòng ngự để bảo toàn tỷ số. Bên kia chiến tuyến, Uzbekistan cũng thực hiện thêm vài pha dứt điểm, song giống với hiệp 1, họ không thể ghi bàn. Thậm chí nếu chính xác hơn, Hàn Quốc còn có thể ghi thêm bàn thắng.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho Hàn Quốc. Đội chủ nhà đã giành chiến thắng đầy ấn tượng, thị uy sức mạnh ở phạm vi châu Á.

Chiến thắng thuyết phục của Hàn Quốc cũng là mối đe doạ cho tuyển Việt Nam. Việc đối đầu với đại diện xứ Kim chi sẽ là thách thức rất lớn với thầy trò HLV Kim Sang-sik ở VCK Asian Cup 2027.

Tại Asian Cup, ngoài Hàn Quốc thì tuyển Việt Nam còn phải chạm trán 2 đội cũng rất đáng gờm là UAE và Yemen. Rõ ràng, sau khi thất bại ở FIFA ASEAN Cup, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có rất nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh tấm vé vào vòng knock-out khi bước vào đấu trường châu Á diễn ra đầu năm sau.

Tỷ số chung cuộc: Hàn Quốc Uzbekistan.

Đội hình xuất phát:

Hàn Quốc: Jo Hyeon Woo, Cho Hyun Taek, Kim Tae Hyeon, Lee Han Beom, Kim Tae Hyun, Park Jin Seob, Lee Jae Sung, Lee Kang In, Hwang Hee Chan, Oh Se Hun, Son Heung Min

Uzbekistan: Nematov, Khakimov, Khusanov, Urozov, Nasrullaev, Khamrobekov, Ganiev, Khamdamov, Mozgovoy, Fayzullaev, Shomurodov