DSpace Audio – Nơi người yêu âm nhạc tìm thấy trải nghiệm nghe tinh tế và chọn lọc

DSpace Audio là chuỗi hệ thống chuyên phân phối các giải pháp và thiết bị âm thanh chính hãng từ những thương hiệu hàng đầu thế giới. Với hệ thống 3 cơ sở miền Bắc - Trung - Nam, DSpace Audio đang từng bước mở rộng không gian trải nghiệm âm thanh chọn lọc, hướng tới phục vụ đa dạng nhu cầu nghe và giải trí của khách hàng tại nhiều khu vực.

DSpace Audio là điểm đến quen thuộc của những người yêu âm nhạc muốn nghe đúng, chọn kỹ và gắn bó lâu dài. (Ảnh NVCC)

Lấp khoảng trống giữa "bán thiết bị" và trải nghiệm thực sự

Chia sẻ về lý do ra đời, đại diện DSpace Audio cho biết, thị trường audio tại Việt Nam phát triển nhanh nhưng tồn tại một khoảng trống rõ rệt. Nhiều nơi tập trung bán sản phẩm, trong khi người dùng lại cần giải pháp phù hợp với không gian sống và gu nghe cá nhân.

"DSpace xuất phát từ khoảng trống giữa thị trường bán loa và nhu cầu được tư vấn giải pháp âm thanh đúng nghĩa cho từng không gian, từng gu nghe cụ thể. Thị trường có nhiều lựa chọn, nhưng thiếu những nơi vừa tuyển chọn thương hiệu, vừa đồng hành trọn hành trình setup – sử dụng – nâng cấp", đại diện thương hiệu DSpace Audio nói.

Mỗi sản phẩm không chỉ cho cảm giác trải nghiệm mà còn lấp đầy khoảng trống không gian theo gu của mỗi khách hàng. (Ảnh NVCC)

Từ định hướng đó, DSpace Audio không đặt mục tiêu trưng bày thật nhiều thiết bị, mà chú trọng xây dựng trải nghiệm nghe thực tế. Mỗi bộ dàn được phối ghép dựa trên bối cảnh sử dụng, giúp khách hàng hình dung rõ âm thanh sẽ hiện diện ra sao trong chính không gian sống của mình.

"Tinh tế và chọn lọc" – triết lý nghe nhạc bền vững

Theo DSpace Audio, trải nghiệm nghe "tinh tế" không nằm ở sự phô trương hay ấn tượng tức thì, mà ở cảm giác nghe lâu không mệt, càng nghe càng thấy dễ chịu. "Tinh tế nghĩa là âm thanh không phô trương mà đúng chất: rõ, cân bằng, giàu cảm xúc; nghe lâu không mệt, càng nghe càng thích", đại diện thương hiệu chia sẻ.

Song song đó, yếu tố "chọn lọc" được thể hiện rõ trong cách DSpace Audio xây dựng hệ sản phẩm. Thay vì bày ra thật nhiều lựa chọn, đơn vị này chỉ giữ lại những giải pháp đã được thử nghiệm, phối ghép kỹ lưỡng và phù hợp với thói quen nghe của khách Việt.

DSpace Audio đem đến sự tinh tế trên từng sản phẩm. (Ảnh NVCC)

Đáng chú ý, DSpace Audio cũng nhấn mạnh sự khác biệt giữa trải nghiệm "tinh tế" và việc chỉ sở hữu thiết bị đắt tiền.

Đại diện DSpace Audio cho biết: "Thiết bị đắt tiền có thể cho âm thanh lớn, nhiều chi tiết, nhưng chưa chắc phù hợp phòng, gu và thói quen nghe. Trải nghiệm tinh tế là khi bộ dàn phù hợp hơn là đắt hơn: bật lên là muốn nghe thêm bài nữa, âm thanh hòa vào không gian sống thay vì phô trương thiết bị".

Chân thực để xây dựng niềm tin và cộng đồng

Một trong những yếu tố giúp DSpace Audio tạo được sự gắn bó lâu dài với khách hàng là giá trị "Thật" trong tư vấn. Đội ngũ tư vấn không né tránh việc nói rõ điểm mạnh, điểm yếu và giới hạn của từng lựa chọn, kể cả khi điều đó khiến sản phẩm trở nên kém "hào nhoáng". Cùng với sự thay đổi trong nhu cầu của người nghe – từ mua một chiếc loa sang xây dựng không gian giải trí tại nhà – DSpace Audio cũng định hướng phát triển cộng đồng người yêu âm nhạc.

"Chúng tôi nói rõ điều kiện demo, sự khác biệt giữa showroom và phòng khách, để khách không kỳ vọng sai và luôn hiểu mình đang mua chính xác điều gì", đại diện thương hiệu cho biết. Theo DSpace Audio, sự chân thực này chính là nền tảng để xây dựng niềm tin lâu dài, biến mỗi bộ dàn thành một mối quan hệ bền vững chứ không chỉ là một giao dịch.

DSpace Audio tham gia workshop định hướng phát triển cộng đồng người yêu âm nhạc. (Ảnh NVCC)

Trong một thị trường nhiều lựa chọn, DSpace Audio chọn cách đi chậm, tư vấn kỹ và đặt trải nghiệm nghe lên trên doanh số. Giá trị mà thương hiệu này theo đuổi không nằm ở số lượng thiết bị bán ra, mà ở cảm giác an tâm của người nghe mỗi khi bật nhạc và nhận ra mình đã chọn đúng. Chính sự bền bỉ đó đang tạo nên dấu ấn riêng của DSpace Audio trong hành trình thưởng thức âm nhạc của khách hàng.