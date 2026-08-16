Drone mới đánh lừa radar, khiến mục tiêu 'phình to' 20 lần

Một drone mới của Anh được thiết kế như mồi nhử thông minh, khiến radar đối phương tưởng rằng đang phát hiện một mục tiêu lớn hơn so với thực tế.

Spectr được đặt lên đường ray phóng.

Một drone mới của Anh được thiết kế như mồi nhử thông minh, khiến radar đối phương tưởng rằng đang phát hiện một mục tiêu lớn hơn nhiều so với thực tế.

Mẫu drone mang tên Spectr do công ty OM Defence Systems phát triển, tập trung vào khả năng đánh lừa và làm lộ vị trí của các hệ thống phòng không đối phương.

Theo Defence Blog, Spectr được trang bị một bộ phản xạ vi sóng (microwave retroreflector) nặng 1,2 kg, hoạt động trong dải tần từ 3 đến 20 GHz.

Thiết bị này tiếp nhận tín hiệu radar chiếu tới rồi phát lại tín hiệu mạnh hơn, khiến diện tích phản xạ radar của drone có thể bị hệ thống phòng không nhận diện như một mục tiêu lớn hơn tới 20 lần.

Điều này có thể buộc đối phương phải sử dụng tên lửa đánh chặn hoặc các loại vũ khí phòng không đắt tiền để đối phó với một drone tương đối rẻ.

Mồi nhử để lộ vị trí phòng không

Spectr không chỉ nhằm mục đích khiến đối phương tiêu hao đạn đánh chặn.

Khi radar phòng không phát hiện và theo dõi drone, tín hiệu điện từ mà hệ thống này phát ra có thể giúp xác định vị trí của radar. Từ đó, vị trí các trận địa phòng không có nguy cơ bị phát hiện và trở thành mục tiêu của các phương tiện tấn công khác.

Đây là một cách tiếp cận đang ngày càng được chú ý trong chiến tranh hiện đại, khi việc phát hiện vị trí radar có giá trị không kém việc trực tiếp phá hủy chúng.

Spectr sử dụng động cơ điện, cấu hình cánh quạt đẩy và hệ thống định vị GPS. Drone có thể được phóng bằng máy phóng, không cần đường băng và có thể triển khai từ nhiều địa điểm khác nhau với yêu cầu chuẩn bị tương đối đơn giản.

Khung máy bay được chế tạo từ polyvinyl chloride (PVC). Spectr hiện đạt Technology Readiness Level 6 (TRL 6), nghĩa là nguyên mẫu đã được thử nghiệm trong môi trường phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế.

Mẫu UAV này hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm thực địa với quân đội Ukraine.

Minh họa drone Spectr

Kết hợp với drone đánh chặn

Spectr được thiết kế để không hoạt động đơn độc mà phối hợp với một hệ thống UAV đánh chặn mang tên Kestrel do OM Defence Systems phát triển.

Theo mô hình này, Spectr đóng vai trò mồi nhử, thu hút sự chú ý của hệ thống phòng không đối phương và khiến chúng phải phát tín hiệu radar hoặc sử dụng vũ khí đánh chặn. Kestrel sau đó đảm nhiệm nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu.

Cách bố trí này tạo thành hai lớp tác chiến bổ trợ: 1 drone gây nhiễu và đánh lừa hệ thống phòng không, trong khi drone còn lại thực hiện nhiệm vụ đánh chặn.

Điểm đáng chú ý của Spectr nằm ở việc nó không nhất thiết phải tự mình tấn công mục tiêu. Thay vào đó, drone biến chính hệ thống phòng không của đối phương thành nguồn thông tin để khai thác, đồng thời có thể buộc đối phương tiêu hao những khí tài đắt tiền hơn.

Nếu được triển khai trên quy mô lớn, những drone mồi nhử giá thấp như Spectr có thể trở thành một thành phần trong chiến thuật gây quá tải phòng không, đặc biệt khi kết hợp với các drone tấn công và trinh sát khác.