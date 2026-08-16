HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Drone mới đánh lừa radar, khiến mục tiêu 'phình to' 20 lần

Hải Yến
|

Một drone mới của Anh được thiết kế như mồi nhử thông minh, khiến radar đối phương tưởng rằng đang phát hiện một mục tiêu lớn hơn so với thực tế.

- Ảnh 1.

Spectr được đặt lên đường ray phóng.

Một drone mới của Anh được thiết kế như mồi nhử thông minh, khiến radar đối phương tưởng rằng đang phát hiện một mục tiêu lớn hơn nhiều so với thực tế.

Mẫu drone mang tên Spectr do công ty OM Defence Systems phát triển, tập trung vào khả năng đánh lừa và làm lộ vị trí của các hệ thống phòng không đối phương.

Theo Defence Blog, Spectr được trang bị một bộ phản xạ vi sóng (microwave retroreflector) nặng 1,2 kg, hoạt động trong dải tần từ 3 đến 20 GHz.

Thiết bị này tiếp nhận tín hiệu radar chiếu tới rồi phát lại tín hiệu mạnh hơn, khiến diện tích phản xạ radar của drone có thể bị hệ thống phòng không nhận diện như một mục tiêu lớn hơn tới 20 lần.

Điều này có thể buộc đối phương phải sử dụng tên lửa đánh chặn hoặc các loại vũ khí phòng không đắt tiền để đối phó với một drone tương đối rẻ.

Mồi nhử để lộ vị trí phòng không

Spectr không chỉ nhằm mục đích khiến đối phương tiêu hao đạn đánh chặn.

Khi radar phòng không phát hiện và theo dõi drone, tín hiệu điện từ mà hệ thống này phát ra có thể giúp xác định vị trí của radar. Từ đó, vị trí các trận địa phòng không có nguy cơ bị phát hiện và trở thành mục tiêu của các phương tiện tấn công khác.

Đây là một cách tiếp cận đang ngày càng được chú ý trong chiến tranh hiện đại, khi việc phát hiện vị trí radar có giá trị không kém việc trực tiếp phá hủy chúng.

Spectr sử dụng động cơ điện, cấu hình cánh quạt đẩy và hệ thống định vị GPS. Drone có thể được phóng bằng máy phóng, không cần đường băng và có thể triển khai từ nhiều địa điểm khác nhau với yêu cầu chuẩn bị tương đối đơn giản.

Khung máy bay được chế tạo từ polyvinyl chloride (PVC). Spectr hiện đạt Technology Readiness Level 6 (TRL 6), nghĩa là nguyên mẫu đã được thử nghiệm trong môi trường phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế.

Mẫu UAV này hiện đang trải qua các cuộc thử nghiệm thực địa với quân đội Ukraine.

- Ảnh 2.

Minh họa drone Spectr

Kết hợp với drone đánh chặn

Spectr được thiết kế để không hoạt động đơn độc mà phối hợp với một hệ thống UAV đánh chặn mang tên Kestrel do OM Defence Systems phát triển.

Theo mô hình này, Spectr đóng vai trò mồi nhử, thu hút sự chú ý của hệ thống phòng không đối phương và khiến chúng phải phát tín hiệu radar hoặc sử dụng vũ khí đánh chặn. Kestrel sau đó đảm nhiệm nhiệm vụ đánh chặn mục tiêu.

Cách bố trí này tạo thành hai lớp tác chiến bổ trợ: 1 drone gây nhiễu và đánh lừa hệ thống phòng không, trong khi drone còn lại thực hiện nhiệm vụ đánh chặn.

Điểm đáng chú ý của Spectr nằm ở việc nó không nhất thiết phải tự mình tấn công mục tiêu. Thay vào đó, drone biến chính hệ thống phòng không của đối phương thành nguồn thông tin để khai thác, đồng thời có thể buộc đối phương tiêu hao những khí tài đắt tiền hơn.

Nếu được triển khai trên quy mô lớn, những drone mồi nhử giá thấp như Spectr có thể trở thành một thành phần trong chiến thuật gây quá tải phòng không, đặc biệt khi kết hợp với các drone tấn công và trinh sát khác.

Theo NextGendefense
Tags

Drone

radar

vũ khí

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại