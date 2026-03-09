AVATAAR, drone lưỡng cư đầu tiên của Ấn Độ dành cho giám sát. Ảnh: AquaAirX Autonomous Systems.

Ấn Độ vừa giới thiệu một bước tiến mới trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng với sự ra mắt của AVATAAR - mẫu drone lưỡng cư đầu tiên có thể hoạt động cả trên không và dưới nước.

Sản phẩm này do công ty AquaAirX Autonomous Systems phát triển, mở ra tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong giám sát, an ninh hàng hải và các chiến dịch chiến lược.

Cận cảnh phương tiện lưỡng cư AVATAAR. Ảnh: AquaAirX Autonomous Systems.

Cấu trúc và công nghệ hiện đại

AVATAAR được chế tạo từ sợi carbon chống ăn mòn, phủ lớp vật liệu đặc biệt nhằm bảo vệ hệ thống cảm biến trong điều kiện biển khắc nghiệt.

Drone này tích hợp bộ điều biến truyền thông âm thanh (acoustic communication modem) giúp duy trì liên lạc dưới nước, cùng hệ thống định vị Ultra-Short Baseline cho khả năng xác định vị trí chính xác.

AVATAAR còn được trang bị hệ thống sonar tạo ảnh đa chùm tia (multi-beam imaging sonar) để lập bản đồ chi tiết đáy biển và hệ thống đèn LED hỗ trợ quan sát trong môi trường thiếu sáng. Sau mỗi nhiệm vụ dưới nước, drone được rửa bằng nước ngọt để loại bỏ muối, đảm bảo độ bền và hiệu suất cho các lần triển khai tiếp theo.

Góc nhìn từ trên xuống, hướng chính diện của phương tiện lưỡng cư AVATAAR. Ảnh: AquaAirX Autonomous Systems.

Vai trò nhiệm vụ

Tên gọi đầy đủ của AVATAAR là Amphibious Vehicle for Autonomous Tactical Aerial & Aquatic Reconnaissance, nhấn mạnh khả năng thực hiện các nhiệm vụ giám sát đa miền và phát hiện mối đe dọa tại cảng, bến tàu và khu vực ven biển.

Trong các chiến dịch dùng đạn tuần kích (loitering munition), AVATAAR có thể hoạt động lâu dài, hỗ trợ xác định mục tiêu chính xác.

Drone này cũng phục vụ hiệu quả cho các hoạt động tình báo, giám sát và trinh sát chiến thuật, cung cấp dữ liệu thời gian thực tại khu vực ven bờ và gần bờ.

Công ty phát triển khẳng định: “Sự đổi mới này cho thấy các startup Ấn Độ đang vượt ra ngoài lĩnh vực công nghệ tiêu dùng, tiến vào deep-tech, robotics và đổi mới quốc phòng. Trong bối cảnh công nghệ an ninh toàn cầu liên tục phát triển, những giải pháp như AVATAAR có thể trở thành yếu tố then chốt đối với hải quân, lực lượng an ninh ven biển và các chiến dịch chiến lược”.