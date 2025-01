Drone Hera – niềm tự hào trí tuệ Việt

Giải bài toán lớn của thế giới về drone

Không mặt bằng đẹp, cũng chẳng cần biển hiệu cầu kì, chỉ là một căn nhà nằm sâu trong con hẻm ở TP. Thủ Đức như một xưởng cơ khí, là nơi sản xuất ra thiết bị bay không người lái nổi tiếng thế giới - drone Hera.

Đây là thiết bị bay không người lái được trang web SUASNEWS chuyên kinh doanh drone của Mỹ đánh giá là sở hữu 12 tính năng ưu việt nhất trên thế giới.

Drone Hera có những tính năng vượt xa các sản phẩm sẵn có trên thị trường như: có thể gấp gọn bỏ vào balo, mang cùng lúc 4 tải, tầm bay xa, thời gian bay lâu, khả năng AI (trí tuệ nhân tạo) mạnh mẽ - chạy 4 thuật toán cho 4 camera, đảm bảo tính minh bạch, bảo mật dữ liệu hoàn chỉnh theo quy định của Mỹ...

Chia sẻ về cái khó và sự trăn trở khi nghiên cứu chế tạo drone Hera, Tiến sĩ Lương Việt Quốc, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần RealTime Robotics Việt Nam - “cha đẻ” của Hera cho biết, ý tưởng ban đầu của ông là muốn ứng dụng drone để cứu hộ, cứu nạn. Bởi drone có tính cơ động cao, dễ dàng tiếp cận hiện trường của những vụ sự cố nguy hiểm, bị chia cắt.

Thế nhưng khi biến ý tưởng đó thành sản phẩm thương mại nổi tiếng như hôm nay, Tiến sĩ Lương Việt Quốc cho biết, ông và các cộng sự đã phải giải rất nhiều bài toán khó. Đó là phải làm khác và có những tính năng vượt trội hơn với các loại drone có trên thị trường.

Tiến sĩ Lương Việt Quốc, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần RealTime Robotics Việt Nam - “cha đẻ” của drone Hera giới thiệu về bộ điều khiển.

Bộ điều khiển Hera cũng là sản phẩm công nghệ do chính các kỹ sư Việt viết phần mềm điều khiển, sản xuất.

“Thiết kế tiêu biểu của những con drone trên thế giới là có 4 cánh quạt và ở giữa bụng gắn được một camera. Drone của chúng tôi cũng có 4 cánh quạt nhưng có tới 3 vị trí để lắp camera, gấp 3 lần. Khi chúng lắp được nhiều camera thì một chuyến bay chúng ta thu được nhiều dữ liệu hơn. Đó là những phát minh vượt trội. Ngoài ra, sự khác biệt lớn đó là thể tích giữa lúc gấp gọn và lúc bay của drone thông thường chỉ chênh lệch khoảng 5 lần. Với Hera, chúng tôi đã rút xuống còn 7% thể tích khi gấp gọn, do đó có thể ứng dụng vào nhiều lĩnh vực vô cùng quan trọng trong đó có lĩnh vực quân sự. Vì drone nhỏ gọn một người lính có thể mang được, còn to quá thì lính bộ binh không mang được”, Tiến sĩ Lương Việt Quốc nói.

Khi Hera khởi động, bốn cánh quạt quay vù vù thổi bay cát bụi và hướng thẳng lên trời, dũng mãnh như một con đại bàng.

Nói về “đứa con” công nghệ của mình, Tiến sĩ Lương Việt Quốc, tự hào nói, đó là drone đa dụng, nhỏ gọn như chim sẻ nhưng sức mạnh như đại bàng.

“Một câu nói ngắn gọn có thể lột tả được hết sức mạnh của Hera đó là “carry as a parrow and fly like an eagle”. Dịch nghĩa là lúc mang thì nhỏ gọn như một chim sẻ còn khi bung ra để bay thì có sức mạnh của một con đại bàng. Hera có thể bay mang theo vật nặng 15kg, trong khi những drone khác cùng phân khúc trên thị trường chứa gòn trong balo cá nhân thì chỉ có thể nhắc được vật nặng từ 4-5 kg mà thôi. Về tầm bay, thời gian bay, Hera thuộc dạng đứng đầu thế giới, cụ thể là thời gian bay khoảng một tiếng và tầm bay xa khoảng 15km”, Tiến sĩ Lương Việt Quốc cho biết.

Nhờ sợ khác biệt và sở hữu nhiều tính năng vượt trội, phần bụng Hera có thể gắn được nhiều loại camera (camera màu, camera nhiệt, corona camera,..) và mang được nhiều vật hơn. Điều này không chỉ giúp việc thăm dò, tìm kiếm đối tượng cần cứu hộ, cứu nạn hiệu quả mà Hera còn có thể bay mang theo những đồ vật cứu hộ khẩn cấp như: túi cứu thương, thực phẩm, nước uống, điện thoại,…

Tự hào là phát minh và thiết kế của người Việt

Vượt xa mục đích, ý tưởng ban đầu, Hera được nhiều đơn vị, khách hàng quốc tế đánh giá cao khi có thể đảm nhiệm nhiều công việc trong các lĩnh vực địa lý, nông nghiệp, cứu nạn, cứu hộ và cả lĩnh vực an ninh quốc phòng. Sau 3 năm nghiên cứu, phát minh từ năm 2022, Công ty Cổ phần RealTime Robotics Việt Nam đã cho xuất ngoại những chiếc drone Hera thương mại đầu tiên.

Đặc biệt, trong số đó là đơn đặt hàng của các tổ chức chính phủ của Mỹ như: Cảnh sát, Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, công ty điện lưới cao thế (Mỹ) và dần dần mở rộng sang thị trường khác như: Úc, Canada và trong nước.

Những ngày cuối năm Giáp Thìn, không khí làm việc của khoảng 60 kỹ sư, nhân viên Realtime Robotics Việt Nam thật hào hứng, tất bật.

Phần bụng của Hera có thể mang (cõng) nhiều vật nặng lên tới 15kg, bay xa tận 15km.

Drone Hera có thể ứng dụng vào nhiều lĩnh vực trong dân dụng và quân sự.

Nghĩ về những chiếc Hera đang cất cánh chao lượn trên bầu trời của nhiều quốc gia, Tiến sĩ Lương Việt Quốc tự hào nói đó là sản phẩm, phát minh 100% của người Việt từ khâu thiết kế, chế tạo, viết phần mềm điều khiển, sản xuất.

Với những thành công bước đầu, “cha đẻ” của drone Hera tự tin nhận định Việt Nam đang đứng trước thời cơ trở thành một trong những trung tâm sản xuất thiết bị bay không người lái quan trọng của thế giới.

“Rất đáng tự hào vì tất cả công nghệ chế tạo đó hoàn toàn do kỹ sư người Việt mình làm chủ. Từ phát minh cho đến chế tạo 100% là sản phẩm của người Việt. Thật sự, công ty chúng tôi đang đứng trước cơ hội lớn vì lý do an ninh thông tin, bảo mật dữ liệu nên thị trường drone trên thế giới đã chia ra 2 thị trường. Đó là thị trường chấp nhận drone Trung Quốc sản xuất và thị trường không muốn sử dụng drone của Trung Quốc. Đây cũng là cơ hội để Việt Nam có thể trở thành một trong những trung tâm sản xuất drone quan trọng của thế giới”, Tiến sĩ Lương Việt Quốc nói.

Những ngày giáp Tết Ất Tỵ, tại căn nhà nằm sâu trong con hẻm tưởng chừng xưởng cơ khí, không khí làm việc của khoảng 60 kỹ sư, nhân viên thật hào hứng, tất bật.

Mọi người luôn tay từ thiết kế, chế tạo, lắp ráp, viết phần mềm điều khiển, bay thử nghiệm,… để kịp đơn hàng cuối năm.

Liên tục phát minh và tìm cách sản xuất hàng loạt để đáp ứng nhu cầu của thị trường, đó là chiến lược của Tiến sĩ Lương Việt Quốc- thủ lĩnh của hàng chục kỹ sư trẻ tại công ty.

Sau drone Hera, hiện RealTime Robotics Việt Nam đã có 4 - 5 phát minh đang lần lượt thương mại hóa. Một trong những phát minh đó là gimbal (thiết bị chống rung) thế hệ mới gắn được 2 camera 360 độ.