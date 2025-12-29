Drama tại fan meeting: Lê Dương Bảo Lâm khóc xin lỗi Hoà Minzy

Sau hơn 1 thập kỷ bước chân vào showbiz, Lê Dương Bảo Lâm đã có những thành công và chỗ đứng nhất định trong lòng công chúng. Để kỷ niệm một chặng đường mới, nam diễn viên tổ chức 2 ngày fan meeting quy tụ hàng nghìn khán giả cùng "nửa showbiz" góp mặt.

Trong D-2 diễn ra vào ngày 28/12, ngày những phút giây hài hước, Lê Dương Bảo Lâm đã bật khóc khi nhắc về sự cố hiểu lầm với Hoà Minzy. Theo đó, nam diễn viên cho biết giữa ekip của mình và ekip của Hoà Minzy có xảy ra trục trặc khiến cả hai rơi vào tình huống khó xử. Cụ thể, Lê Dương Bảo Lâm tiết lộ người ekip mình chính là em trai đã có những hành động không phù hợp với phía Hoà Minzy. Giữa sự kiện, Lê Dương Bảo Lâm phải vừa khóc vừa giải thích và năn nỉ Hoà Minzy bỏ qua sự việc.

Nam diễn viên nói tại fan meeting: "Mấy nay em của anh cũng gặp áp lực nhiều, rất là mệt. Anh xin lỗi Hoà vì thằng bé nói chuyện không được khéo với em là em ruột của anh. Anh nói với em trai anh gặp chị Hoà phải xin lỗi Hoà liền vì khiến Hoà buồn. Anh thật sự cũng biết lỗi team của anh, em thương ekip anh nha Hoà. Chuyện này nghĩa là Lâm và Hoà đã chia sẻ, nói chuyện với nhau về mọi thứ rồi nhưng không nói được với ekip, xong 2 ekip nói chuyện, truyền tay nhau dẫn đến 1 câu chuyện khác, một xíu nữa thôi là Lâm và Hoà đã có chuyện luôn rồi. Anh năn nỉ Hoà Minzy tha thứ và đừng giận anh".

Lê Dương Bảo Lâm vừa khóc vừa xin lỗi Hoà Minzy

Hoà Minzy và Lê Dương Bảo Lâm xảy ra sự cố hiểu lầm nhau (Ảnh: FBNV)

Lê Dương Bảo Lâm khóc mong Hoà Minzy bỏ qua (ảnh: FBNV)

Sau đó, Hoà Minzy cũng có hành động đẹp là ôm động viên, xoá bỏ mọi hiểu lầm với em trai của Lê Dương Bảo Lâm. Nữ ca sĩ chia sẻ về ồn ào này: "Em là một người không khó tính mà rất dễ với mọi người. Em không bao giờ muốn những người ekip của em hay bất kì ai phải chịu một hình phạt nào như mất việc hay gì đấy, em rất sợ. Lúc anh Lâm nói em rất sợ điều đó xảy ra. Chuyện này em chỉ lo nếu gặp 1 bạn khó tính thật sự, thì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến anh thôi. Còn em thì hôm nay em vẫn có mặt ở đây, chuẩn bị tiết mục cho anh là anh biết em đã không suy nghĩ hay để ý gì đến tất cả những chuyện đã xảy ra".

Hoà Minzy ôm em trai Lê Dương Bảo Lâm sau khi nhận lời xin lỗi (ảnh: FBNV)

Lê Dương Bảo Lâm được biết đến là một nghệ sĩ đa năng, có mối quan hệ tốt với nhiều nghệ sĩ Vbiz. Trong 2 ngày diễn ra fan meeting, hàng loạt nghệ sĩ như Trấn Thành, Trường Giang, HIEUTHUHAI, NEGAV, Khả Như, Puka, Võ Tấn Phát, Anh Tú, Lâm Vỹ Dạ, Tiến Luật...

Tại fan meeting, Trấn Thành nhận xét Lê Dương Bảo Lâm: "Thời đó, Lâm thích diễn bi mà nói thật diễn dở kinh khủng, tàn nhẫn, sao mà diễn dở đến mức vậy. Nhưng được cái Lâm rất dễ thương, nhiệt tình. Một thời gian sau, tôi gặp lại Lâm ở Thách thức danh hài và Lâm làm tôi cười, tôi nghĩ lại sao có một người duyên quá như vậy, tôi hoàn toàn rất bất ngờ về Lâm. Sau đó, tôi thấy Lâm ngày càng giỏi hơn. Hôm nay tôi ngồi đây, tôi nhìn bên dưới mới thấy từ ngày mình gặp nhau đến nay đã hơn 1 thập kỷ rồi, 10 năm trôi qua quá nhanh. Tôi thật sự không ngờ người thí sinh năm đó mình nói diễn dở lại có ngày hôm nay, đúng là đâu ai biết trước ngày mai. Lê Dương Bảo Lâm chính là người thể hiện cho việc nếu mình tin mình làm được thì một ngày nào đó sẽ làm được".

Trấn Thành nhận xét về Lê Dương Bảo Lâm ở ngày 1 fan meeting (Nguồn: Đi soi sao đi)