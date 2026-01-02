Drama pickleball 2026: Bị "thầy dỏm" dè bỉu, "Em Kim vén váy" nói gì?

"Thầy dỏm" cà khịa hot girl pickleball

Trên MXH luôn có những lĩnh vực ồn ào hơn so với mặt bằng chung và một trong số đó là pickleball. Những ngày cuối năm cũ đầu năm mới, giới pickleball đang dành sự chú ý vào sự việc giữa một người tự nhận là thầy dạy pickleball (tạm gọi là Q.) và TikToker Em Kim Say Hi (tên thật là Hoàng Kim, còn được gọi là em Kim vén váy, em Kim Pickleball).

Sự việc bắt đầu vào ngày 28/12/2025, Q. đăng một clip nhảy hiện đại, có những động tác gợi cảm của Hoàng Kim cùng chú thích ẩn ý: “Anh em thợ pickleball am hiểu kỹ thuật và kiến thức mình tò mò xíu. Video kia của Em Kim Say Hi nội dung ý nghĩa là gì nhỉ?”.

Điều đáng nói, đoạn clip của Em Kim được quay ở phòng tập nhảy bình thường như một sở thích, không phải sân pickleball và cũng không liên quan đến pickleball.

Đoạn clip nhảy của Em Kim Say Hi được đính kèm với clip tập pickleball của Q. (Ảnh chụp màn hình)

Khoảnh khắc từ clip của Em Kim (Nguồn: Em Kim Say Hi)

Phía dưới clip của Q., cư dân mạng chia thành 2 phe. Một số ít người kém văn minh để lại bình luận hùa theo Q., dùng lời lẽ khó nghe, thậm chí khiếm nhã với Hoàng Kim. Phần lớn còn lại thể hiện sự phản đối, bất bình với content của Q., cho rằng nội dung này mang tính cà khịa, ké fame người khác mà không đem lại giá trị gì.

“Nhưng đây là ké fame hả? Tôi thấy chẳng có vấn đề gì, bạn nữ nhảy ở studio chứ có nhảy trên sân pickleball đâu?”, “Thay vì thắc mắc nội dung ý nghĩa video của người khác thì hãy làm nội dung kênh của mình có ý nghĩa hơn ấy”, “Ý nghĩa gì thì kệ người ta đi, có liên quan gì đến bạn đâu", “Giờ có thể câu view đến mức này luôn hả?”,... là một số chia sẻ của người xem về video này.

Không dừng lại đó, Q. còn làm video tiếp theo bày tỏ quan điểm về chuyện “gọi vốn” khi đánh pick. Trong clip này, Q. không gọi tên Em Kim nhưng nhắc đến “TikToker pickleball lên video uốn éo” thường ăn mặc đẹp, gợi cảm để gọi vốn.

Thực tế, Q. là nhân vật khá tai tiếng trong giới pickleball, bị gọi là "thầy dỏm". Hồi giữa năm 2025, "thầy dỏm" này nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng pickleball khi thi đấu mà các kỹ thuật cơ bản như drive, volley, block, smash… đều không đúng chuẩn.

Dẫu vậy, người này vẫn tích cực nhận lớp, giá khoảng 300.000 đồng/giờ, tập trung vào đối tượng newbie, mỗi ngày nhận tới 7-8 ca. Bên cạnh đó người này còn thường xuyên làm clip, lên mạng nói đạo lý về nghề.

"Em Kim vén váy" nói gì?

Trước sự việc này, chúng tôi đã liên lạc với Hoàng Kim, tức Em Kim Say Hi và có được chia sẻ của cô về drama này.

Về clip của Q., Hoàng Kim cho biết sự việc do cách nhìn nhận của mỗi người. Bản thân cô muốn trải nghiệm và học hỏi thêm nhiều bộ môn khác nhau, trong đó có nhảy hiện đại. Trước những ý kiến trái chiều hay bất chấp để content, cô khẳng định mình không quan tâm.

"Riêng clip nhảy đang được nhắc tới thì đơn giản chỉ là Kim quay để đu trend cho vui, không mang mục đích gì quá nghiêm túc. Kim với các anh chị bạn bè còn hay đùa với nhau là sang năm sẽ cố gắng trau dồi thêm kỹ năng nhảy với hát, biết đâu lại có cơ hội trở thành một 'nhân tố' của Em Xinh Say Hi thì sao" - Em Kim nói thêm.

Em Kim Say Hi (Ảnh: Viết Thanh)

Về cuộc sống hiện tại sau khi được chú ý trên MXH, Em Kim chia sẻ rằng mình rất vui vì được mọi người yêu quý và đón nhận. Trong thời gian tới cô vẫn sẽ làm thêm content về pickleball, chia sẻ trải nghiệm chơi pickleball của mình.

Em Kim Say Hi có tên thật là Hoàng Kim, sinh năm 2005, đang sống ở TP.HCM. Cô nàng vốn là một thợ trang điểm chuyên nghiệp nhưng lại được biết đến rộng rãi qua loạt ảnh vén váy khi đánh pickleball viral trên mạng.

Hiện tại, Em Kim Say Hi đang có hơn 100k người theo dõi trên TikTok.

Những khoảnh khắc vén váy viral của Em Kim (Ảnh: IGNV)