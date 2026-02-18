Drama nhất mùng 2 Tết: Á hậu đình đám ly hôn, đòi chồng thứ 2 trả nợ hơn 3 tỷ đồng

Ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Âm lịch), tờ Sohu đưa tin Á hậu Hong Kong (Trung Quốc) 2002 Hồ Gia Huệ gây chú ý khi thông báo cô đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn với người chồng thứ 2 - Lưu Văn Đức. Không chỉ báo tin đổ vỡ hôn nhân, Hồ Gia Huệ còn tố cáo Lưu Văn Đức ngoại tình trong khoảng thời gian 2 vợ chồng phải xa nhau vì công việc. Lúc đó, Hồ Gia Huệ và 2 con gái sống ở Thượng Hải (Trung Quốc), còn Lưu Văn Đức lại ở Hong Kong (Trung Quốc) làm việc. Ban đầu, tuần nào chồng cô cũng về Thượng Hải thăm vợ và 2 con riêng. Theo thời gian, anh viện lý do bận rộn rồi nửa tháng, 1 tháng mới về nhà 1 lần.

Tháng 10/2025, vợ chồng nàng hậu vẫn hạnh phúc cùng nhau đi du lịch Tô Châu (Trung Quốc). Không ngờ sau chuyến đi đó vài ngày, chồng Hồ Gia Huệ đòi ly dị và chủ động đệ đơn xin ly hôn ra tòa. Tuy nhiên, Lưu Văn Đức không nói rõ lý do muốn "đường ai nấy đi". Thái độ tuyệt tình của chồng khiến Hồ Gia Huệ sốc nặng. Chưa dừng lại ở đó, Á hậu còn đau đớn phát hiện nộp đơn ly dị chưa bao lâu, chồng cô đã công khai xuất hiện bên "tiểu tam". Dù là bên có lỗi, Lưu Văn Đức vẫn yêu cầu Hồ Gia Huệ không được công khai sự thật, ai hỏi đều phải nói rằng vợ chồng kết thúc trong hòa bình. Thái độ mặt dày của Lưu Văn Đức khiến Hồ Gia Huệ vô cùng phẫn nộ, bức xúc.

Á hậu Hong Kong (Trung Quốc) 2002 thông báo đã ly hôn chồng, đồng thời tố cáo nửa kia ngoại tình. Ảnh: HK01.

Theo Hồ Gia Huệ, trong suốt ba năm hôn nhân, Lưu Văn Đức không hề chi trả bất kỳ khoản tiền sinh hoạt phí nào, toàn bộ chi tiêu gia đình đều do một mình cô gánh vác. Nàng hậu từng đề nghị Lưu Văn Đức san sẻ, cùng mình gánh vác 1 nửa chi phí sinh hoạt trong nhà, nhưng bị chồng thẳng thừng từ chối.

Hồ Gia Huệ cho biết cô từng cho chồng mượn hơn 1 triệu HKD (3,3 tỷ đồng) để trả lương cho nhân viên, nhưng đến ngày ly dị anh vẫn im ỉm không hoàn trả số tiền này. Do đó, Hồ Gia Tuệ yêu cầu chồng cũ sớm thanh toán nợ nần cho cô. "Số tiền tôi nuôi anh ăn uống suốt 3 năm hôn nhân tôi sẽ không tính toán. Tuy nhiên, số nợ hơn 3 tỷ mà anh mượn tôi để xoay xở khó khăn tài chính lúc trước, xin anh nhanh chóng trả lại nếu không tôi sẽ kiện anh ra tòa", Hồ Gia Huệ đòi nợ chồng cũ.

Trước đó, việc đột ngột bị chồng thứ 2 phản bội và ruồng bỏ khiến Hồ Gia Huệ đau khổ đến suy sụp. Á hậu Hong Kong (Trung Quốc) từng cho biết cô buồn và khóc mỗi ngày. Hiện tại, Hồ Gia Huệ đang cố vượt qua nỗi đau hôn nhân đổ vỡ, cân bằng tâm trạng để chăm sóc 2 con gái và tránh cho căn bệnh rối loạn lưỡng cực tái phát lần nữa.

Hồ Gia Huệ đòi nợ chồng cũ ngay ngày mùng 2 Tết. Ảnh: Sina.

Hồ Gia Huệ sinh năm 1982, đoạt giải Á hậu tại Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) vào năm 2002. Sau đó, cô vào showbiz hoạt động với vai trò MC, diễn viên ở đài TVB. Được 1 thời gian, Hồ Gia Huệ quyết định tạm rời ngành giải trí để chuyển sang kinh doanh mỹ phẩm, làm tiếp viên hàng không.

Tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc), Hồ Gia Huệ được xếp vào nhóm Hoa hậu, Á hậu có đường tình duyên lận đận. Nữ nghệ sĩ khổ sở không ai bằng, chịu vô số đắng cay khi kết hôn. Trước khi bị chồng thứ 2 bỏ rơi, Hồ Gia Huệ từng kết hôn với doanh nhân Trọng Bình vào năm 2011. Tuy nhiên, Á hậu này đã phát hiện chồng lén lút ra ngoài cặp bồ trong thời gian cô mang thai con gái út. Cú sốc lớn khiến Hồ Gia Huệ mắc bệnh tâm lý, từng tự tử nhưng may mắn được phát hiện và cứu sống kịp thời.

Năm 2018, cô ly hôn doanh nhân Trọng Bình, giành quyền nuôi 2 con gái. Đến năm 2022, Hồ Gia Huệ tái hôn với Lưu Văn Đức. Ai ngờ cuộc hôn nhân này giờ đây cũng tan vỡ.

Hồ Gia Huệ (ngoài cùng bên trái) lên ngôi Á hậu Hong hậu Hong Kong 2012. Cô là người đẹp xứ Cảng có đường tình duyên truân chuyên, lận đận

Nguồn: Sina, On