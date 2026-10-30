Drama mới: Lần 3 "tóm sống" nữ diễn viên có vẻ ngoài thơ ngây cặp kè trai trẻ sau lưng chồng

Người đẹp này từng bị bắt gặp đưa nhân tình sang Thái Lan, Nhật Bản vụng trộm khi còn trong cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên.

Ngày 30/10, tờ Sohu đưa tin showbiz Trung Quốc đang xôn xao với nghi vấn Bạch Bách Hà ngoại tình sau lưng người chồng thứ 2 - đạo diễn Trương Tư Lân. Tin đồn tiêu cực xoay quanh đời tư Bạch Bách Hà nổ ra sau khi "team qua đường" chụp được cảnh cô và 1 người đàn ông bí ẩn ra ngoài ăn cơm, xem triển lãm. Trên đường, cả hai nắm tay, khoác vai, liên tục ghé sát trò chuyện trông vô cùng thân thiết. Người đàn ông còn đưa tay vỗ nhẹ vào eo nữ diễn viên để thể hiện sự thân mật.

Do Bạch Bách Hà chưa từng công khai chuyện đổ vỡ với Trương Tư Lân, nhưng lại công khai tình tứ với 1 người đàn ông trẻ tuổi khác nên dân tình không khỏi nghi ngờ nữ diễn viên đang phản bội ông xã. Đáng chú ý, trước đây, nữ hoàng phòng vé này cũng dính tai tiếng ngoại tình sau lưng người chồng đầu tiên Trần Vũ Phàm.

Bạch Bách Hà vướng nghi vấn phản bội người chồng thứ 2. Ảnh: Sina.

Cô bị bắt gặp đi ăn, xem triển lãm với 1 người đàn ông lạ. Cả hai nắm tay nhau tình tứ trên phố. Ảnh: Sina.

Người đàn ông còn khoác vai...

... ôm eo Bạch Bách Hà. Ảnh: Sina.

Sau khi nghi vấn Bạch Bách Hà ngoại tình dấy lên, 1 số nguồn tin cho biết Ảnh hậu này và Trương Tư Lân đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Vì con chung của họ còn quá nhỏ nên cả hai quyết định lặng lẽ cho nhau lối đi riêng từ tháng 6 năm nay. Bất chấp những đồn đoán từ dư luận về đời sống tình cảm của mình, Bạch Bách Hà chưa lên tiếng phản hồi. Bạch Bách Hà và Trương Tư Lân là mối tình đầu thời đại học của nhau. Họ quay về nhau, kín đáo kết hôn, xây dựng tổ ấm và có con chung sau khi nữ diễn viên ly hôn với nam ca sĩ Trần Vũ Phàm.

Có nguồn tin cho biết Bạch Bách Hà và đạo diễn Trương Tư Lân đã đổ vỡ. Tuy nhiên, 2 người trong cuộc đến nay vẫn im hơi lặng tiếng. Ảnh: Sina.

"Ảnh hậu ngoại tình" của Cbiz

Bạch Bách Hà sinh năm 1984, từng là "nữ hoàng phòng vé" đắt giá nhất giới giải trí Trung Quốc, sở hữu nhan sắc thánh thiện. Cô và Trần Vũ Phàm yêu nhau từ năm 2004, kết hôn năm 2006. Họ từng được xem là 1 trong những cặp vợ chồng nghệ sĩ quyền lực, được hâm mộ bậc nhất Cbiz.

Cuộc hôn nhân đầu của Bạch Bách Hà là với nam ca sĩ Trần Vũ Phàm. Ảnh: Weibo.

Tuy nhiên, tháng 4/2017, Trác Vỹ - paparazzi khét tiếng hàng đầu Trung Quốc - bất ngờ tung đoạn clip gây chấn động, tố Bạch Bách Hà ngoại tình khi đang ở nước ngoài. Khi đó, trang tin Phong Hành đã đăng tải clip dài 1 phút 18 giây ghi lại cảnh Bạch Bách Hà cùng 1 chàng trai trẻ tuổi đùa giỡn thân mật, có hành động nhạy cảm với nhau bên hồ bơi khách sạn tại Thái Lan. Sau đó, Phong Hành tiếp tục khiến dân tình nhốn nháo khi tung clip thứ 2 với nhiều hơn những khoảnh khắc ôm ấp, đụng chạm không biết giới hạn giữa Bạch Bách Hà và tình trẻ ở nơi công cộng. Theo Phong Hành, nhân tình của Bạch Bách Hà chính là nam diễn viên kiêm người mẫu Trương Ái Bằng. Người đàn ông này có quá khứ tai tiếng, từng bạo hành bạn gái hot girl Vương Nhụy Thụy dã man, chuyên cặp kè với phụ nữ có tiền để bấu víu xin tiền tiêu pha.

Theo đó, Trác Vỹ cho biết ông đã nghe râm ran về việc Bạch Bách Hà ngoại tình sau lưng chồng từ lâu. Vào năm 2016, họ cũng đã có trong tay hình ảnh Bạch Bách Hà trốn chồng con đưa người tình sang Nhật Bản du lịch. Song phải đến khi paparazzi của Phong Hành quay được loạt khoảnh khắc ngoại tình gây "nhức mắt" giữa thanh thiên bạch nhật của Bạch Bách Hà ở Thái Lan, phía Trác Vỹ mới quyết định "bóc phốt", vạch trần đời tư bê bối của Ảnh hậu Cbiz.

Bạch Bách Hà bị bắt gặp ngoại tình lộ liễu với 1 chàng trai trẻ tuổi ở Thái Lan. Ảnh: Sina.

Paparazzi Trác Vỹ cho biết họ còn trong tay hình ảnh Bạch Bách Hà trốn chồng con đưa người tình sang Nhật Bản du lịch vào năm 2016. Ảnh: Sina.

Sau khi bê bối ngoại tình bùng nổ, Bạch Bách Hà chọn cách im lặng, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Giữa tâm bão dư luận, Trần Vũ Phàm - chồng của nữ diễn viên lúc bấy giờ - bất ngờ lên tiếng bênh vực vợ, khẳng định cô không phản bội mình. Nam ca sĩ tiết lộ cuộc hôn nhân của cả hai thực chất đã rạn nứt từ lâu. Từ năm 2015, họ đã ký thỏa thuận ly hôn và phân chia tài sản, nhưng quyết định giữ kín chuyện đổ vỡ để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của con trai. Vì vậy, Trần Vũ Phàm mong công chúng có cái nhìn bao dung hơn, ngừng chỉ trích Bạch Bách Hà khi cuộc hôn nhân của họ vốn đã không còn tồn tại trên thực tế.

Tuy nhiên, lời giải thích của Trần Vũ Phàm không những không xoa dịu được dư luận mà còn khiến làn sóng phẫn nộ bùng lên dữ dội hơn. Trước đó, chỉ khoảng 2 tháng trước khi scandal nổ ra, cặp đôi vẫn cùng nhau xuất hiện trên các chương trình truyền hình với hình ảnh vui vẻ, tình cảm và chăm sóc nhau đầy ngọt ngào. Việc cả hai bị cho là cố tình xây dựng vỏ bọc hôn nhân hạnh phúc trong khi đã âm thầm chia tay khiến công chúng cảm thấy bị lừa dối. Trên Weibo, Bạch Bách Hà tiếp tục hứng chịu hàng loạt lời chỉ trích. Nhiều người cho rằng, khi chưa hoàn tất thủ tục ly hôn và chưa được pháp luật công nhận chấm dứt quan hệ vợ chồng, cả hai vẫn là vợ chồng hợp pháp. Do đó, việc nữ diễn viên qua lại với người đàn ông khác trong thời gian này vẫn bị công chúng xem là hành vi ngoại tình.

Scandal ầm ĩ khiến hình tượng của Bạch Bách Hà sụp đổ. Hàng loạt nhãn hàng đã đồng loạt hủy hợp đồng, đài truyền hình cắt sóng đối với nữ diễn viên. Do bị tẩy chay diện rộng, sự nghiệp của Bạch Bách Hà bị đóng băng trong thời gian dài. Không bị phong sát, nhưng đến hiện tại, nữ diễn viên vẫn không thể trở lại thời kỳ đỉnh cao.

Scandal ngoại tình của Bạch Bách Hà làm vỡ lở chuyện cô và Trần Vũ Phàm ký thỏa thuận ly hôn vào năm 2015, nhưng vẫn diễn kịch hôn nhân hạnh phúc trước công chúng. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu