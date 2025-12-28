HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Drama gây bức xúc ngành âm thanh: Khách hàng đi thử tai nghe nhưng "bật max volume" như bật loa, về còn đánh giá cửa hàng 1 sao

M.Đức |

"Khách hàng là thượng đế", nhưng gặp phải những trường hợp như thế này thì người làm kinh doanh đúng là chỉ có biết khóc thét!

Mới đây, một cửa hàng kinh doanh tai nghe đã chia sẻ lại một sự việc xảy ra trong quá trình khách hàng đến trải nghiệm sản phẩm tại một cơ sở của mình. Theo nội dung được đăng tải, sự việc bắt đầu khi một vị khách đến thử một vài mẫu tai nghe có giá trị cao và kết thúc bằng một bài đánh giá 1 sao sau khi ra về, khiến phía cửa hàng không khỏi bất ngờ.

Khách hàng thử tai nghe bật max volume và đánh giá 1 sao: Drama ngành âm thanh - Ảnh 1.

Theo mô tả từ cửa hàng, trong suốt gần 3 tiếng trải nghiệm, vị khách liên tục mở tai nghe ở mức âm lượng rất lớn. Đáng chú ý, có thời điểm tai nghe không được đeo lên tai mà để phát âm thanh ra ngoài, tương tự cách sử dụng loa! Sau quãng thời gian trải nghiệm, vị khách rời cửa hàng mà không có bất kỳ trao đổi hay phản hồi trực tiếp nào với nhân viên.

Cửa hàng cho biết họ cho rằng sự việc đã kết thúc tại đây. Tuy nhiên sau đó, phía cửa hàng bất ngờ nhận được một đánh giá 1 sao từ chính vị khách này, với nội dung cho rằng trải nghiệm tại cửa hàng không mang lại sự hài lòng.

Khách hàng thử tai nghe bật max volume và đánh giá 1 sao: Drama ngành âm thanh - Ảnh 2.

Đánh giá của vị khách sau khi trải nghiệm sản phẩm ở cửa hàng

Sau khi được đăng tải, câu chuyện nhanh chóng nhận được sự quan tâm và bàn tán sôi nổi trên cộng đồng mạng. Đáng chú ý, phần lớn ý kiến bày tỏ sự đồng tình với phía cửa hàng, cho rằng việc cho phép khách hàng trải nghiệm các sản phẩm âm thanh giá trị cao đã là một sự cởi mở và tin tưởng nhất định.

Khách hàng thử tai nghe bật max volume và đánh giá 1 sao: Drama ngành âm thanh - Ảnh 3.

Khách hàng thử tai nghe bật max volume và đánh giá 1 sao: Drama ngành âm thanh - Ảnh 4.

Khách hàng thử tai nghe bật max volume và đánh giá 1 sao: Drama ngành âm thanh - Ảnh 5.

Khách hàng thử tai nghe bật max volume và đánh giá 1 sao: Drama ngành âm thanh - Ảnh 6.

Nhiều quan điểm cũng cho rằng chơi âm thanh vốn là một bộ môn mang tính cảm tính rất cao, mỗi người có gu nghe và cách cảm nhận khác nhau, khó có thể có một chuẩn mực chung cho sự hài lòng.

Khách hàng thử tai nghe bật max volume và đánh giá 1 sao: Drama ngành âm thanh - Ảnh 7.

Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố cảm xúc và trải nghiệm cá nhân thì việc sử dụng và bảo quản sản phẩm không thuộc sở hữu của mình một cách cẩn trọng, văn minh được xem là điều cần thiết, đặc biệt trong môi trường trải nghiệm chung tại các cửa hàng âm thanh - nơi là mỗi cặp tai nghe đều có thể có giá trị lên tới hàng chục triệu Đồng!

