Drama cực căng tại Cannes 2026: Stylist đấm thẳng vào mặt Hoa hậu, bị cảnh sát bắt giữ ngay lập tức

Liên hoan phim Cannes đang là tâm điểm toàn cầu. Trong diễn biến mới nhất tại ngày 10 sự kiện, 1 sự việc nghiêm trọng giữa nghệ sĩ và ekip đã diễn ra. Theo tờ New York Post, Andrea del Val - Á hậu người Venezuela - đã bị stylist nổi tiếng Giovanni Laguna hành hung trong phòng khách sạn.

Theo các nguồn tin, nhiều vị khách lưu trú cùng tầng đã nghe thấy tiếng la hét thất thanh, tiếng đồ vật bị vỡ và sự hỗn loạn dữ dội phát ra từ nơi ở của Andrea del Val. Vì vậy, họ đã gọi báo cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát Pháp đến hiện trường xem xét tình hình. Tại đây, họ còng tay Giovanni Laguna và đưa về đồn. Xe cấp cứu cũng được điều đến để chở Á hậu Venezuela đi cấp cứu với gương mặt thương tích. Người đẹp tố cáo Giovanni Laguna dùng vật sắc nhọn đâm vào mặt cô trong vụ xô xát. Sau khi được chăm sóc y tế, nàng hậu đã không còn gặp nguy hiểm tính mạng.

Andrea del Val bị stylist Giovanni Laguna tấn công trong phòng khách sạn tại Liên hoan phim Cannes. Ảnh: Elmundo.

Trong 1 video hiện trường vụ ẩu đả được Andrea del Val đăng tải trên mạng, cô tỏ ra hoảng loạn, gương mặt bị chảy nhiều máu. Căn phòng xảy ra vụ việc có nhiều đồ đạc bị đập vỡ, xáo trộn. Hiện, stylist Giovanni Laguna vẫn bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Nguyên nhân dẫn đến vụ hành hung vẫn chưa được cảnh sát công bố. Hiện cũng chưa rõ stylist nổi tiếng này có phải đối mặt với cáo buộc hình sự nào hay không sau khi gây ra thương tích nghiêm trọng cho Á hậu Andrea del Val.

Stylist Giovanni Laguna đã bị cảnh sát Pháp bắt giữ. Ảnh: X.

Andrea del Val 29 tuổi, từng giành ngôi á hậu 1 Miss Grand Venezuela 2024, sau đó lọt top 12 Miss Global 2025. Trong khi đó, Giovanni Laguna được biết đến là nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng ở khu vực Mỹ Latin. Anh giữ vai trò giám đốc sáng tạo cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Colombia từ năm 2023.

Nguồn: New York Post