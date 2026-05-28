Drama công khai điểm tại Miss Grand All Stars: Khi phụ nữ bị chấm 1, 2 điểm giữa sân khấu mang tầm quốc tế, chẳng khác nào những mớ rau ngoài chợ!

Chưa bao giờ một bảng điểm tại cuộc thi nhan sắc lại gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội như bán kết Miss Grand International All Stars 2026. Không phải vì kết quả top thí sinh, cũng không hẳn vì phần trình diễn quá xuất sắc hay thất vọng, mà bởi những con số lạnh lùng xuất hiện ngay trên màn hình livestream toàn cầu: 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm…

Những mức điểm ấy lập tức biến phần thi mặt mộc thành một “chiến trường” tranh luận trên X, Threads và TikTok. Từ Hương Giang, Miranda Aengmany của Lào đến đại diện Zambia Domiah Suvii Lhonde, hàng loạt thí sinh trở thành tâm điểm bàn tán chỉ sau vài giây công bố điểm số.

Điều khiến khán giả phản ứng mạnh không nằm ở chuyện "có người thắng thì phải có người thua". Trong bất kỳ cuộc thi nào, điều đó là hiển nhiên. Nhưng với nhiều người, việc một cô gái bị chấm 1/10 trên sóng quốc tế không còn đơn giản là đánh giá chuyên môn, mà đã trở thành một dạng phủ định giá trị con người theo cách quá công khai và tàn nhẫn.

Điểm số phần thi mặt mộc của Hương Giang.

Không rõ tiêu chí, giám khảo chấm bằng cảm tính cá nhân?

Ở phần thi mặt mộc, Hương Giang gần như tẩy sạch lớp makeup nhưng chỉ nhận 5 điểm từ giám khảo Omar Harfouch. Trong khi đó, một số thí sinh vẫn còn lớp trang điểm nhẹ lại được chấm cao hơn đáng kể. Đại diện Trung Quốc Zewen Qin thậm chí nhận điểm tuyệt đối 10 từ vị giám khảo này, kéo theo tranh luận bùng nổ khắp mạng xã hội. Miranda Aengmany - đại diện Lào còn gây xôn xao hơn khi liên tiếp nhận điểm 1 ở hai phần thi bán kết. Nhiều ảnh chụp màn hình lan truyền cho thấy tổng điểm của người đẹp Lào tụt mạnh chỉ vì mức điểm cực thấp từ một giám khảo, dù các giám khảo còn lại chấm ở mức trung bình hoặc khá cao.

Trong khi đó, đại diện Zambia Domiah Suvii Lhonde nhận đồng thời điểm 3 và 1 từ hai giám khảo khó tính, tạo nên một trong những khoảnh khắc bị bàn tán nhiều nhất đêm bán kết. Rất nhiều khán giả đặt câu hỏi: Một người phụ nữ đẹp, tự tin bước lên sân khấu quốc tế, đại diện cho quốc gia của mình, liệu có đáng bị định nghĩa bằng một con số “1/10” trước hàng triệu người xem?

Từ đây, tranh cãi không còn dừng ở chuyện ai đẹp hơn ai, mà khán giả chuyển sang bàn luận: ban giám khảo đang thật sự chấm theo tiêu chí chuyên môn rõ ràng hay chỉ đơn thuần dựa vào cảm tính cá nhân?

Bởi nếu một phần thi mang tên “Bare Face” nhưng thí sinh gần như để mặt mộc lại nhận điểm thấp, trong khi người vẫn còn makeup được chấm tuyệt đối, công chúng hoàn toàn có lý do để đặt câu hỏi về tính nhất quán của tiêu chí. Khán giả không đòi hỏi tất cả giám khảo phải cho cùng một số điểm, nhưng ít nhất cần nhìn thấy logic trong cách đánh giá. Một cuộc thi quốc tế sẽ rất khó thuyết phục công chúng nếu bảng điểm tạo cảm giác “thích thì chấm cao, không thích thì chấm thấp”. Đặc biệt trong các cuộc thi sắc đẹp, điểm số chưa bao giờ chỉ là điểm số. Nó tác động trực tiếp đến danh dự, sự tự tin và hình ảnh công khai của người phụ nữ. Khi một giám khảo chấm 1/10 cho một thí sinh, điều khán giả nhìn thấy không chỉ là “bài thi chưa tốt”, mà gần như là một sự phủ nhận giá trị ngoại hình và sức hút của cô gái đó trước hàng triệu người xem.

Đại diện đến từ Lào nhận điểm 1 ở phần thi mặt mộc.

Nguy hiểm hơn, những con số cực đoan rất dễ biến thành công cụ cho bạo lực mạng. Chỉ sau vài giờ livestream, hàng loạt ảnh cap điểm số đã lan truyền khắp Threads, TikTok và X kèm theo những bình luận chế giễu ngoại hình thí sinh. Trong thời đại mạng xã hội, một khoảnh khắc vài giây trên sóng có thể trở thành “cái mác” bị gắn lên một cô gái suốt nhiều năm sau cuộc thi. Nhiều người cũng cho rằng nếu ban giám khảo thật sự muốn hướng tới tiêu chí chuyên môn, họ cần giải thích rõ vì sao một thí sinh bị điểm thấp: là do làn da, thần thái, sự tự tin hay khả năng trình diễn? Khi không có bất kỳ lời giải thích nào ngoài những con số gây sốc hiện lên trên màn hình, cảm giác đọng lại trong công chúng rất dễ trở thành sự phản cảm thay vì thuyết phục.

Đó cũng là lý do ngày càng nhiều ý kiến cho rằng các cuộc thi nhan sắc hiện đại không thể tiếp tục vận hành bằng kiểu chấm điểm cảm tính tuyệt đối như nhiều năm trước. Chấm phụ nữ 1, 2 trên sân khấu mang tầm quốc tế như những mớ rau ngoài chợ. Bởi khi cuộc thi liên tục nói về nữ quyền, chữa lành, tôn vinh phụ nữ nhưng lại công khai cho một cô gái 1 điểm giữa sóng livestream quốc tế, công chúng sẽ đặt câu hỏi: liệu đây còn là sân chơi tôn vinh phụ nữ, hay chỉ là một show giải trí cần drama để viral?

Chấm điểm hay chà đạp nghiêm trọng lòng tự trọng của phụ nữ?

Đó cũng là lý do chia sẻ của chuyên gia truyền thông Huỳnh Minh Thảo nhanh chóng nhận được sự đồng tình mạnh mẽ. Anh cho rằng việc công khai những mức điểm cực thấp không còn là câu chuyện giải trí hay cạnh tranh thông thường, mà đang “chà đạp nghiêm trọng lòng tự trọng của phụ nữ”. Quan điểm này chạm đúng vào điều khiến nhiều người khó chịu nhất trong drama MGI All Stars: sự tổn thương công khai.

Bởi khác với những cuộc thi học thuật hay thể thao nơi điểm số đánh giá kỹ năng cụ thể, các cuộc thi nhan sắc luôn tác động trực tiếp đến ngoại hình, cơ thể, thần thái và giá trị cá nhân của phụ nữ. Một cô gái bị chấm thấp ở cuộc thi hát có thể được hiểu là hôm đó cô hát chưa tốt. Nhưng một cô gái bị chấm 1 điểm ở phần “mặt mộc” gần như đang bị công khai nói rằng nhan sắc của cô “gần như không có giá trị”.

Trong tâm lý học truyền thông, những đánh giá tiêu cực luôn tạo ra tác động mạnh hơn lời khen. Một lời chê ngoại hình có thể ám ảnh con người nhiều năm, đặc biệt trong thời đại mạng xã hội nơi mọi khoảnh khắc đều bị cắt clip, chế meme và lan truyền vô tận. Các thí sinh tại Miss Grand All Stars không phải những cô gái vô danh lần đầu đi thi. Họ đều từng là hoa hậu, á hậu, từng chiến thắng hoặc ghi dấu ấn ở các đấu trường quốc tế. Họ bước lên sân khấu với danh dự quốc gia, sự nghiệp và hàng triệu người theo dõi phía sau.

Chính vì vậy, khi bị chấm 1 hay 2 điểm trên livestream quốc tế, cảm giác mà nhiều khán giả nhìn thấy không còn là “một bài thi chưa tốt”, mà giống một sự phủ nhận công khai giá trị của họ. Đáng nói hơn, những con số ấy sẽ không dừng lại ở đêm bán kết. Chúng sẽ trở thành ảnh cap, video TikTok, meme, hashtag và “bằng chứng” để anti-fan tiếp tục công kích những cô gái đó suốt nhiều năm sau cuộc thi. Một điểm số kéo dài vài giây có thể biến thành vết cắt tâm lý rất dài.

Điều đáng suy nghĩ là tranh cãi lần này xảy ra đúng vào thời điểm các cuộc thi sắc đẹp toàn cầu đang cố gắng thay đổi hình ảnh để trở nên tiến bộ hơn với phụ nữ. Nhiều năm qua, các đấu trường nhan sắc liên tục nói về nữ quyền, chữa lành, trao quyền phụ nữ, vẻ đẹp đa dạng, chống body shaming và tôn trọng cá tính riêng. Miss Universe từng bỏ giới hạn tuổi, chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, sinh con. Các cuộc thi cũng liên tục nhấn mạnh rằng phụ nữ không nên bị đánh giá chỉ bởi ngoại hình. Nhưng rồi chỉ trong vài phút livestream, những con số 1/10 lại kéo mọi thứ quay về đúng điều mà các cuộc thi từng cố thoát khỏi: định lượng giá trị phụ nữ bằng bảng điểm ngoại hình.

Thực tế, việc tạo drama bằng điểm số không mới với Miss Grand International. Chủ tịch cuộc thi Nawat Itsaragrisil từ lâu đã nổi tiếng với chiến lược biến mọi tranh cãi thành hiệu ứng truyền thông. Miss Grand thường xuyên viral nhờ những phát ngôn gây sốc, các màn đối đầu, livestream căng thẳng hoặc những khoảnh khắc “ồn ào” trên mạng xã hội. Ở góc độ truyền thông, công thức này hiệu quả. Drama giúp cuộc thi được nhắc tên liên tục, lượt xem tăng, clip viral mạnh, hashtag leo top....Nhưng câu hỏi là: cái giá phải trả thuộc về ai?

Người chịu tác động trực tiếp không phải ban tổ chức, mà là các cô gái đứng trên sân khấu. Họ bước vào cuộc thi với giấc mơ, áp lực quốc gia, kỳ vọng người hâm mộ, lịch trình khắc nghiệt, sự soi xét ngoại hình từng centimet. Và rồi chỉ bằng một con số hiện lên trên màn hình, họ có thể trở thành trò cười cho internet. Đó là lý do nhiều khán giả nhắc lại chia sẻ từng được CEO Trần Việt Bảo Hoàng kể về triết lý chấm thi của bà Paula Shugart - cựu Chủ tịch Miss Universe Organization: “Việc không muốn nhất là ghi một con số cho một con người, vì đó chỉ là con số ở một thời điểm đó thôi, không nên gán một con số cho cả cuộc đời của họ”. Đó có lẽ là một trong những góc nhìn nhân văn nhất về các cuộc thi sắc đẹp. Bởi suy cho cùng, không ai có đủ quyền lực để định nghĩa giá trị của một người phụ nữ chỉ bằng vài phút trên sân khấu. Một giám khảo có thể thích hoặc không thích một thí sinh. Một đêm thi có thể tốt hoặc không tốt. Một layout makeup có thể hợp hoặc không hợp. Nhưng tất cả chỉ là khoảnh khắc. Không ai xứng đáng bị đóng khung bằng một con số kéo dài mãi mãi trên internet.

Hương Giang là đại diện Việt Nam tại Miss Grand mùa All Star - cuộc thi vốn gắn liền với nhiều chiêu trò.

Trần Việt Bảo Hoàng cũng từng nói rằng điều quan trọng không phải ai đứng hạng 13 hay hạng 17, bởi sau cuộc thi, các cô gái vẫn phải tiếp tục sống cuộc đời của họ. Đó mới là điều đáng để suy ngẫm. Các cuộc thi hoa hậu vốn dĩ sinh ra để tôn vinh phụ nữ. Nhưng đôi khi, trong cuộc đua rating, viral và drama, chính phụ nữ lại trở thành đối tượng bị tổn thương đầu tiên. Khán giả hiện đại có thể thích sự kịch tính. Họ có thể tranh luận hàng giờ về bảng điểm. Nhưng đồng thời, công chúng ngày nay cũng nhạy cảm hơn với vấn đề phẩm giá, quyền phụ nữ và sức khỏe tinh thần.

Một chương trình có thể viral nhờ drama, nhưng điều đó không đồng nghĩa mọi drama đều vô hại. Có lẽ điều đáng tiếc nhất ở câu chuyện MGI All Stars không phải là ai bị chấm thấp, mà là cảm giác những con số ấy đang dần khiến phụ nữ bị nhìn như món hàng cần được định giá công khai trước đám đông. 1 điểm. 2 điểm. 10 điểm. Những con số ấy tạo ra tranh cãi rất nhanh, nhưng cũng có thể để lại tổn thương rất lâu. Và đó là lúc các cuộc thi sắc đẹp cần tự đặt lại câu hỏi: họ đang thật sự tôn vinh phụ nữ, hay chỉ đang biến phụ nữ thành nội dung để phục vụ giải trí?