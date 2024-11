Drama căng: Han So Hee bị vạch trần khai gian tuổi, hé lộ câu chuyện không ngờ đằng sau

Mới đây, cư dân mạng đã bóc mẽ Han So Hee khai gian tuổi. Cụ thể mỹ nhân thị phi bị bóc trần sự thật sinh năm 1993, thay vì 1994 như thông tin đăng tải công khai từ khi bước vào làng giải trí đến nay. Trước òn ào này, công ty quản lý 9Ato lên tiếng giải thích rằng Han So Hee không cố tình khai gian tuổi, mà điều này liên quan đến hoàn cảnh gia đình phức tạp của cô.

Trong giấy khai sinh, Han So Hee thực sự sinh năm 1993. Năm nữ diễn viên học lớp 4, mẹ cô vướng vào cáo buộc lừa đảo nên Han So Hee phải chuyển đến Ulsan, nghỉ học ở nhà 1 năm. Sau đó, nữ diễn viên về Wonju và đăng ký học lại cùng các bạn sinh năm 1994. Khi bước vào làng giải trí, ngôi sao Thế Giới Hôn Nhân giữ năm sinh 1994 để tránh chuyện gia đình ảnh hưởng hình tượng.

Vì chuyện của mẹ mà Han So Hee học muộn 1 năm, nên cô giữ năm sinh 1994 khi bước vào làng giải trí

Han So Hee có tuổi thơ đáng buồn khi bố mẹ ly hôn, cô được bà ngoại nuôi dưỡng từ khi 5 tuổi. Mẹ nữ diễn viên ít khi gặp con nhưng liên tục đi lừa đảo, còn sử dụng tên con gái để vay tiền.

Vào ngày 2/9 vừa qua, mẹ của Han So Hee đã bị bắt khẩn cấp vì tội mở và điều hành 12 sòng bạc trái phép. Theo cáo trạng, bà Shin điều hành những cơ sở này khắp Ulsan, Wonju và nhiều nơi khác từ năm 2021 đến tận tháng 8/2024 dưới sự hướng dẫn của 1 vị CEO. Được biết, mẹ của Han So Hee hiện đang ở độ trong độ tuổi 50. Các vị khách phải truy cập vào những trang web trái phép để nạp tiền trước khi đánh bạc. Mẹ Han So Hee điều hành những trang web này với cương vị quản lý.

Trước đó, bà Shin có tiền án tiền sự phức tạp liên quan đến đánh bạc, lừa đảo. 4 năm trước, Han So Hee đã bị bà Shin lấy tài khoản ngân hàng để lừa 1 cá nhân số tiền lên đến 85 triệu won (gần 1,6 tỷ đồng). Bị kéo vào vụ án lừa đảo nghiêm trọng, nữ diễn viên đã đứng ra trả 1 phần nợ và tuyên bố sẽ không còn chịu trách nhiệm về những khoản nợ của mẹ.

Khi mẹ Han So Hee bị bắt giữ, công ty quản lý của cô lên tiếng: " Những thông tin đang được lan truyền về mẹ Han So Hee là vấn đề riêng tư của gia đình cô ấy. Bản thân Han So Hee chỉ biết việc mẹ bị bắt giữ qua tin tức trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Cô ấy đang cảm thấy vô cùng tồi tệ, đau khổ. Han So Hee cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên, vụ việc không liên quan đến So Hee. Đó là hành động tùy tiện do mẹ cô ấy gây ra. Chúng tôi và Han So Hee thành thật xin lỗi vì đã thông báo 1 tin tức không mấy tốt đẹp về cuộc sống riêng tư của cô ấy chứ không phải về công việc đến mọi người".

Mẹ Han So Hee bị bắt vào ngày 2/9 vừa qua

Nguồn: TenAsia