Drama căng giữa đêm: Hoàng Thùy phốt 1 người "chị em", Dược sĩ Tiến thẳng mặt chê thiếu chuyên nghiệp và hé lộ sự thật đằng sau!

Trích nội dung bài đăng của Dược sĩ Tiến:

Gửi Thuỳ, về lý do anh từ chối em, anh nghĩ em cần phân biệt rõ việc từ chối em ở một vị trí công việc hoàn toàn không có nghĩa là anh có bất kì hiềm khích cá nhân gì với em cả. Và chính anh là người yêu cầu chủ tịch cuộc thi cứ trả lời thẳng với em là chính Dược sĩ Tiến phản đối vị trí giám khảo của em, mà không cần giấu giếm hay nói khéo gì cả.

Đơn giản, đối với anh, công việc là công việc. Vậy, về công việc, tại sao anh lại phản đối việc em làm giám khảo chính thức của Miss Universe Vietnam 2024? Vì em đã có những hành động trên social mà anh nghĩ là đang không thiện chí và không hiểu đúng về anh và về cuộc thi nên anh xin lỗi, anh đành phải nói thẳng với em về những lý do này. Anh nghĩ, nếu em không biết rõ, em cũng sẽ khó yên lòng.



Thứ nhất, chủ tịch cuộc thi mời em mà chưa thông qua hội đồng nghĩa là đó chỉ là đề xuất, chứ hoàn toàn chưa có quyết định chính thức. Tất nhiên, muốn đề xuất, chủ tịch cuộc thi cần trao đổi với Thuỳ để có báo giá và yêu cầu công việc của Thuỳ. Rõ ràng, Thuỳ cũng chưa có bất kì ký kết hay quyết định chính thức nào. Cho nên, việc Tiến phản đối và chủ tịch cuộc thi không tiếp tục kí kết với Thuỳ, là hoàn toàn không có gì sai trái cả. Anh chỉ không muốn bất kì hành động sai quy trình nào diễn ra để tạo thành tiền lệ và vô tình mang đến nhiều bất công hay không minh bạch về sau.

Thứ hai, Hoàng Thuỳ đã có rất nhiều vấn với rất nhiều người tham gia hoạt động sản xuất hình ảnh chuyên nghiệp và rất nhiều người không muốn tiếp tục làm việc với Thuỳ. Điều này thực ra cũng không quá quan trọng vì Tiến hoàn toàn có thể bất chấp những điều đó để làm việc được với Thuỳ trong các chương trình khác của Tiến, hay cụ thể là trong The Next Gentleman mùa 2 đó thôi. Nhưng vấn đề là Tiến cần tôn trọng các cộng sự của mình, nếu có Thuỳ thì phải nói từ đầu, chứ không phải đợi người ta ký kết làm việc với mình rồi thì lại đưa Thuỳ vào, khiến người khác phải khó xử hay phá vỡ nguyên tắc của họ.

Và quan trọng nhất, trong quan điểm và nhìn nhận của anh, với dàn BGK đã công bố tới hiện tại, Miss Universe Vietnam 2024 vẫn nhận được sự tin tưởng và ghi danh của rất nhiều thí sinh mạnh, và mạnh đến nỗi, anh nghĩ Thuỳ chưa đủ level để có thể ngồi chấm họ. Việc phản đối Thuỳ, là vì anh muốn thực hiện vai trò NSX của mình thông qua việc bảo vệ cuộc thi và bảo vệ lòng tin của các thí sinh đã tham gia vì tin tưởng.

Và, đặc biệt, anh không thích làm việc với một người thiếu chuyên nghiệp đến mức chuyện gì cũng đem lên úp mở trên social. Anh nghĩ anh đã ngán những câu chuyện nhiều phần như cách em đã luôn luôn làm vậy rồi. Và em không cần ẩn ý bất kì ai hay bất kì chương trình nào, vì các chương trình bên anh mà có mặt em thì đều là do Hương Giang đề xuất đưa vào, từ Miss International Queen Vietnam đến The Next Gentleman. Cách em viết và ví von về người khác như thế, thật sự làm anh suy nghĩ rất rất khác về em.

Đau nhưng thật, sự phản đối của anh trước đây không xuất phát từ bất kì hiềm khích cá nhân nào với Thuỳ. Nhưng kể từ bây giờ, sau những gì Thuỳ làm, anh nghĩ anh khó lòng có thể vô tư và thiện cảm với Thuỳ như anh đã từng. Việc chọn hay không chọn 1 người là điều hết sức bình thường và BTC cũng không có thời gian quan tâm các phần của em. Dù rằng, từ trước tới nay anh chưa bao giờ có bất kì vấn đề nào với ai trong showbiz khi làm việc, nhưng kể từ giờ, cho phép anh được từ chối làm việc với em từ nay về sau, Thuỳ nhé.

Chào trân trọng !!