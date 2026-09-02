Drama bủa vây nam thần Vbiz vì liên tục tình tứ với bạn diễn: Hết ôm ấp lại nắm tay, netizen khó chịu vô cùng

Mỹ nam này đang gây xôn xao MXH vì những hành động bị cho là không có chừng mực.

Mới đây, một bài đăng trên Threads được cho là bóc trần chiêu trò "xào couple" liên quan đến nam diễn viên Võ Điền Gia Huy đang viral nhanh chóng thu hút lượng tương tác khủng từ netizen. Bài viết chỉ trích nam diễn viên sinh năm 1996 có thói quen tạo "phản ứng hóa học" với các bạn diễn nữ từ trong phim ra đến đời thực một cách quá đà.

Theo nội dung bài đăng, Võ Điền Gia Huy bị netizen đào lại những lần đóng chung phim với bất kỳ mỹ nhân nào cũng có những cử chỉ thân thiết trên mức đồng nghiệp. Từ những cái ôm ở hậu trường cho đến hành động nắm tay, kề vai áp má đầy tình cảm tại các sự kiện giao lưu, nam diễn viên liên tục khiến khán giả lầm tưởng về một mối quan hệ yêu đương thực sự.

Nhìn lại quá khứ, khi cùng tham gia Kẻ Ăn Hồn, Võ Điền Gia Huy và Hoàng Hà đã liên tục công khai xuất hiện thân thiết bên nhau. Tại buổi họp báo công chiếu phim, nam diễn viên bị bắt gặp chủ động nắm chặt tay Hoàng Hà dẫn đi trước đám đông khán giả. Sự chênh lệch chiều cao đáng yêu khi "nhà gái" nhỏ bé lọt thỏm trong lòng "nhà trai" cao lớn càng làm tăng chemistry tự nhiên, khiến cõi mạng rầm rộ "đẩy thuyền. Chưa kể trong những lần chụp ảnh chung, ánh mắt thâm tình cùng tương tác thân mật của cả hai cũng khiến người xem không thể không nghĩ đến một cặp đôi ngoài đời thật sự.

Tam Triều Dâng là cô gái đang được các fan couple mong chờ thành đôi với Võ Điền Gia Huy nhất hiện tại, thậm chí còn có tên fandom riêng cho cả 2 là "cconut couple". Đóng chung bộ phim gây bão Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, từ các thước phim cho đến hậu trường, thường xuyên xuất hiện cùng nhau, dùng chung đồ, tương tác thoải mái, chụp ảnh gần gũi, thân thiết.

Gần đây nhất, Võ Điền Gia Huy tiếp tục rơi vào tầm ngắm của các "thánh soi" khi hợp tác với mỹ nhân Ngọc Xuân trong bộ phim Bò Sữa Bay. Không chỉ "dính như sam" ở hậu trường, loạt "hint" du lịch đáng ngờ khi netizen phát hiện cả hai cùng đăng ảnh check-in tại các bối cảnh tương đồng như đi cưỡi ngựa, ngắm thỏ đầy ẩn ý, làm dấy lên nghi vấn bí mật hẹn hò.

Trước tần suất dính tin đồn hẹn hò dày đặc của nam diễn viên, netizen đang tỏ rõ thái độ ngán ngẩm và khó chịu. Nhiều bình luận cho rằng Võ Điền Gia Huy "thả thính" vô tội vạ, không ai là ngoại lệ, chưa biết tình ý thế nào nhưng chắc chắn là để tạo nhiệt cho bản thân cũng như cho dự án mới của mình.

Một số bình luận nổi bật từ cộng đồng mạng: - Phim nào cũng xào couple, làm riết thấy thiếu tôn trọng khán giả ghê. - Ông này đóng với ai cũng một nùi hint. Mê cặp Huy - Dâng mà giờ no hope luôn - Xào quá người ta ngán ngẩm không thèm đi coi phim luôn á - Khó chịu vô cùng - "Hà Nội là một trái tim, nửa bên Huy dành cho Hà, còn nửa bên còn lại Huy đợi Hà". Nói chỉ bạn diễn thôi còn xào cỡ này, nên việc ở hiện tại mọi người nhìn thấy bùng nổ chemistry với Tam Triều Dâng cũng dễ hiểu, vì đều trong sự tính toán của diễn viên nam rồi. - Đẹp cỡ như Nhan Phúc Vinh cũng đóng phim nhưng chưa 1 tin đồn với bạn diễn mà người ta cũng nổi tiếng. Bởi mỗi người 1 tính cách. Mỗi người có 1 hướng làm nghề khác nhau

Mặt khác, một bộ phận khán giả lại đưa ra ý kiến phản biện để bênh vực Võ Điền Gia Huy. Họ cho rằng những hình ảnh, video thân thiết được tung lên mạng xã hội phần lớn đều nằm trong chiến dịch truyền thông của phía ekip sản xuất nhằm "cọ nhiệt" và tạo độ thảo luận cho bộ phim trước thềm ra mắt.

Là diễn viên chính, việc tương tác, chụp ảnh đôi hay tham gia các buổi Pr theo kịch bản của đoàn phim là trách nhiệm công việc bắt buộc, không thể hoàn toàn đổ lỗi do tính cách cá nhân của Gia Huy. Bản thân nam diễn viên ngoài đời cũng nổi tiếng là người thân thiện, thoải mái với đồng nghiệp nên việc dễ dàng tạo chemistry tự nhiên là điều dễ hiểu. "Fan ai cũng biết là xào để PR cho phim hết á trời, vì họ diễn xuất tốt có năng lực và việc nhiều người thích couple rồi ship là minh chứng cho năng lực của họ thôi bạn, không có ai tin ba má yêu nhau thiệt hết á", "Nói thiệt tôi nghĩ ổng tương tác với bạn nữ vì thoải mái thôi, phim có nhiệt thì mình xào để pr phim, fan phim cũng thích mà", "Võ Điền Gia Huy nổi vì tài năng diễn xuất chứ không phải ghép cặp với bạn A, bạn B xong mới nổi"... là một số bình luận trái chiều.

Dù vướng tranh cãi về đời tư, không ai có thể phủ nhận thực lực và sự bền bỉ của nam thần sinh năm 1996 này. Tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM, Võ Điền Gia Huy từng bước khẳng định mình qua bộ phim Thưa Mẹ Con Đi (2019). Sau đó, anh tiếp tục biến hóa đa dạng qua hàng loạt dự án như Kẻ Ăn Hồn, Tử Chiến Trên Không, Tiệm Ăn Của Quỷ...

Đến năm 2026, tên tuổi của anh thực sự bùng nổ và viral khắp cõi mạng sau thành công vang dội của bộ phim truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay đóng cùng Tam Triều Dâng. Với "phản ứng hóa học" siêu ngọt ngào cùng lối diễn xuất ăn ý, cả hai lập tức vướng nghi vấn "phim giả tình thật". Đứng trước những đồn đoán từ dư luận, cả hai chọn cách im lặng, không lên tiếng khẳng định hay phủ nhận mà vẫn thoải mái giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, tiếp tục đồng hành cùng nhau trong công việc.