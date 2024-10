Dragon Ball: Frieza đạt được thỏa thuận mới với Beerus là chiến binh mạnh nhất

Khi Dragon Ball hiện đang kỷ niệm 40 năm ngày bộ truyện tranh gốc của cố họa sĩ Akira Toriyama ra mắt trên tạp chí Weekly Shonen Jump của Shueisha, thương hiệu đã mở rộng với một số dự án mới, nhằm khởi động một kỷ nguyên mới. Điều này bao gồm việc phát hành Dragon Ball: Sparking! Zero, một tựa game mới vừa là phần tiếp theo, vừa là ấn tượng đầu tiên đối với những người hâm mộ chưa từng chơi game này.



Dragon Ball: Sparking! Zero khuấy động với một số bổ sung mới, tách ra thành những câu chuyện What If? hoàn chỉnh riêng. Những thay đổi này khác xa mạch truyện chính, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một số nhân vật giành chiến thắng, trong một số trận chiến mà ban đầu họ không được định sẵn. Qua đó cho thấy mọi thứ có thể khác biệt như thế nào chỉ với một chút thay đổi.

Một trong những thay đổi lớn nhất là đối với Frieza, người đột nhiên có thể trở thành chiến binh mạnh nhất trong vũ trụ sớm hơn nhiều so với dự kiến, khi đánh bại Super Saiyan God Super Saiyan Goku và Vegeta trong các sự kiện của phần Resurrection F của loạt phim.

Làm thế nào Frieza trở thành chiến binh mạnh nhất của Dragon Ball

Trong Dragon Ball: Sparking! Zero, mọi thứ có thể thay đổi đáng kể đối với Frieza trong arc Resurrection F. Thay vì bị Goku và Vegeta đánh bại như trong các sự kiện chính thức của arc, người chơi thực sự có thể đánh bại hai Saiyan một cách thuyết phục với sức mạnh từ hình dạng Golden Frieza. Khi Frieza sắp kết liễu cả hai chiến binh Saiyan và phá hủy trái đất để thực hiện sự trả thù của mình, Beerus đã ngăn chặn anh ta. Beerus không muốn Frieza phá hủy Trái đất vì Thần Hủy Diệt có một sở thích với nó, và do đó yêu cầu Frieza hoãn lại cuộc trả thù của mình.

Nhận thấy sức mạnh mới của mình là nhờ vào việc hắn đã có những đối thủ mạnh để đối mặt, Frieza quyết định không phá hủy Trái Đất, đồng ý với yêu cầu của Beerus với một vài điều kiện. Frieza dễ dàng đạt được thỏa thuận với Thần Hủy Diệt, vì giờ đây hắn được công nhận là chiến binh mạnh nhất trong Vũ trụ 7 bên cạnh Beerus. Frieza sau đó không chỉ yêu cầu sử dụng ngọc rồng để hồi sinh quân đội Frieza đã chết của hắn, mà còn yêu cầu Beerus tránh xa công việc kinh doanh trong tương lai của quân đội hắn. Hai điều mà Beerus không quan tâm vì hắn không có ý định cản đường Frieza từ đó trở đi.

Sức mạnh mới của Frieza làm rung chuyển Dragon Ball như thế nào

Điều này tiếp tục làm rung chuyển dòng thời gian của Dragon Ball nhiều hơn nữa, vì Beerus nhận ra sức mạnh của Frieza, Thần Hủy Diệt đến gặp hắn để yêu cầu tham gia Giải đấu sức mạnh thay mặt cho Vũ trụ 7. Frieza chỉ đồng ý với các điều khoản rằng anh ta có thể tự chọn thành viên trong đội của mình, không để Goku và những người khác ra lệnh cho đội.

Điều này dẫn đến những con đường tiềm năng mà Frieza có thể chiến đấu trong giải đấu cùng với Cooler, King Cold, Zarbon và Dodoria, hoặc Ginyu Force. Bất kể đi theo con đường nào, Frieza cuối cùng cũng đánh bại Jiren và giành chiến thắng trong giải đấu cho Vũ trụ 7, tiếp tục con đường hủy diệt của mình.

Thật buồn cười, Frieza hiện cũng là chiến binh mạnh nhất trong vũ trụ bộ truyện Dragon Ball. Trước các sự kiện của arc Dragon Ball Super: Super Hero, người ta tiết lộ rằng Frieza đã luyện tập suốt mười năm trong một Phòng thời gian Hyperbolic mà anh ta tìm thấy trong không gian, để trở thành người mạnh nhất. Mở khóa hình dạng mới "Black Frieza" là kết quả của tất cả quá trình luyện tập này, gã người xấu nhanh chóng đánh bại Goku và Vegeta mà không gặp bất kỳ vấn đề thực sự nào.

Vì sự ra đi đáng tiếc của Akira Toriyama, manga Dragon Ball Super vẫn chưa tiết lộ Frieza đang lên kế hoạch gì tiếp theo vì giờ đây hắn là người mạnh nhất vũ trụ. Dragon Ball: Sparking! Zero có thể đang tưởng tượng điều đó sẽ như thế nào nếu nó xảy ra sớm hơn nhiều, nhưng đây cũng có thể là một sự trêu chọc về mối quan hệ mới mà Frieza sẽ có với các vị thần khi hắn đã đạt đến cấp độ sức mạnh thần thánh như vậy.