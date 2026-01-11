Đột xuất kiểm tra các hộ kinh doanh xe điện: Phát hiện nhiều vi phạm, thu phạt hàng chục triệu đồng

Trong quá trình tăng cường quản lý địa bàn, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh xe đạp điện tại khu vực phường Gò Công.

Cụ thể, thông qua công tác xác minh, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 đã tiến hành kiểm tra đột xuất 2 hộ kinh doanh xe đạp điện trên địa bàn vào ngày 18/12/2025. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện các cơ sở này đang buôn bán tổng cộng 13 chiếc xe đạp điện không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Đáng chú ý, các hộ kinh doanh còn hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau nhưng không thực hiện thông báo theo quy định với cơ quan quản lý thị trường. Toàn bộ số hàng hóa vi phạm đã bị tạm giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính và hoàn chỉnh hồ sơ vụ việc, trong các ngày 25 và 30/12/2025, Đội trưởng Đội QLTT số 2 đã ban hành quyết định xử phạt đối với 2 trường hợp vi phạm. Tổng số tiền xử phạt gần 35 triệu đồng, đồng thời tịch thu 13 xe đạp điện hai bánh với tổng trị giá ước tính gần 70 triệu đồng. Đến nay, các hộ kinh doanh đã chấp hành nộp phạt theo quy định.

Theo lực lượng quản lý thị trường, việc kiểm tra, phát hiện và kịp thời ngăn chặn hàng hóa vi phạm, đặc biệt là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, nhất là cao điểm Tết Nguyên đán 2026, Đội QLTT số 2 sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, chủ động kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm ổn định thị trường và bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.



