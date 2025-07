Đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra khoảng 1.500 ca tử vong trong đợt nắng nóng tại châu Âu

Nhân viên y tế hỗ trợ du khách và người dân gần bậc thang Tây Ban Nha ở Rome, Italy, ngày 1/7/2025. (Ảnh: AP)

Theo nghiên cứu nhanh của các nhà khoa học tại Trường Imperial College London và Trường Vệ sinh & Y học Nhiệt đới London, khoảng 2.300 người đã tử vong tại 12 thành phố châu Âu do nắng nóng. Trong số này, gần 2/3 được xác định là do ảnh hưởng trực tiếp từ biến đổi khí hậu do đốt nhiên liệu hóa thạch

Đây là lần đầu tiên một nghiên cứu nhanh không chỉ phân tích vai trò của biến đổi khí hậu đối với thời tiết, mà còn trực tiếp liên hệ giữa việc đốt than, dầu và khí gas... với số người tử vong. Các nhà nghiên cứu sử dụng phương pháp đã được bình duyệt để so sánh mức nhiệt thực tế từ ngày 23/6 đến 2/7 với mô phỏng trong trường hợp không có khí nhà kính từ nhiên liệu hóa thạch.

Một người đàn ông tự quạt mát khi nghỉ ngơi tại công viên Retiro ở Madrid, Tây Ban Nha, ngày 28/6/2025. (Ảnh: AP)

Nhiệt độ tại các thành phố như London, Paris, Milan và Barcelona cao hơn 2 - 4 độ C so với mức tự nhiên, trong đó London ghi nhận mức tăng gần 4 độ C. Riêng Lisbon chỉ tăng nhẹ do ảnh hưởng điều hòa từ Đại Tây Dương.

Theo thống kê, phần lớn các nạn nhân là người trên 75 tuổi. Các chuyên gia lưu ý rằng thiệt hại sức khỏe do nắng nóng thường bị đánh giá thấp vì không được ghi nhận rõ ràng trong hồ sơ bệnh án, thường bị quy cho bệnh lý tim, phổi hoặc các vấn đề mãn tính khác.

Du khách uống nước trong ngày nắng nóng tại bãi biển ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 2/7/2025. (Ảnh: AP)

Dù chưa được bình duyệt chính thức, nghiên cứu này mở rộng từ chuỗi phân tích nhanh của nhóm khoa học quốc tế chuyên truy tìm dấu vết biến đổi khí hậu trong các hiện tượng thời tiết cực đoan, kết hợp với dữ liệu dịch tễ học lâu năm để tính toán mức tử vong vượt ngưỡng thông thường.

Tiến sĩ Jonathan Patz, chuyên gia về môi trường và sức khỏe tại Đại học Wisconsin (Mỹ), nhận định: “Nghiên cứu này kết thúc việc đoán mò về hậu quả sức khỏe từ việc tiếp tục đốt nhiên liệu hóa thạch”. Trong khi đó, bác sĩ Courtney Howard, Chủ tịch Liên minh Khí hậu & Sức khỏe Toàn cầu, cho rằng: “Giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch chính là một cách chăm sóc sức khỏe”.