Sáng 25/7, Công an phường Vinh Phú (Nghệ An) cho biết, vừa bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Văn Hiệp (SN 1984, trú khối Kim Chi, phường Vinh Phú) về hành vi “ Trộm cắp tài sản” .

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 22/7, Công an phường Vinh Phú nhận được thông tin, bà Ngô Thị P. (SN 1951, trú khối Xuân Đức) bị kẻ gian cạy cửa phụ phía sau nhà, đột nhập vào phòng ngủ, trộm 11 chỉ vàng 9999 , trị giá hơn 120 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiệp

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Vinh Phú đã khẩn trương đến hiện trường điều tra, làm rõ. Quá trình điều tra, Công an gặp nhiều khó khăn do đối tượng hoạt động rất chuyên nghiệp, tinh vi, kín kẽ, không để lại dấu vết.

Sau 3 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Vinh Phú đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiệp về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ số tiền 120 triệu đồng. Đối tượng này từng có 6 tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản và đánh bạc.

Tại cơ quan Công an, ban đầu đối tượng Hiệp quanh co, chối tội. Tuy nhiên trước những chứng cứ, tài liệu từ các điều tra viên, đối tượng đã nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiệp khai, do ham cờ bạc nên lợi dụng gia đình bà P. sơ hở, đối tượng đã đột nhập “cuỗm” đi 11 chỉ vàng. Sau đó, Hiệp đã đưa số vàng này đi bán được số tiền hơn 120 triệu đồng, chưa kịp tiêu xài cá nhân thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Tang vật vụ án

Hiện, Công an phường Vinh Phú đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.